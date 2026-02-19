Kompleks mieszkalny Hollywood

Hollywood - Resort Living by the Sea 🌊🌴✨

Hollywood to nowy kompleks kurortów premium o dużej skali, położony na brzegu morza w Zatoce Morfou, Gaziveren, północny Cypr.

📍 1000 metrów do pięknej piaszczystej plaży

🚐 Komfortowy transfer na plażę

🚶 Odległość od centrum Gaziveren

🏙 Blisko miasta Lefke

Gaziveren to malownicze nadmorskie miasto z pełną infrastrukturą miejską - sklepy, kawiarnie, restauracje i usługi są do Państwa dyspozycji 🌅

-

📊 Ogólne informacje o projekcie

• Powierzchnia całkowita: 20.000 m2

• 3 bloki mieszkalne (A, B, C)

• 724 apartamenty

Nowoczesny projekt w stylu resort z przestronnych tarasów i różnych układów przeznaczonych do różnych potrzeb stylu życia 🌞

-

🌴 Wypoczynek i atmosfera

Hollywood oferuje prawdziwy świąteczny styl życia:

🏊 Duże baseny rozciągające się wzdłuż każdego bloku

🌿 Piękny ogród krajobrazowy

☀ Przestronne obszary opalania

🍹 Basen i restauracja

💆 Centrum SPA

🏋 Centrum fitness

-

✨ Cechy projektu

1️⃣ Otaczające baseny wzdłuż każdego bloku

2️⃣ Parter apartamenty z bezpośrednim dostępem do basenu i ogrodu

3️⃣ Dostęp do wyposażonej piaszczystej plaży

-

🏖 Złożona infrastruktura

• Basen odkryty

• Kryty ogrzewany basen

• Sauna / Hammam

• Centrum fitness

• Place zabaw dla dzieci i sportu

• Restauracja i bar przy basenie

• Obszary grillowania

• Wyposażony pas plażowy

• Parking zewnętrzny

• Kitesurfing 🌊

• Windsurfing 🌬

• Taksówki

• Usługi konsjerża

• Usługi pralni

• Profesjonalna spółka zarządzająca

-

📐 Opcje mieszkania

Parter Studio (basen lub ogród)

NET: 30 m2

GROSS: 50 m2

Parter 1 + 1 (z dostępem do basenu)

NET: od 45 m2

GROSS: 60- 65 m2

Studio - 1. piętro

NET: 30 m2

GROSS: 50 m2

1 + 1 - 1 piętro

NET: 45 m2

GROSS: 60- 65 m2

Studio - 2. piętro

NET: 30 m2

GROSS: 50 m2

1 + 1 - 2. piętro

NET: 45 m2

GROSS: 60- 65 m2

-

📍 Lokalizacja

Projekt znajduje się w obiecującym regionie z zatwierdzonymi programami rozwoju państwa dla dróg i nabrzeża 🚧🌊

Blisko Girne i Nicosia.

W pobliżu znajduje się nowoczesne izraelskie centrum medyczne oferujące pełen zakres usług - od rutynowych badań do kardiologii, pediatrii, chemioterapii, chirurgii plastycznej, technologii laserowych i telemedycyny 🏥✨

-

Hollywood to nie tylko rezydencja - jest to całoroczny styl życia kurortu i silna szansa inwestycyjna 🌴☀