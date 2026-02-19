Kompleks mieszkalny Hollywood

Hollywood - Resort Living by the Sea 🌊🌴✨
Hollywood to nowy kompleks kurortów premium o dużej skali, położony na brzegu morza w Zatoce Morfou, Gaziveren, północny Cypr.
📍 1000 metrów do pięknej piaszczystej plaży
🚐 Komfortowy transfer na plażę
🚶 Odległość od centrum Gaziveren
🏙 Blisko miasta Lefke
Gaziveren to malownicze nadmorskie miasto z pełną infrastrukturą miejską - sklepy, kawiarnie, restauracje i usługi są do Państwa dyspozycji 🌅
-
📊 Ogólne informacje o projekcie
• Powierzchnia całkowita: 20.000 m2
• 3 bloki mieszkalne (A, B, C)
• 724 apartamenty
Nowoczesny projekt w stylu resort z przestronnych tarasów i różnych układów przeznaczonych do różnych potrzeb stylu życia 🌞
-
🌴 Wypoczynek i atmosfera
Hollywood oferuje prawdziwy świąteczny styl życia:
🏊 Duże baseny rozciągające się wzdłuż każdego bloku
🌿 Piękny ogród krajobrazowy
☀ Przestronne obszary opalania
🍹 Basen i restauracja
💆 Centrum SPA
🏋 Centrum fitness
-
✨ Cechy projektu
1️⃣ Otaczające baseny wzdłuż każdego bloku
2️⃣ Parter apartamenty z bezpośrednim dostępem do basenu i ogrodu
3️⃣ Dostęp do wyposażonej piaszczystej plaży
-
🏖 Złożona infrastruktura
• Basen odkryty
• Kryty ogrzewany basen
• Sauna / Hammam
• Centrum fitness
• Place zabaw dla dzieci i sportu
• Restauracja i bar przy basenie
• Obszary grillowania
• Wyposażony pas plażowy
• Parking zewnętrzny
• Kitesurfing 🌊
• Windsurfing 🌬
• Taksówki
• Usługi konsjerża
• Usługi pralni
• Profesjonalna spółka zarządzająca
-
📐 Opcje mieszkania
Parter Studio (basen lub ogród)
NET: 30 m2
GROSS: 50 m2
Parter 1 + 1 (z dostępem do basenu)
NET: od 45 m2
GROSS: 60- 65 m2
Studio - 1. piętro
NET: 30 m2
GROSS: 50 m2
1 + 1 - 1 piętro
NET: 45 m2
GROSS: 60- 65 m2
Studio - 2. piętro
NET: 30 m2
GROSS: 50 m2
1 + 1 - 2. piętro
NET: 45 m2
GROSS: 60- 65 m2
-
📍 Lokalizacja
Projekt znajduje się w obiecującym regionie z zatwierdzonymi programami rozwoju państwa dla dróg i nabrzeża 🚧🌊
Blisko Girne i Nicosia.
W pobliżu znajduje się nowoczesne izraelskie centrum medyczne oferujące pełen zakres usług - od rutynowych badań do kardiologii, pediatrii, chemioterapii, chirurgii plastycznej, technologii laserowych i telemedycyny 🏥✨
-
Hollywood to nie tylko rezydencja - jest to całoroczny styl życia kurortu i silna szansa inwestycyjna 🌴☀