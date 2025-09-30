Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr Północny
  3. Girne District
  4. Mieszkania
  5. Szeregowiec
  6. Taras

Domy Szeregowe z tarasem w Girne District, Cypr Północny

Kyrenia
4
Girne Belediyesi
10
Lapta Alsancak Camlibel Belediyesi
3
Szeregowiec Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Szeregowiec 3 pokoi w Vasilia, Cypr Północny
Szeregowiec 3 pokoi
Vasilia, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 150 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowy, wyjątkowy i gotowy projekt Doskonale położony, zaledwie 300 metrów od morza i przytul…
$214,888
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
North Symbol
Języki komunikacji
English, Русский, Türkçe
Telegram Napisz w Telegram
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Girne District, Cypr Północny

z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się