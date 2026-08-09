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Domy na sprzedaż w Iskele District, Cypr Północny

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Iskele Belediyesi
55
Trikomo
34
Erenkoy Karpaz Belediyesi
9
Spathariko
5
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65 obiektów total found
Willa 6 pokojów w Flamoudi, Cypr Północny
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Willa 6 pokojów
Flamoudi, Cypr Północny
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Liczba kondygnacji 2
Pomiędzy górami a morzem. Willa 4 + 2 w pełni umeblowane na Cyprze Północnym - 495.000 €- 16…
$571,355
VAT
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Willa w Trikomo, Cypr Północny
Willa
Trikomo, Cypr Północny
Powierzchnia 42 m²
Opis przedmiotu: Studio Apartament w Royal Life Residence, Cypr Północny Komfortowy i nowoc…
$92,554
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Nils Ott Real Estates
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Willa 5 pokojów w Trikomo, Cypr Północny
Willa 5 pokojów
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 435 m²
Liczba kondygnacji 2
Magnolia Rezydencja składa się z 5 willi jednoosobowych, 6 willi jednoosobowych i 36 apartam…
Cena na zgłoszenie
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LDV InvestLDV Invest
Willa 5 pokojów w Gastria, Cypr Północny
Willa 5 pokojów
Gastria, Cypr Północny
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 2
4 + 1 Dwupiętrowa willa w Boğaz 124; Tylko 100m do morza 🌊🏡Na sprzedaż: dwupiętrowa willa w …
$382,949
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Dom 4 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Dom 4 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 336 m²
Liczba kondygnacji 2
Stylowe Wille w Iskele, Cypr Północny Cypr Północny to spokojny kraj, który znajduje się w …
$466,346
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Dom 3 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Dom 3 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 258 m²
Liczba kondygnacji 2
Stylowe Wille w Iskele, Cypr Północny Cypr Północny to spokojny kraj, który znajduje się w …
$381,556
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Willa 4 pokoi w Erenkoy Karpaz Belediyesi, Cypr Północny
Willa 4 pokoi
Erenkoy Karpaz Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 256 m²
Liczba kondygnacji 3
Przedstawiamy unikalny projekt z wspaniałym widokiem na Morze Śródziemne.Willa, która stała …
$744,160
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Agencja
Land of Dreams Gallery
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Bungalow 2 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Bungalow 2 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 81 m²
Stylowe Bungalowy na Półwyspie Karpas na Cyprze Północnym Cypr, perła Morza Śródziemnego, of…
$140,368
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Dom 4 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Dom 4 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 265 m²
Liczba kondygnacji 2
Wille w Pobliżu Plaż w Iskele na Cyprze Północnym Cypr jest trzecią co do wielkości wyspą na…
$518,911
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Willa 4 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Willa 4 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 143 m²
Liczba kondygnacji 2
Royal Sun Elite Residence 124; 3 + 1 Villa 🌴Na sprzedaż: przestronna 3 + 1 willa w kompleksi…
$290,608
VAT
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Willa 5 pokojów w Gastria, Cypr Północny
Willa 5 pokojów
Gastria, Cypr Północny
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 2
4 + 1 Dwupiętrowa willa w Boğaz 124; Tylko 100m do morza 🌊🏡Na sprzedaż: dwupiętrowa willa w …
$411,320
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Willa 4 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Willa 4 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 170 m²
Liczba kondygnacji 2
Przestronny narożnik 3 + 1 Willa w Sea Pearl Residence - Blisko basenu i morza 🌊🏡Piękna dwup…
$398,763
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Bungalow 4 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Bungalow 4 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 164 m²
Liczba kondygnacji 1
Wolnostojące Domy w Otoczeniu Natury w İskele Dipkarpaz Dipkarpaz, dziewiczy region położony…
$337,479
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Willa 4 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Willa 4 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 380 m²
Liczba kondygnacji 2
Wille w Pobliżu Malowniczych Plaż w Gazimağusa na Cyprze Północnym Gazimağusa to dobrze rozw…
$571,826
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Willa 4 pokoi w Flamoudi, Cypr Północny
Willa 4 pokoi
Flamoudi, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 160 m²
Luksusowa willa z 4 sypialniami, widokiem na morze i prywatnym tarasem na dachu 124; Kantara…
$599,639
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Willa 6 pokojów w Trikomo, Cypr Północny
Willa 6 pokojów
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 564 m²
Liczba kondygnacji 2
Stylowe Wille w Iskele, Cypr Północny Cypr Północny to spokojny kraj, który znajduje się w …
$877,766
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Willa w Trikomo, Cypr Północny
Willa
Trikomo, Cypr Północny
Powierzchnia 200 m²
Opis terenu: Oferujemy nowoczesną półwieś w jednym z najbardziej popularnych kompleksów mies…
$854,508
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Bliźniak 4 pokoi w Monarga, Cypr Północny
Bliźniak 4 pokoi
Monarga, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Piętro 6/12
Dwupoziomowy apartament w Abelia Residence (Bogaz)Niesamowity widok i lokalizacjaApartament …
$254,270
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Bliźniak 4 pokoi w Perivolia tou Trikomou, Cypr Północny
Bliźniak 4 pokoi
Perivolia tou Trikomou, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 410 m²
Liczba kondygnacji 2
Gotowy do poruszania się w półoddzielnej willi z widokiem na morze i góry w pobliżu popularn…
$512,833
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Willa 4 pokoi w Bogazi, Cypr Północny
Willa 4 pokoi
Bogazi, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 400 m²
Liczba kondygnacji 1
Premium Single- Level Sea View Villa w Boğaz 🌊🏡Wyjątkowa willa architektoniczna położona na …
$1,06M
VAT
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Willa w Trikomo, Cypr Północny
Willa
Trikomo, Cypr Północny
Powierzchnia 120 m²
Opis przedmiotu: 2 + 2 Townshouse w Royal Sun Residence, Północny Cypr Komfortowe 2-pokojow…
$210,341
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Bungalow 3 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Bungalow 3 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
Stylowe Bungalowy na Półwyspie Karpas na Cyprze Północnym Cypr, perła Morza Śródziemnego, of…
$186,768
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Szeregowiec 3 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Szeregowiec 3 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 95 m²
Przytulny dwo- Storey 2 + 1 Townhouse Near Long Beach 🌴🏖Komfortowy dwupiętrowy 2 + 1 kamieni…
$218,853
VAT
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Willa 5 pokojów w Ayios Ilias, Cypr Północny
Willa 5 pokojów
Ayios Ilias, Cypr Północny
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 145 m²
Liczba kondygnacji 2
Przestronne 3 + 2 Villa z Garden & Sea View - Hilltop Complex 🌴🌊Stylowa willa 3 + 2 w komple…
$346,420
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Willa 4 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Willa 4 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Liczba kondygnacji 2
Two-Storey 3 + 1 Willa w Sea Pearl Residence - tylko 400m od morza 🌊🏡Przytulna willa z trzem…
$383,426
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Szeregowiec 4 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Szeregowiec 4 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 154 m²
Liczba kondygnacji 2
Domy jednorodzinne o specjalnym designie w rozwiniętym kompleksie na Cyprze Północnym, Iskel…
$465,767
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Willa w Trikomo, Cypr Północny
Willa
Trikomo, Cypr Północny
Powierzchnia 250 m²
Opis przedmiotu: 3 + 1 Willa w La Isla Villas, Północny Cypr Nowoczesny i przestronny willa…
$460,121
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Bungalow 3 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Bungalow 3 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 125 m²
Liczba kondygnacji 1
Wolnostojące Domy w Otoczeniu Natury w İskele Dipkarpaz Dipkarpaz, dziewiczy region położony…
$249,642
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Willa w Trikomo, Cypr Północny
Willa
Trikomo, Cypr Północny
Powierzchnia 46 m²
Opis przedmiotu: Studio Apartament w Royal Sun, Północny Cypr Kompaktowe i funkcjonalne stu…
$92,576
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Dom 4 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Dom 4 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 256 m²
Liczba kondygnacji 2
Wille z Widokiem na Przystań na Cyprze Północnym Yeni Erenköy Wille znajdują się w Yeni Eren…
$709,850
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Typy nieruchomości w Iskele District.

wille
bungalow
szeregowcy
bliźniaki

Parametry nieruchomości w Iskele District, Cypr Północny

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Widok na jezioro
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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