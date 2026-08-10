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Domy Szeregowe z basenem w Girne District, Cypr Północny

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Girne Belediyesi
9
Kyrenia
8
Lapta Alsancak Camlibel Belediyesi
3
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1 obiekt total found
Szeregowiec 3 pokoi w Bellapais, Cypr Północny
Szeregowiec 3 pokoi
Bellapais, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 140 m²
Modern townhouse with Turkish title in Orchid Kyrenia, Bellapais — an ideal home for a comfo…
$393,096
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Parametry nieruchomości w Girne District, Cypr Północny

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