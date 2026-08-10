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Penthouse na Sprzedaż w Trikomo, Cypr Północny

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67 obiektów total found
Penthouse 3 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Penthouse 3 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 138 m²
Piętro 1/2
Nieruchomość na Sprzedaż w Kompleksie z Basenem w İskele Dzięki krystalicznie czystej turkus…
$198,087
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Penthouse 3 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Penthouse 3 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 87 m²
Piętro 14/14
Stylowe Nieruchomości w Kompleksie na Terenie Cypru Północnego İskele Iskele to wspaniały re…
$284,162
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Penthouse 2 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Penthouse 2 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 120 m²
Piętro 3/2
Nieruchomości w Kompleksie z Basenem Zlokalizowanym Blisko Morza w İskele Boğaz Położony na …
$273,913
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Penthouse 2 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Penthouse 2 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 200 m²
Piętro 8/7
Luksusowy widok na morze Penthouse z ogromnym tarasem na dachu - Park Residence 🌊✨Wyjątkowy …
Cena na zgłoszenie
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Penthouse 2 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Penthouse 2 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 65 m²
Piętro 1/2
Apartamenty w Kompleksie w Pobliżu Plaży w İskele na Cyprze Północnym Apartamenty położone s…
$186,076
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Penthouse 4 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Penthouse 4 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 260 m²
Piętro 3/4
Nieruchomości w Kompleksie Blisko Morza w İskele na Cyprze Północnym Cypr to jedna z najwięk…
$810,181
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Penthouse 3 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Penthouse 3 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 124 m²
Piętro 10/10
Apartamenty z Widokiem na Morze na Cyprze Północnym z Gwarancją Wynajmu na Poziomie 8% na Ok…
$628,922
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Penthouse 3 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Penthouse 3 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 117 m²
Piętro 1/2
Nieruchomości w Rozbudowanym Kompleksie w İskele na Cyprze Północnym İskele to popularne cen…
$290,093
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Penthouse 3 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Penthouse 3 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 139 m²
Piętro 3/2
Apartamenty w Kompleksie z Prywatną Plażą w Bafra İskele Cypr Północny to rajskie miejsce na…
$290,093
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Penthouse 2 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Penthouse 2 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 91 m²
Piętro 1/2
Nieruchomości w Rozbudowanym Kompleksie w İskele na Cyprze Północnym İskele to popularne cen…
$241,552
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Penthouse 3 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Penthouse 3 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 138 m²
Piętro 1/2
Apartamenty w Centrum Iskele, Cypr Północny Iskele to jedno z wyjątkowych miast na wyspie Cy…
$283,036
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Penthouse 5 pokojów w Trikomo, Cypr Północny
Penthouse 5 pokojów
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 244 m²
Piętro 1
Apartamenty Blisko Morza w Regionie İskele na Cyprze Północnym Region İskele, z unikalnymi p…
$399,824
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Penthouse 1 pokój w Trikomo, Cypr Północny
Penthouse 1 pokój
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 39 m²
Piętro 1/2
Mieszkania na Sprzedaż w Pobliżu Słynnych Plaż na Cyprze Północnym Yeni Iskele Wyspa Cypr to…
$140,368
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Penthouse 4 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Penthouse 4 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 139 m²
Piętro 10/10
Apartamenty z Widokiem na Morze na Cyprze Północnym z Gwarancją Wynajmu na Poziomie 8% na Ok…
$570,941
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Penthouse 1 pokój w Trikomo, Cypr Północny
Penthouse 1 pokój
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 51 m²
Piętro 1/2
Apartamenty w Kompleksie z Prywatną Plażą w İskele, Cypr Północny Położone na północnym wsc…
$179,760
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Penthouse 2 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Penthouse 2 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 58 m²
Piętro 1/2
Apartamenty w Kompleksie z Prywatną Plażą w İskele, Cypr Północny Położone na północnym wsc…
$215,036
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Penthouse 1 pokój w Trikomo, Cypr Północny
Penthouse 1 pokój
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 39 m²
Piętro 3/2
Apartamenty w Kompleksie z Prywatną Plażą w Bafra İskele Cypr Północny to rajskie miejsce na…
$155,965
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Penthouse 3 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Penthouse 3 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 118 m²
Liczba kondygnacji 2
Apartamenty w Kompleksie z Prywatną Plażą w İskele, Cypr Północny Położone na północnym wsc…
$335,540
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Penthouse 5 pokojów w Trikomo, Cypr Północny
Penthouse 5 pokojów
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 482 m²
Piętro 28/28
Eleganckie Nieruchomości w Projekcie Koncepcyjnym Hotelu na Cyprze Północnym İskele Cypr, t…
$2,29M
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Penthouse 3 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Penthouse 3 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 97 m²
Piętro 1/2
Apartamenty w Kompleksie w Pobliżu Plaży w İskele na Cyprze Północnym Apartamenty położone s…
$219,846
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Penthouse 2 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Penthouse 2 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 110 m²
Piętro 7/7
Stylowa Nieruchomość Blisko Morza na Cyprze Północnym İskele İskele to jeden z ulubionych re…
$402,181
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Penthouse 4 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Penthouse 4 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 198 m²
Piętro 11/11
Apartamenty na Sprzedaż w Dobrze Rozwiniętym Osiedlu na Cyprze Północnym İskele İskele, perł…
$909,856
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Penthouse 2 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Penthouse 2 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 75 m²
Piętro 4/5
Apartamenty Blisko Morza w Iskele na Cyprze Północnym Region Iskele na Cyprze położony jest …
$195,637
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Penthouse 3 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Penthouse 3 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Piętro 1/2
Apartamenty w Kompleksie z Bogatymi Udogodnieniami w Ötüken İskele Cypr jest trzecią co do w…
$300,203
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Penthouse 2 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Penthouse 2 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 55 m²
Piętro 1/2
Apartamenty na Sprzedaż Blisko Plaży w İskele Boğaz İskele, słynące z unikalnych plaż, wyróż…
$225,371
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Penthouse 3 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Penthouse 3 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 123 m²
Piętro 1/2
Nieruchomości w Kompleksie z Prywatną Plażą w İskele Bahçeler Wyspa Cypr, położona nad Morze…
$290,093
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Penthouse 4 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Penthouse 4 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 334 m²
Piętro 12
Nieruchomości z Widokiem na Morze w Odległości Spaceru od Plaży w Long Beach na Cyprze Półno…
$2,33M
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Penthouse 5 pokojów w Trikomo, Cypr Północny
Penthouse 5 pokojów
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 711 m²
Piętro 12/31
Apartamenty na Cyprze Północnym İskele w Kompleksie Hotelowym w Long Beach Apartamenty w İsk…
$1,60M
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Penthouse 4 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Penthouse 4 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 174 m²
Piętro 1/2
Apartamenty na Sprzedaż Blisko Plaży w İskele Boğaz İskele, słynące z unikalnych plaż, wyróż…
$447,417
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Penthouse 2 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Penthouse 2 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 54 m²
Piętro 19/10
Specjalne Zaprojektowane Apartamenty Blisko Morza na Cyprze Północnym İskele Położona w półn…
$280,212
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