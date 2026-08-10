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Domy Szeregowe w górach w Girne District, Cypr Północny

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Girne Belediyesi
9
Kyrenia
8
Lapta Alsancak Camlibel Belediyesi
3
Szeregowiec Usuwać
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4 obiekty total found
Szeregowiec 2 pokoi w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Szeregowiec 2 pokoi
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 53 m²
Domy Inwestycyjne w Projekcie z Basenem Blisko Morza w Girne na Cyprze Północnym Girne to sł…
$219,846
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Szeregowiec 3 pokoi w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Szeregowiec 3 pokoi
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 115 m²
Liczba kondygnacji 2
Wille z Wysokim Potencjałem Dochodów z Wynajmu w Walucie Obcej w Girne Alsancak Wille na spr…
$305,279
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Szeregowiec 2 pokoi w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Szeregowiec 2 pokoi
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Liczba kondygnacji 2
Domy w Zabudowie Bliźniaczej 100 m od Morza w Girne Girne, jedna z najbardziej pożądanych dz…
$266,157
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TekceTekce
Szeregowiec 3 pokoi w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Szeregowiec 3 pokoi
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 120 m²
Liczba kondygnacji 2
Domy w Zabudowie Bliźniaczej 100 m od Morza w Girne Girne, jedna z najbardziej pożądanych dz…
$337,479
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Parametry nieruchomości w Girne District, Cypr Północny

z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
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