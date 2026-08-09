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Domy Szeregowe w Iskele District, Cypr Północny

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Iskele Belediyesi
5
Trikomo
4
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6 obiektów total found
Szeregowiec 3 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Szeregowiec 3 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 95 m²
Przytulny dwo- Storey 2 + 1 Townhouse Near Long Beach 🌴🏖Komfortowy dwupiętrowy 2 + 1 kamieni…
$218,853
VAT
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Szeregowiec 4 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Szeregowiec 4 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 154 m²
Liczba kondygnacji 2
Domy jednorodzinne o specjalnym designie w rozwiniętym kompleksie na Cyprze Północnym, Iskel…
$465,767
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Szeregowiec 2 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Szeregowiec 2 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 75 m²
Liczba kondygnacji 1
Wolnostojące Domy w Otoczeniu Natury w İskele Dipkarpaz Dipkarpaz, dziewiczy region położony…
$132,441
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TekceTekce
Szeregowiec 4 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Szeregowiec 4 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 125 m²
Trzy sypialnie kamienica o powierzchni 125 m2 z przestronnym tarasem 43 m2 i prywatnym ogrod…
$222,973
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Szeregowiec 4 pokoi w Yialousa, Cypr Północny
Szeregowiec 4 pokoi
Yialousa, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 126 m²
Obiekt 161Pilne ‼️ SprzedażGotowy Townhouse3 + 1 / 3 piętra¶Dochody z wynajmu w wysokości 12…
$279,059
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Szeregowiec w Bogazi, Cypr Północny
Szeregowiec
Bogazi, Cypr Północny
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 127 m²
Liczba kondygnacji 3
Villa for 4 hosts, apartments of three floors (3+1), three bedrooms, 4 san. Uzla. On the 1st…
$385,101
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Parametry nieruchomości w Iskele District, Cypr Północny

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