Mieszkanie w nowym budynku NCP-147 - K Islands is a tropical island–inspired

O projekcie

K Islands to inspirowany tropikalną wyspą nadmorski kompleks mieszkalny w Tatlısu na Cyprze Północnym, opracowany przez Kensington Cyprus. Oferując nieprzerwany widok na plażę i doskonałą lokalizację nad samym morzem, projekt łączy naturalne piękno z luksusowym stylem życia. Zaprojektowany z myślą o komforcie, wypoczynku i inwestycji, jest idealnym wyborem dla osób chcących kupić nieruchomość bezpośrednio od dewelopera.

Główne atuty

Lokalizacja przy plaży z bezpośrednim dostępem do piaszczystej zatoczki

Zachwycające widoki na morze i góry z każdego mieszkania

Niska zabudowa otoczona tropikalną roślinnością

Udogodnienia w stylu kurortowym dla zdrowia, relaksu i rozrywki

Renomowany deweloper Kensington Cyprus

Dostępne typy apartamentów

Kawalerki

Apartamenty z 1 sypialnią

Penthouse’y z 1 sypialnią

Wille wyspowe z 1 sypialnią

Szeregowce z 1 sypialnią

Atuty lokalizacji

Bezpośrednia lokalizacja przy plaży z prywatną zatoczką

15 minut do Korineum Golf Club w Esentepe

40 minut do Kyrenii i Famagusty

75 minut do lotniska w Larnace

Blisko sklepy, kawiarnie i ścieżki spacerowe

Udogodnienia

Bistro i bar przy basenie

Centrum SPA i odnowy biologicznej z sauną i łaźnią parową

Kryty podgrzewany basen z technologią wody morskiej

Siłownia, strefy jogi i medytacji

Sporty wodne i ogrody ziołowe

Klub dla dzieci, place zabaw, ścieżki spacerowe i rowerowe

Ekskluzywny Club House K Islands z salonem dla mieszkańców

Opcje płatności

35% zaliczki przy podpisaniu umowy (minus opłata rezerwacyjna), pozostałe 65% płatne w 36 miesiącach bez odsetek. 5% zniżki przy pełnej płatności w momencie podpisania umowy. Możliwość miesięcznych lub kwartalnych rat.

Dlaczego warto inwestować w K Islands, Tatlısu

Zakup mieszkania bezpośrednio od dewelopera w lokalizacji nadmorskiej, z wysokiej jakości wykończeniem i elastycznymi planami płatności, to bezpieczna inwestycja dla nabywców z Wielkiej Brytanii i Europy.

O nas

DevoDirect – Twoje bezpośrednie połączenie ze sprawdzonymi deweloperami na całym Cyprze Północnym i poza nim.