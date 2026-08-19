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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Caldas da Rainha, Portugalia

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mieszkania
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22 obiekty total found
Mieszkanie 16 pokojów w Caldas da Rainha, Portugalia
Mieszkanie 16 pokojów
Caldas da Rainha, Portugalia
Sypialnie 16
Powierzchnia 1 076 m²
Położony wśród spokojnych lasów sosnowych w bardzo wysuniętym regionie Caldas da Rainha, Reg…
$1,73M
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Mieszkanie 16 pokojów w Caldas da Rainha, Portugalia
Mieszkanie 16 pokojów
Caldas da Rainha, Portugalia
Sypialnie 16
Powierzchnia 1 076 m²
Położony wśród spokojnych lasów sosnowych w bardzo wysuniętym regionie Caldas da Rainha, Reg…
$1,71M
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English
Mieszkanie 16 pokojów w Caldas da Rainha, Portugalia
Mieszkanie 16 pokojów
Caldas da Rainha, Portugalia
Sypialnie 16
Powierzchnia 1 076 m²
Położony wśród spokojnych lasów sosnowych w bardzo wysuniętym regionie Caldas da Rainha, Reg…
$1,71M
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Mieszkanie 16 pokojów w Caldas da Rainha, Portugalia
Mieszkanie 16 pokojów
Caldas da Rainha, Portugalia
Sypialnie 16
Powierzchnia 1 076 m²
Położony wśród spokojnych lasów sosnowych w bardzo wysuniętym regionie Caldas da Rainha, Reg…
$1,71M
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Dom 6 pokojów w Caldas da Rainha, Portugalia
Dom 6 pokojów
Caldas da Rainha, Portugalia
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 441 m²
T6 duplex willa z 442 m2 powierzchni budowlanej brutto, ogród, prywatny basen i garaż dla dw…
$1,31M
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Mieszkanie 16 pokojów w Caldas da Rainha, Portugalia
Mieszkanie 16 pokojów
Caldas da Rainha, Portugalia
Sypialnie 16
Powierzchnia 1 076 m²
Położony wśród spokojnych lasów sosnowych w bardzo wysuniętym regionie Caldas da Rainha, Reg…
$1,73M
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 16 pokojów w Caldas da Rainha, Portugalia
Mieszkanie 16 pokojów
Caldas da Rainha, Portugalia
Sypialnie 16
Powierzchnia 1 076 m²
Położony wśród spokojnych lasów sosnowych w bardzo wysuniętym regionie Caldas da Rainha, Reg…
$1,71M
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English
Mieszkanie 16 pokojów w Caldas da Rainha, Portugalia
Mieszkanie 16 pokojów
Caldas da Rainha, Portugalia
Sypialnie 16
Powierzchnia 1 076 m²
Położony wśród spokojnych lasów sosnowych w bardzo wysuniętym regionie Caldas da Rainha, Reg…
$1,73M
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English
Mieszkanie 16 pokojów w Caldas da Rainha, Portugalia
Mieszkanie 16 pokojów
Caldas da Rainha, Portugalia
Sypialnie 16
Powierzchnia 1 076 m²
Położony wśród spokojnych lasów sosnowych w bardzo wysuniętym regionie Caldas da Rainha, Reg…
$1,73M
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English
Mieszkanie 16 pokojów w Caldas da Rainha, Portugalia
Mieszkanie 16 pokojów
Caldas da Rainha, Portugalia
Sypialnie 16
Powierzchnia 1 076 m²
Położony wśród spokojnych lasów sosnowych w bardzo wysuniętym regionie Caldas da Rainha, Reg…
$1,73M
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English
Mieszkanie 16 pokojów w Caldas da Rainha, Portugalia
Mieszkanie 16 pokojów
Caldas da Rainha, Portugalia
Sypialnie 16
Powierzchnia 1 076 m²
Położony wśród spokojnych lasów sosnowych w bardzo wysuniętym regionie Caldas da Rainha, Reg…
$1,71M
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Mieszkanie 16 pokojów w Caldas da Rainha, Portugalia
Mieszkanie 16 pokojów
Caldas da Rainha, Portugalia
Sypialnie 16
Powierzchnia 1 076 m²
Położony wśród spokojnych lasów sosnowych w bardzo wysuniętym regionie Caldas da Rainha, Reg…
$1,71M
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English
Mieszkanie 16 pokojów w Caldas da Rainha, Portugalia
Mieszkanie 16 pokojów
Caldas da Rainha, Portugalia
Sypialnie 16
Powierzchnia 1 076 m²
Położony wśród spokojnych lasów sosnowych w bardzo wysuniętym regionie Caldas da Rainha, Reg…
$1,71M
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English
Mieszkanie 16 pokojów w Caldas da Rainha, Portugalia
Mieszkanie 16 pokojów
Caldas da Rainha, Portugalia
Sypialnie 16
Powierzchnia 1 076 m²
Położony wśród spokojnych lasów sosnowych w bardzo wysuniętym regionie Caldas da Rainha, Reg…
$1,73M
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English
Mieszkanie 16 pokojów w Caldas da Rainha, Portugalia
Mieszkanie 16 pokojów
Caldas da Rainha, Portugalia
Sypialnie 16
Powierzchnia 1 076 m²
Położony wśród spokojnych lasów sosnowych w bardzo wysuniętym regionie Caldas da Rainha, Reg…
$1,73M
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Mieszkanie 16 pokojów w Caldas da Rainha, Portugalia
Mieszkanie 16 pokojów
Caldas da Rainha, Portugalia
Sypialnie 16
Powierzchnia 1 076 m²
Położony wśród spokojnych lasów sosnowych w bardzo wysuniętym regionie Caldas da Rainha, Reg…
$1,71M
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Szeregowiec w Foz do Arelho, Portugalia
Szeregowiec
Foz do Arelho, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 160 m²
Kondominium z 9 willami, w budowie, w sercu Fos do Arello.Kamienice z 3 sypialniami składają…
$405,386
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Mieszkanie 16 pokojów w Caldas da Rainha, Portugalia
Mieszkanie 16 pokojów
Caldas da Rainha, Portugalia
Sypialnie 16
Powierzchnia 1 076 m²
Położony wśród spokojnych lasów sosnowych w bardzo wysuniętym regionie Caldas da Rainha, Reg…
$1,71M
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Mieszkanie 16 pokojów w Caldas da Rainha, Portugalia
Mieszkanie 16 pokojów
Caldas da Rainha, Portugalia
Sypialnie 16
Powierzchnia 1 076 m²
Położony wśród spokojnych lasów sosnowych w bardzo wysuniętym regionie Caldas da Rainha, Reg…
$1,73M
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Mieszkanie 16 pokojów w Caldas da Rainha, Portugalia
Mieszkanie 16 pokojów
Caldas da Rainha, Portugalia
Sypialnie 16
Powierzchnia 1 076 m²
Położony wśród spokojnych lasów sosnowych w bardzo wysuniętym regionie Caldas da Rainha, Reg…
$1,73M
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Mieszkanie 16 pokojów w Caldas da Rainha, Portugalia
Mieszkanie 16 pokojów
Caldas da Rainha, Portugalia
Sypialnie 16
Powierzchnia 1 076 m²
Położony wśród spokojnych lasów sosnowych w bardzo wysuniętym regionie Caldas da Rainha, Reg…
$1,73M
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Mieszkanie 16 pokojów w Caldas da Rainha, Portugalia
Mieszkanie 16 pokojów
Caldas da Rainha, Portugalia
Sypialnie 16
Powierzchnia 1 076 m²
Położony wśród spokojnych lasów sosnowych w bardzo wysuniętym regionie Caldas da Rainha, Reg…
$1,71M
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Parametry nieruchomości w Caldas da Rainha, Portugalia

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