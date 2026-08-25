Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Portugalia
  3. Cascais
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie

Kup mieszkanie w Cascais, Portugalia

;
2 pokojowe
44
3 pokojowe
42
4 pokojowe
28
Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
122 obiekty total found
Mieszkanie 4 pokoi w Cascais, Portugalia
Mieszkanie 4 pokoi
Cascais, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 240 m²
Doświadcz wzniesionego wybrzeża życia w tym luksusowym duplex czteropokojowe w Urban Living,…
$2,97M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Mieszkanie 2 pokoi w Cascais, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Cascais, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 146 m²
Doświadcz wyrafinowanego wybrzeża życia w tym luksusowym dwupokojowym mieszkaniu w Urban Liv…
$1,13M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Mieszkanie 4 pokoi w Cascais, Portugalia
Mieszkanie 4 pokoi
Cascais, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 240 m²
Doświadcz wzniesionego wybrzeża życia w tym luksusowym duplex czteropokojowe w Urban Living,…
$2,99M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Orbis ExchangeOrbis Exchange
Mieszkanie 1 pokój w Cascais, Portugalia
Mieszkanie 1 pokój
Cascais, Portugalia
Sypialnie 1
Powierzchnia 94 m²
Nowy apartament o łącznej powierzchni 94 m2 i taras 25 m2 w elitarnym kompleksie w okolicy A…
$618 456
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Cascais, Portugalia
Mieszkanie 3 pokoi
Cascais, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 198 m²
Odkryj wzniosłe wybrzeże mieszkające w tym luksusowym apartamencie z trzema sypialniami w Ur…
$1,73M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Mieszkanie 3 pokoi w Cascais, Portugalia
Mieszkanie 3 pokoi
Cascais, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 197 m²
Odkryj wzniosłe wybrzeże mieszkające w tym luksusowym apartamencie z trzema sypialniami w Ur…
$1,58M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
TekceTekce
Mieszkanie 4 pokoi w Cascais, Portugalia
Mieszkanie 4 pokoi
Cascais, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 240 m²
Doświadcz wzniesionego wybrzeża życia w tym luksusowym duplex czteropokojowe w Urban Living,…
$3,40M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Penthouse w Alcabideche, Portugalia
Penthouse
Alcabideche, Portugalia
Sypialnie 4
Powierzchnia 211 m²
Penthouse z 4 sypialniami znajduje się na trzecim piętrze, charakteryzuje się przestrzennośc…
$3,24M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Cascais, Portugalia
Mieszkanie 4 pokoi
Cascais, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 233 m²
Doświadcz wzniesionego wybrzeża życia w tym luksusowym duplex czteropokojowe w Urban Living,…
$2,47M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Mieszkanie 2 pokoi w Cascais, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Cascais, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 146 m²
Experience refined coastal living in this luxury two bedroom apartment at Urban Living, an e…
$1,14M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Mieszkanie 4 pokoi w Cascais, Portugalia
Mieszkanie 4 pokoi
Cascais, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 232 m²
Doświadcz wzniesionego wybrzeża życia w tym luksusowym duplex czteropokojowe w Urban Living,…
$2,45M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Mieszkanie 3 pokoi w Cascais, Portugalia
Mieszkanie 3 pokoi
Cascais, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 134 m²
3 pokojowe mieszkanie o powierzchni 134 m2 z balkonami i parkingiem w nowym kompleksie miesz…
$881 008
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Cascais, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Cascais, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 75 m²
2-pokojowe mieszkanie z widokiem na morze, 85 m2 prywatnej powierzchni brutto z optymalnym w…
$809 929
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Mieszkanie 3 pokoi w Cascais, Portugalia
Mieszkanie 3 pokoi
Cascais, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 198 m²
Discover elevated coastal living in this luxury three bedroom apartment at Urban Living, an …
$1,73M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Mieszkanie 3 pokoi w Cascais, Portugalia
Mieszkanie 3 pokoi
Cascais, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 198 m²
Odkryj wzniosłe wybrzeże mieszkające w tym luksusowym apartamencie z trzema sypialniami w Ur…
$1,72M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Mieszkanie 4 pokoi w Cascais, Portugalia
Mieszkanie 4 pokoi
Cascais, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 233 m²
Doświadcz wzniesionego wybrzeża życia w tym luksusowym duplex czteropokojowe w Urban Living,…
$2,45M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Mieszkanie 2 pokoi w Cascais, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Cascais, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 146 m²
Doświadcz wyrafinowanego wybrzeża życia w tym luksusowym dwupokojowym mieszkaniu w Urban Liv…
$1,14M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Mieszkanie 3 pokoi w Cascais, Portugalia
Mieszkanie 3 pokoi
Cascais, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 198 m²
Discover elevated coastal living in this luxury three bedroom apartment at Urban Living, an …
$2,00M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Mieszkanie 2 pokoi w Cascais, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Cascais, Portugalia
Sypialnie 2
Powierzchnia 143 m²
Przestronny apartament z 2 sypialniami, 3 łazienkami, tarasem o powierzchni 70   m2, dwa pry…
$1,49M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Cascais, Portugalia
Mieszkanie 3 pokoi
Cascais, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 174 m²
Doskonały apartament 3 sypialnie w prestiżowym apartamencie w Monte Estoril z widokiem na mo…
$1,81M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Cascais, Portugalia
Mieszkanie 4 pokoi
Cascais, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 232 m²
Doświadcz wzniesionego wybrzeża życia w tym luksusowym duplex czteropokojowe w Urban Living,…
$2,45M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Mieszkanie 2 pokoi w Cascais, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Cascais, Portugalia
Sypialnie 2
Powierzchnia 103 m²
Nowy apartament z 2 sypialniami w nowym condominium Green Plaza Carcavelos o łącznej powierz…
$910 180
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Cascais, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Cascais, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 145 m²
Doświadcz wyrafinowanego wybrzeża życia w tym luksusowym dwupokojowym mieszkaniu w Urban Liv…
$1,20M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Mieszkanie 3 pokoi w Cascais, Portugalia
Mieszkanie 3 pokoi
Cascais, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 140 m²
Talaia Residence znajduje się w bardzo cichej dzielnicy mieszkalnej, skoncentrowanej w Dolin…
$668 633
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Cascais, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Cascais, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 145 m²
Doświadcz wyrafinowanego wybrzeża życia w tym luksusowym dwupokojowym mieszkaniu w Urban Liv…
$1,32M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Mieszkanie 2 pokoi w Cascais, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Cascais, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 146 m²
Experience refined coastal living in this luxury two bedroom apartment at Urban Living, an e…
$1,14M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Mieszkanie 3 pokoi w Cascais, Portugalia
Mieszkanie 3 pokoi
Cascais, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 197 m²
Odkryj wzniosłe wybrzeże mieszkające w tym luksusowym apartamencie z trzema sypialniami w Ur…
$1,57M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Mieszkanie 2 pokoi w Cascais, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Cascais, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 145 m²
Experience refined coastal living in this luxury two bedroom apartment at Urban Living, an e…
$1,24M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Mieszkanie 4 pokoi w Cascais, Portugalia
Mieszkanie 4 pokoi
Cascais, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 232 m²
Doświadcz wzniesionego wybrzeża życia w tym luksusowym duplex czteropokojowe w Urban Living,…
$2,47M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Mieszkanie 2 pokoi w Cascais, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Cascais, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 145 m²
Doświadcz wyrafinowanego wybrzeża życia w tym luksusowym dwupokojowym mieszkaniu w Urban Liv…
$1,31M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Realting.com
Udać się