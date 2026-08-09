Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Portugalia
  3. Obidos
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Obidos, Portugalia

;
mieszkania
5
domy
43
48 obiektów total found
Willa w Vau, Portugalia
Willa
Vau, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Doświadcz wyrafinowanego wybrzeża życia w tej dwupokojowej willi bliźniaczej w West Cliffs O…
$809,275
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Willa w Vau, Portugalia
Willa
Vau, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 133 m²
Przeżyj luksusowe wybrzeże w tej willi 3 sypialnie na West Cliffs Ocean i Golf Resort. Ten p…
$1,01M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Willa w Vau, Portugalia
Willa
Vau, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 145 m²
Odkryj wyrafinowane wybrzeże mieszkające w tej willi z 4 sypialniami w West Cliffs Ocean i G…
$1,16M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
LDV InvestLDV Invest
Willa w Vau, Portugalia
Willa
Vau, Portugalia
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 296 m²
Doświadcz wyjątkowego luksusu w tej willi 5 sypialni w West Cliffs Ocean i Golf Resort, pięk…
$3,24M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Willa w Vau, Portugalia
Willa
Vau, Portugalia
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 296 m²
Doświadcz wyjątkowego luksusu w tej willi 5 sypialni w West Cliffs Ocean i Golf Resort, pięk…
$3,24M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Mieszkanie 3 pokoi w Vau, Portugalia
Mieszkanie 3 pokoi
Vau, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
Ciesz się przestronnym życiem na wybrzeżu w tym 3-pokojowym mieszkaniu w West Cliffs Ocean i…
$913,324
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Willa w Vau, Portugalia
Willa
Vau, Portugalia
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 296 m²
Doświadcz wyjątkowego luksusu w tej willi 5 sypialni w West Cliffs Ocean i Golf Resort, pięk…
$3,24M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Willa w Vau, Portugalia
Willa
Vau, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 153 m²
Przeżyj luksusowe wybrzeże w tej willi 3 sypialnie na West Cliffs Ocean i Golf Resort. Ten p…
$1,03M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Willa w Vau, Portugalia
Willa
Vau, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 145 m²
Odkryj wyrafinowane wybrzeże mieszkające w tej willi z 4 sypialniami w West Cliffs Ocean i G…
$1,15M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Willa w Vau, Portugalia
Willa
Vau, Portugalia
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 296 m²
Doświadcz wyjątkowego luksusu w tej willi 5 sypialni w West Cliffs Ocean i Golf Resort, pięk…
$3,19M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Willa w Vau, Portugalia
Willa
Vau, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 133 m²
Przeżyj luksusowe wybrzeże w tej willi 3 sypialnie na West Cliffs Ocean i Golf Resort. Ten p…
$1,00M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Willa w Vau, Portugalia
Willa
Vau, Portugalia
Sypialnie 4
Powierzchnia 291 m²
Willa w Lagoa de Obidou, w pobliżu plaży i pól golfowych, na działce o powierzchni 1163 m2.T…
$1,26M
Zostaw prośbę
Willa w Vau, Portugalia
Willa
Vau, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 133 m²
Przeżyj luksusowe wybrzeże w tej willi 3 sypialnie na West Cliffs Ocean i Golf Resort. Ten p…
$993,305
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Mieszkanie 3 pokoi w Vau, Portugalia
Mieszkanie 3 pokoi
Vau, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
Ciesz się przestronnym życiem na wybrzeżu w tym 3-pokojowym mieszkaniu w West Cliffs Ocean i…
$901,967
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Dom 1 pokój w Obidos, Portugalia
Dom 1 pokój
Obidos, Portugalia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
1-sypialnia willa, 75 m kw (budowa powierzchni brutto), ze wspólnym ogrodem i basenem, w Bom…
$330,636
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Mieszkanie 3 pokoi w Vau, Portugalia
Mieszkanie 3 pokoi
Vau, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
Ciesz się przestronnym życiem na wybrzeżu w tym 3-pokojowym mieszkaniu w West Cliffs Ocean i…
$900,926
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Bliźniak 3 pokoi w Vau, Portugalia
Bliźniak 3 pokoi
Vau, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 148 m²
Nowe mieszkanie i nbsp; Trzy sypialnie z łazienkami, salon i jadalnia oraz w pełni wyposażon…
$589,509
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Vau, Portugalia
Mieszkanie 3 pokoi
Vau, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
Ciesz się przestronnym życiem na wybrzeżu w tym 3-pokojowym mieszkaniu w West Cliffs Ocean i…
$909,946
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Willa w Vau, Portugalia
Willa
Vau, Portugalia
Sypialnie 4
Powierzchnia 337 m²
Willa z sypialniami 4 o powierzchni 310 m2 (parter) znajduje się na działce o powierzchni 12…
$687,760
Zostaw prośbę
Willa w Vau, Portugalia
Willa
Vau, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 138 m²
Willa z 3 sypialniami, 138 m ² ( całkowita powierzchnia ), położona na działce o powierzchni…
$416,124
Zostaw prośbę
Willa w Obidos, Portugalia
Willa
Obidos, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 146 m²
Vila znajduje się między idyllicznym średniowiecznym Obidos i piękne miasto Caldas da Rainha…
$433,462
Zostaw prośbę
Willa w Vau, Portugalia
Willa
Vau, Portugalia
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 296 m²
Doświadcz wyjątkowego luksusu w tej willi 5 sypialni w West Cliffs Ocean i Golf Resort, pięk…
$3,20M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Willa w Vau, Portugalia
Willa
Vau, Portugalia
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 296 m²
Doświadcz wyjątkowego luksusu w tej willi 5 sypialni w West Cliffs Ocean i Golf Resort, pięk…
$3,23M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Willa w Vau, Portugalia
Willa
Vau, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 153 m²
Przeżyj luksusowe wybrzeże w tej willi 3 sypialnie na West Cliffs Ocean i Golf Resort. Ten p…
$1,02M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Willa w Vau, Portugalia
Willa
Vau, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 133 m²
Przeżyj luksusowe wybrzeże w tej willi 3 sypialnie na West Cliffs Ocean i Golf Resort. Ten p…
$992,159
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Szeregowiec w Amoreira, Portugalia
Szeregowiec
Amoreira, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 190 m²
Ten uroczy dom znajduje się w kondominium na terenie Praia d 'el Rey Beach & Golf Resort, ki…
$404,565
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Vau, Portugalia
Szeregowiec
Vau, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 145 m²
Niedawno otwarty ośrodek golfowy znajduje się w zachodniej Portugalii. To nowy projekt z   n…
$647,304
Zostaw prośbę
Willa w Vau, Portugalia
Willa
Vau, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 153 m²
Przeżyj luksusowe wybrzeże w tej willi 3 sypialnie na West Cliffs Ocean i Golf Resort. Ten p…
$1,03M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Willa w Vau, Portugalia
Willa
Vau, Portugalia
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 296 m²
Doświadcz wyjątkowego luksusu w tej willi 5 sypialni w West Cliffs Ocean i Golf Resort, pięk…
$3,23M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Willa w Obidos, Portugalia
Willa
Obidos, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 116 m²
Willa 5 minut od Caldas i Óbidos znajduje się na działce 291 m2.Dwupiętrowa willa na parterz…
$416,124
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się