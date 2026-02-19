  1. Realting.com
  2. Cypr Północny
  3. Lefke Belediyesi
  4. Kompleks mieszkalny Hollywood

Kompleks mieszkalny Hollywood

Kazivera, Cypr Północny
od
$109,942
VAT
BTC
1.3077434
ETH
68.5444247
USDT
108 698.3869612
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
37
Zostawić wniosek
Pokaż kontakty
ID: 33364
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 19.02.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Cypr Północny
  • Okolica
    Lefke District
  • Miasto
    Lefke Belediyesi
  • Wioska
    Kazivera

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2027
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    15

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English
Русский Русский

Hollywood - Resort Living by the Sea 🌊🌴✨

Hollywood to nowy kompleks kurortów premium o dużej skali, położony na brzegu morza w Zatoce Morfou, Gaziveren, północny Cypr.

📍 1000 metrów do pięknej piaszczystej plaży
🚐 Komfortowy transfer na plażę
🚶 Odległość od centrum Gaziveren
🏙 Blisko miasta Lefke

Gaziveren to malownicze nadmorskie miasto z pełną infrastrukturą miejską - sklepy, kawiarnie, restauracje i usługi są do Państwa dyspozycji 🌅

-

📊 Ogólne informacje o projekcie

• Powierzchnia całkowita: 20.000 m2
• 3 bloki mieszkalne (A, B, C)
• 724 apartamenty

Nowoczesny projekt w stylu resort z przestronnych tarasów i różnych układów przeznaczonych do różnych potrzeb stylu życia 🌞

-

🌴 Wypoczynek i atmosfera

Hollywood oferuje prawdziwy świąteczny styl życia:

🏊 Duże baseny rozciągające się wzdłuż każdego bloku
🌿 Piękny ogród krajobrazowy
☀ Przestronne obszary opalania
🍹 Basen i restauracja
💆 Centrum SPA
🏋 Centrum fitness

-

✨ Cechy projektu

1️⃣ Otaczające baseny wzdłuż każdego bloku
2️⃣ Parter apartamenty z bezpośrednim dostępem do basenu i ogrodu
3️⃣ Dostęp do wyposażonej piaszczystej plaży

-

🏖 Złożona infrastruktura

• Basen odkryty
• Kryty ogrzewany basen
• Sauna / Hammam
• Centrum fitness
• Place zabaw dla dzieci i sportu
• Restauracja i bar przy basenie
• Obszary grillowania
• Wyposażony pas plażowy
• Parking zewnętrzny
• Kitesurfing 🌊
• Windsurfing 🌬
• Taksówki
• Usługi konsjerża
• Usługi pralni
• Profesjonalna spółka zarządzająca

-

📐 Opcje mieszkania

Parter Studio (basen lub ogród)

NET: 30 m2
GROSS: 50 m2

Parter 1 + 1 (z dostępem do basenu)

NET: od 45 m2
GROSS: 60- 65 m2

Studio - 1. piętro

NET: 30 m2
GROSS: 50 m2

1 + 1 - 1 piętro

NET: 45 m2
GROSS: 60- 65 m2

Studio - 2. piętro

NET: 30 m2
GROSS: 50 m2

1 + 1 - 2. piętro

NET: 45 m2
GROSS: 60- 65 m2

-

📍 Lokalizacja

Projekt znajduje się w obiecującym regionie z zatwierdzonymi programami rozwoju państwa dla dróg i nabrzeża 🚧🌊

Blisko Girne i Nicosia.

W pobliżu znajduje się nowoczesne izraelskie centrum medyczne oferujące pełen zakres usług - od rutynowych badań do kardiologii, pediatrii, chemioterapii, chirurgii plastycznej, technologii laserowych i telemedycyny 🏥✨

-

Hollywood to nie tylko rezydencja - jest to całoroczny styl życia kurortu i silna szansa inwestycyjna 🌴☀

Lokalizacja na mapie

Kazivera, Cypr Północny

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Karpasia by the Sea Elite
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$151,985
Zespół mieszkaniowy La Palazzo
Gastria, Cypr Północny
od
$218,350
Dzielnica mieszkaniowa MEDITERRENEAN VILLAS
Motides, Cypr Północny
od
$259,640
Zespół mieszkaniowy Park Avenue
Girne Belediyesi, Cypr Północny
od
$360,646
VAT
Zespół mieszkaniowy ZK Aventus
Perivolia tou Trikomou, Cypr Północny
od
$157,446
Państwo przegląda
Kompleks mieszkalny Hollywood
Kazivera, Cypr Północny
od
$109,942
VAT
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek Pokaż kontakty
Inne kompleksy
Apartamentowiec Bellagio
Apartamentowiec Bellagio
Apartamentowiec Bellagio
Apartamentowiec Bellagio
Apartamentowiec Bellagio
Pokaż wszystko Apartamentowiec Bellagio
Apartamentowiec Bellagio
Trikomo, Cypr Północny
od
$174,680
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 13
Nowy ośrodek przyciągania Meditteranean znajduje się w Iskele. Bellagio - Luksus ożywiony. Pozwala odkryć nieograniczony komfort luksusowego życia w sercu natury i morza. Przestronne apartamenty, tarasy i balkony, zaprojektowane z estetycznych i funkcjonalnych funkcji, przynieść czysty tlen …
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Języki komunikacji
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Napisz w Telegram
Zespół mieszkaniowy Yalusa Homes
Zespół mieszkaniowy Yalusa Homes
Zespół mieszkaniowy Yalusa Homes
Zespół mieszkaniowy Yalusa Homes
Zespół mieszkaniowy Yalusa Homes
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Yalusa Homes
Zespół mieszkaniowy Yalusa Homes
Yialousa, Cypr Północny
od
$230,560
VAT
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Yalusa Homes - gdzie natura spotyka się z spokojem 🌊🌿Yalusa Homes to ekologiczny projekt mieszkaniowy położony w Yeni Erenköy (Dipkarpaz) - jednym z najbardziej nietkniętych i naturalnie zachowanych regionów Północnego Cypru.Tutaj można odkryć nieskazitelne plaże, zajęcia rekreacyjne na świe…
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Języki komunikacji
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Napisz w Telegram
Dzielnica mieszkaniowa Riverside Blue
Dzielnica mieszkaniowa Riverside Blue
Dzielnica mieszkaniowa Riverside Blue
Dzielnica mieszkaniowa Riverside Blue
Dzielnica mieszkaniowa Riverside Blue
Dzielnica mieszkaniowa Riverside Blue
Perivolia tou Trikomou, Cypr Północny
od
$139,319
Rok realizacji 2025
Agencja
GP real estate
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się