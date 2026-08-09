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Bungalow na sprzedaż w Iskele District, Cypr Północny

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Iskele Belediyesi
4
Trikomo
4
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5 obiektów total found
Bungalow 2 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Bungalow 2 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 81 m²
Stylowe Bungalowy na Półwyspie Karpas na Cyprze Północnym Cypr, perła Morza Śródziemnego, of…
$140,368
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Bungalow 4 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Bungalow 4 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 164 m²
Liczba kondygnacji 1
Wolnostojące Domy w Otoczeniu Natury w İskele Dipkarpaz Dipkarpaz, dziewiczy region położony…
$337,479
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Bungalow 3 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Bungalow 3 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
Stylowe Bungalowy na Półwyspie Karpas na Cyprze Północnym Cypr, perła Morza Śródziemnego, of…
$186,768
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LDV InvestLDV Invest
Bungalow 3 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Bungalow 3 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 125 m²
Liczba kondygnacji 1
Wolnostojące Domy w Otoczeniu Natury w İskele Dipkarpaz Dipkarpaz, dziewiczy region położony…
$249,642
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Bungalow 3 pokoi w Erenkoy Karpaz Belediyesi, Cypr Północny
Bungalow 3 pokoi
Erenkoy Karpaz Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 115 m²
Liczba kondygnacji 1
Przytulny dom z dużym miejscem w Karpaz 🌿☀️W pełni umeblowany dom prywatny jest dostępny na …
$353,747
VAT
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Parametry nieruchomości w Iskele District, Cypr Północny

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