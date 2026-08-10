Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Portugalia
  3. Lisbon
  4. Mieszkania
  5. Penthouse

Penthouse na Sprzedaż w Lisbon, Portugalia

;
Penthouse Usuwać
Wyczyść
9 obiektów total found
Penthouse w Alcabideche, Portugalia
Penthouse
Alcabideche, Portugalia
Sypialnie 4
Powierzchnia 211 m²
Penthouse z 4 sypialniami znajduje się na trzecim piętrze, charakteryzuje się przestrzennośc…
$3,21M
Zostaw prośbę
Penthouse w Misericordia, Portugalia
Penthouse
Misericordia, Portugalia
Sypialnie 4
Powierzchnia 238 m²
Dwupoziomowy apartament z 4 sypialniami i 3 łazienkami, z ogromnym tarasem na zewnątrz i wła…
$5,89M
Zostaw prośbę
Penthouse w Cascais, Portugalia
Penthouse
Cascais, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 198 m²
Prywatne mieszkanie Monte Estoril Ocean Residence to miejsce dla tych, którzy zawsze marzyli…
$3,92M
Zostaw prośbę
International Property AlertsInternational Property Alerts
Penthouse w Arroios, Portugalia
Penthouse
Arroios, Portugalia
Sypialnie 4
Powierzchnia 210 m²
W centrum Alei Avenida Almirante Reis w Lizbonie znajduje się fantastyczny dwupoziomowy pent…
$982,466
Zostaw prośbę
Penthouse w Lourinha, Portugalia
Penthouse
Lourinha, Portugalia
Sypialnie 1
Powierzchnia 235 m²
Nowoczesny i luksusowy apartament w doskonałej lokalizacji z panoramicznym widokiem na Ocean…
$1,10M
Zostaw prośbę
Penthouse w Estrela, Portugalia
Penthouse
Estrela, Portugalia
Sypialnie 2
Powierzchnia 120 m²
Nowy budynek w Lapa, z garażem i widokiem na rzekę Tag. Ostatnie 5 piętro.Prestiżowe i bardz…
$1,73M
Zostaw prośbę
Penthouse 3 pokoi w Lizbona, Portugalia
Penthouse 3 pokoi
Lizbona, Portugalia
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 216 m²
Piętro 4
The fully renovated building with a unique red brick facade is located in the heart of Lisbo…
$1,20M
Zostaw prośbę
Penthouse 8 pokojów w Estrela, Portugalia
Penthouse 8 pokojów
Estrela, Portugalia
Pokoje 8
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 857 m²
Piętro 5/5
Niezwykły projekt słynnego portugalskiego architekta Frederico Valsassiny znajduje się w San…
$7,95M
Zostaw prośbę
Penthouse 5 pokojów w Estrela, Portugalia
Penthouse 5 pokojów
Estrela, Portugalia
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 470 m²
Piętro 5/5
A notable project of famous Portuguese architect Frederico Valsassina is located in Santos, …
$4,04M
Zostaw prośbę

Parametry nieruchomości w Lisbon, Portugalia

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na morze
z Basen
z Widok na jezioro
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się