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Kup mieszkanie w Lourinha, Portugalia

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9 obiektów total found
Mieszkanie 2 pokoi w Lourinha, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Lourinha, Portugalia
Sypialnie 2
Powierzchnia 107 m²
2 pokojowe mieszkanie o łącznej powierzchni 107 m2, w pobliżu centrum Vila da Lourinha i wyb…
$324,247
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Penthouse w Lourinha, Portugalia
Penthouse
Lourinha, Portugalia
Sypialnie 1
Powierzchnia 235 m²
Nowoczesny i luksusowy apartament w doskonałej lokalizacji z panoramicznym widokiem na Ocean…
$1,10M
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Mieszkanie 1 pokój w Lourinha, Portugalia
Mieszkanie 1 pokój
Lourinha, Portugalia
Sypialnie 1
Powierzchnia 84 m²
Apartament 1 sypialnia z widokiem na ocean, na pierwszej linii Praia da Areia Branca.Planowa…
$335,827
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It Is RealtyIt Is Realty
Mieszkanie 1 pokój w Lourinha, Portugalia
Mieszkanie 1 pokój
Lourinha, Portugalia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Nowy apartament z 1 sypialnią, położony w miejscowości Abelheira na srebrnym wybrzeżu Portug…
$220,763
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Mieszkanie w Lourinha, Portugalia
Mieszkanie
Lourinha, Portugalia
Powierzchnia 655 m²
Ten nowy kompleks mieszkalny, składający się z 3 domów i 14 jedno- i dwupokojowych apartamen…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 2 pokoi w Lourinha, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Lourinha, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 84 m²
Nowy dwupokojowy apartament znajduje się w miejscowości Abeleira na srebrnym wybrzeżu Portug…
$313,716
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 2 pokoi w Lourinha, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Lourinha, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 83 m²
Nowy dwupokojowy apartament znajduje się w miejscowości Abeleira na srebrnym wybrzeżu Portug…
$325,335
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Mieszkanie 1 pokój w Lourinha, Portugalia
Mieszkanie 1 pokój
Lourinha, Portugalia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 56 m²
Nowy apartament z jedną sypialnią znajduje się w miejscowości Abeleira na srebrnym wybrzeżu …
$307,906
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Mieszkanie 2 pokoi w Lourinha, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Lourinha, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 93 m²
Nowy dwupokojowy apartament znajduje się w miejscowości Abeleira na srebrnym wybrzeżu Portug…
$406,669
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