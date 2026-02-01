Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Kawalerki na sprzedaż w Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny

Famagusta
7
11 obiektów total found
Kawalerka 1 pokój w Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Liczba kondygnacji 10
Raj nad morzem na północnym Cyprze! Inwestycja marzeń w Famagusta!Mieszkaj w swoim mieszkani…
$69,335
Kawalerka w Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
Kawalerka
Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 58 m²
Строящийся комплекс. Гарантия аренды студии 450 фунтов стерлингов в месяц. Гарантия ар…
$136,079
Kawalerka 2 pokoi w Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
Kawalerka 2 pokoi
Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 91 m²
Piętro 1
Новый комплекс вилл и апартаментов. Дата ввода в эксплуатацию март 2022 г. Полностью с ремон…
$71,365
OneOne
Kawalerka 1 pokój w Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
Sypialnie 1
Powierzchnia 47 m²
$79,111
Agencja
Аталанта
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Kawalerka 1 pokój w Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 48 m²
Studio 48 m ² In an elite complex 5 minutes   from the beach. The project will be located on…
$106,591
Agencja
Аталанта
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Kawalerka 2 pokoi w Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
Kawalerka 2 pokoi
Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 118 m²
Piętro 2
Это современный жилой комплекс, разработанный и спроектированный застройщиками Северного Кип…
$110,479
TekceTekce
Kawalerka 1 pokój w Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
Sypialnie 1
Powierzchnia 46 m²
Piętro 10
Status: Studio Liczba pokoi: 1 Powierzchnia całkowita: 46m2Widok: morze na góry Naprawa: Pak…
$148,128
Agencja
Аталанта
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Kawalerka w Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
Kawalerka
Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
Powierzchnia 37 m²
$80,811
Agencja
Аталанта
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Kawalerka w Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
Kawalerka
Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 41 m²
Piętro 3
Продаётся на Риверсайде - студия. 3 этаж вид на Сезар. 40.5 Квадратных Метров. Цена…
$89,954
Vienna PropertyVienna Property
Kawalerka 1 pokój w Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 51 m²
Piętro 10
Odblokuj dom swoich marzeń: ekskluzywna zniżka 15% + 2-letnie zabezpieczenie wynajmu! Wyo…
$134,479
Kawalerka w Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
Kawalerka
Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 41 m²
Piętro 1
Район Искеле. Рядом с Загидасом. Комплекс Park Residence. Не большая терраса, все налоги опл…
$82,244
