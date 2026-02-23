Dom klubowy Vasa kurortnaa rezidencia v Omane

🌊 Willa nad morzem w Omanie • FREEHOLD • Rezydencja właścicieli nieruchomości

✨ Format kurortu życia, który jest zwykle wybierany do rekreacji, może teraz być własnością. ✨ Pełna własność dla cudzoziemców. ✨ Posiadanie nieruchomości daje prawo do zezwolenia na pobyt w Omanie.

Więc...

Zamknięty klub Villa w Jebel Sifah

Prestiżowy obszar przybrzeżny, gdzie morze spotyka góry. Tylko 35 do 40 minut do Muscat.

To nie tylko dom - to ośrodek życia.

Więc...

🏡 Formaty willi

🛏 1 sypialnia - ~ 75 m2 💰 od 210 000 USD (w tym VAT)

🛏🛏 2 sypialnie - ~ 98 m2 💰 273000 USD (w tym VAT)

🛏🛏🛏 3 sypialnie - ~ 120 m2 💰 od 337 000 USD (w tym VAT)

📌 Niska gęstość budynku, ograniczona liczba domów.

Więc...

🏡 Zestaw willi

Cena obejmuje już:

✔ Kompletne wykończenie.

✔ Budowa mebli

✔ Wyposażona kuchnia

✔ W pełni wyposażone łazienki

✔ Szafy do budowy

Nie wymaga się dodatkowych inwestycji po zakupie.

Więc...

🌿 Prywatność i komfort

✔ Terytorium zamknięte

✔ Przestronne działki

✔ Prywatne ogrody i tarasy

✔ Możliwość dodawania basen, grill, projektowanie krajobrazu

Tworzysz poziom zamieszkania - od stylowego minimalizmu do willi wypoczynkowej.

To...

🌟 Infrastruktura Jebel Sifah

🏖 Prywatne plaże i morze

⛵ Marina dla jachtów

⛳ Pole golfowe

🏨 Hotele i kluby plażowe

☕ Restauracje i kawiarnie

🏋️ Strefy fitness i sportowe

🌴 Resort środowiska na poziomie międzynarodowym

Format życia, porównywalny do najlepszych kurortów.

Więc...

💳 Warunki zakupu

✔ Płatność zaliczkowa - 10%

✔ Do 3 lat raty

✔ Pełne posiadanie - Freehold

📌 Posiadanie nieruchomości daje zezwolenie na pobyt w Omanie z możliwością przedłużenia.

Więc...

📈 Atrakcyjność inwestycyjna

✔ Resort nieruchomości nad morzem

✔ Oman 's Growing Market

✔ Wysoki popyt na czynsz

✔ Model dochodu dolara

✔ Ograniczona oferta willi

Więc...

🤝 Wsparcie transakcji pod klucz

• Wybór obiektów dla Twojego celu

• Wsparcie prawne

• Bezpieczne obliczenia

• Wsparcie po zakupie

• Konsultacje dotyczące czynszu i rentowności

Więc...

👨‍💼 Indywidualne konsultacje z ekspertem od nieruchomości w Omanie

Zobaczmy:

• Rentowność i Scenariusze własności • Wybór Villa Format • Finansowa strategia zakupu • Ryzyko i struktura transakcji

🚩 Dostępność i warunki określają podczas stosowania

📞 Napisz, aby otrzymać:

Planowanie cen bieżących obliczeń finansowych Konsultacje osobiste 💬