Mieszkanie w nowym budynku NCP-147 - K Islands is a tropical island–inspired

Akanthou, Cypr Północny
$261,790
Data aktualizacji: 13.08.2025

  • Kraj
    Cypr Północny
  • Okolica
    Gazimağusa District
  • Miasto
    Tatlisu Belediyesi
  • Wioska
    Akanthou

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026

  • Ochrona

  • Parking

  • Basen
  • Siłownia

O projekcie
K Islands to inspirowany tropikalną wyspą nadmorski kompleks mieszkalny w Tatlısu na Cyprze Północnym, opracowany przez Kensington Cyprus. Oferując nieprzerwany widok na plażę i doskonałą lokalizację nad samym morzem, projekt łączy naturalne piękno z luksusowym stylem życia. Zaprojektowany z myślą o komforcie, wypoczynku i inwestycji, jest idealnym wyborem dla osób chcących kupić nieruchomość bezpośrednio od dewelopera.

  • Lokalizacja przy plaży z bezpośrednim dostępem do piaszczystej zatoczki

  • Zachwycające widoki na morze i góry z każdego mieszkania

  • Niska zabudowa otoczona tropikalną roślinnością

  • Udogodnienia w stylu kurortowym dla zdrowia, relaksu i rozrywki

  • Renomowany deweloper Kensington Cyprus

  • Kawalerki

  • Apartamenty z 1 sypialnią

  • Penthouse’y z 1 sypialnią

  • Wille wyspowe z 1 sypialnią

  • Szeregowce z 1 sypialnią

  • Bezpośrednia lokalizacja przy plaży z prywatną zatoczką

  • 15 minut do Korineum Golf Club w Esentepe

  • 40 minut do Kyrenii i Famagusty

  • 75 minut do lotniska w Larnace

  • Blisko sklepy, kawiarnie i ścieżki spacerowe

  • Bistro i bar przy basenie

  • Centrum SPA i odnowy biologicznej z sauną i łaźnią parową

  • Kryty podgrzewany basen z technologią wody morskiej

  • Siłownia, strefy jogi i medytacji

  • Sporty wodne i ogrody ziołowe

  • Klub dla dzieci, place zabaw, ścieżki spacerowe i rowerowe

  • Ekskluzywny Club House K Islands z salonem dla mieszkańców

Opcje płatności
35% zaliczki przy podpisaniu umowy (minus opłata rezerwacyjna), pozostałe 65% płatne w 36 miesiącach bez odsetek. 5% zniżki przy pełnej płatności w momencie podpisania umowy. Możliwość miesięcznych lub kwartalnych rat.

Dlaczego warto inwestować w K Islands, Tatlısu
Zakup mieszkania bezpośrednio od dewelopera w lokalizacji nadmorskiej, z wysokiej jakości wykończeniem i elastycznymi planami płatności, to bezpieczna inwestycja dla nabywców z Wielkiej Brytanii i Europy.

O nas
DevoDirect – Twoje bezpośrednie połączenie ze sprawdzonymi deweloperami na całym Cyprze Północnym i poza nim.

Mieszkania 1 pokój
Powierzchnia, m² 72.0 – 85.0
Cena za m², USD 4,723 – 7,925
Cena mieszkania, USD 401,413 – 570,569
Mieszkania Willa
Powierzchnia, m² 85.0
Cena za m², USD 4,185
Cena mieszkania, USD 355,767
Mieszkania Kawalerka
Powierzchnia, m² 45.0
Cena za m², USD 5,818
Cena mieszkania, USD 261,790

Akanthou, Cypr Północny

Mieszkanie w nowym budynku NCP-147 - K Islands is a tropical island–inspired
Akanthou, Cypr Północny
od
$261,790
