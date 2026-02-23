Dom klubowy Vasa kurortnaa rezidencia v Omane

🌊 Willa nad morzem w Omanie • FREEHOLD • Rezydencja właścicieli nieruchomości
✨ Format kurortu życia, który jest zwykle wybierany do rekreacji, może teraz być własnością. ✨ Pełna własność dla cudzoziemców. ✨ Posiadanie nieruchomości daje prawo do zezwolenia na pobyt w Omanie.
Zamknięty klub Villa w Jebel Sifah
Prestiżowy obszar przybrzeżny, gdzie morze spotyka góry. Tylko 35 do 40 minut do Muscat.
To nie tylko dom - to ośrodek życia.
🏡 Formaty willi
🛏 1 sypialnia - ~ 75 m2 💰 od 210 000 USD (w tym VAT)
🛏🛏 2 sypialnie - ~ 98 m2 💰 273000 USD (w tym VAT)
🛏🛏🛏 3 sypialnie - ~ 120 m2 💰 od 337 000 USD (w tym VAT)
📌 Niska gęstość budynku, ograniczona liczba domów.
🏡 Zestaw willi
Cena obejmuje już:
✔ Kompletne wykończenie.
✔ Budowa mebli
✔ Wyposażona kuchnia
✔ W pełni wyposażone łazienki
✔ Szafy do budowy
Nie wymaga się dodatkowych inwestycji po zakupie.
🌿 Prywatność i komfort
✔ Terytorium zamknięte
✔ Przestronne działki
✔ Prywatne ogrody i tarasy
✔ Możliwość dodawania basen, grill, projektowanie krajobrazu
Tworzysz poziom zamieszkania - od stylowego minimalizmu do willi wypoczynkowej.
🌟 Infrastruktura Jebel Sifah
🏖 Prywatne plaże i morze
⛵ Marina dla jachtów
⛳ Pole golfowe
🏨 Hotele i kluby plażowe
☕ Restauracje i kawiarnie
🏋️ Strefy fitness i sportowe
🌴 Resort środowiska na poziomie międzynarodowym
Format życia, porównywalny do najlepszych kurortów.
💳 Warunki zakupu
✔ Płatność zaliczkowa - 10%
✔ Do 3 lat raty
✔ Pełne posiadanie - Freehold
📌 Posiadanie nieruchomości daje zezwolenie na pobyt w Omanie z możliwością przedłużenia.
📈 Atrakcyjność inwestycyjna
✔ Resort nieruchomości nad morzem
✔ Oman 's Growing Market
✔ Wysoki popyt na czynsz
✔ Model dochodu dolara
✔ Ograniczona oferta willi
🤝 Wsparcie transakcji pod klucz
• Wybór obiektów dla Twojego celu
• Wsparcie prawne
• Bezpieczne obliczenia
• Wsparcie po zakupie
• Konsultacje dotyczące czynszu i rentowności
👨💼 Indywidualne konsultacje z ekspertem od nieruchomości w Omanie
Zobaczmy:
• Rentowność i Scenariusze własności • Wybór Villa Format • Finansowa strategia zakupu • Ryzyko i struktura transakcji
🚩 Dostępność i warunki określają podczas stosowania
📞 Napisz, aby otrzymać:
Planowanie cen bieżących obliczeń finansowych Konsultacje osobiste 💬