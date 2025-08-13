Mieszkanie w nowym budynku NCP-147 - K Islands is a tropical island–inspired

O projekcie
K Islands to inspirowany tropikalną wyspą nadmorski kompleks mieszkalny w Tatlısu na Cyprze Północnym, opracowany przez Kensington Cyprus. Oferując nieprzerwany widok na plażę i doskonałą lokalizację nad samym morzem, projekt łączy naturalne piękno z luksusowym stylem życia. Zaprojektowany z myślą o komforcie, wypoczynku i inwestycji, jest idealnym wyborem dla osób chcących kupić nieruchomość bezpośrednio od dewelopera.
Główne atuty
Lokalizacja przy plaży z bezpośrednim dostępem do piaszczystej zatoczki
Zachwycające widoki na morze i góry z każdego mieszkania
Niska zabudowa otoczona tropikalną roślinnością
Udogodnienia w stylu kurortowym dla zdrowia, relaksu i rozrywki
Renomowany deweloper Kensington Cyprus
Dostępne typy apartamentów
Kawalerki
Apartamenty z 1 sypialnią
Penthouse’y z 1 sypialnią
Wille wyspowe z 1 sypialnią
Szeregowce z 1 sypialnią
Atuty lokalizacji
Bezpośrednia lokalizacja przy plaży z prywatną zatoczką
15 minut do Korineum Golf Club w Esentepe
40 minut do Kyrenii i Famagusty
75 minut do lotniska w Larnace
Blisko sklepy, kawiarnie i ścieżki spacerowe
Udogodnienia
Bistro i bar przy basenie
Centrum SPA i odnowy biologicznej z sauną i łaźnią parową
Kryty podgrzewany basen z technologią wody morskiej
Siłownia, strefy jogi i medytacji
Sporty wodne i ogrody ziołowe
Klub dla dzieci, place zabaw, ścieżki spacerowe i rowerowe
Ekskluzywny Club House K Islands z salonem dla mieszkańców
Opcje płatności
35% zaliczki przy podpisaniu umowy (minus opłata rezerwacyjna), pozostałe 65% płatne w 36 miesiącach bez odsetek. 5% zniżki przy pełnej płatności w momencie podpisania umowy. Możliwość miesięcznych lub kwartalnych rat.
Dlaczego warto inwestować w K Islands, Tatlısu
Zakup mieszkania bezpośrednio od dewelopera w lokalizacji nadmorskiej, z wysokiej jakości wykończeniem i elastycznymi planami płatności, to bezpieczna inwestycja dla nabywców z Wielkiej Brytanii i Europy.
O nas
DevoDirect – Twoje bezpośrednie połączenie ze sprawdzonymi deweloperami na całym Cyprze Północnym i poza nim.