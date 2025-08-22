Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Penthouse nad jeziorem na Sprzedaż w Iskele District, Cypr Północny

Penthouse 5 pokojów w Trikomo, Cypr Północny
Penthouse 5 pokojów
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
O projekcie: Ten nadmorski kompleks oferuje panoramiczny widok 180° na Morze Śródziemne i z…
$1,63M
Penthouse 3 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Penthouse 3 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 272 m²
O projekcie: Ten nadmorski kompleks oferuje panoramiczny widok 180° na Morze Śródziemne i z…
$695,985
Penthouse 4 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Penthouse 4 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 306 m²
O projekcie: Ten nadmorski kompleks oferuje panoramiczny widok 180° na Morze Śródziemne i z…
$1,32M
Penthouse 3 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Penthouse 3 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 241 m²
O Projekcie: Olea Cyprus Project to spokojne osiedle mieszkaniowe Noyanlar Group w malownic…
$168,477
Penthouse 2 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Penthouse 2 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 133 m²
O Projekcie: Olea Cyprus Project to spokojne osiedle mieszkaniowe Noyanlar Group w malownic…
$139,429
Parametry nieruchomości w Iskele District, Cypr Północny

