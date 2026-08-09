Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr Północny
  3. İskele District
  4. Mieszkania
  5. Penthouse
  6. Basen

Penthouse z basenem na Sprzedaż w Iskele District, Cypr Północny

;
Iskele Belediyesi
69
Trikomo
67
Penthouse Usuwać
Wyczyść
2 obiekty total found
Penthouse w Trikomo, Cypr Północny
Penthouse
Trikomo, Cypr Północny
Penthouse w Caesar Resort II z 24- Miesiąc Interest- Plan płatności 🌴🌊Przestronny apartament…
$429,621
VAT
Zostaw prośbę
Penthouse 2 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Penthouse 2 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 200 m²
Piętro 8/7
Luksusowy widok na morze Penthouse z ogromnym tarasem na dachu - Park Residence 🌊✨Wyjątkowy …
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Iskele District, Cypr Północny

z garażem
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się