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Mieszkania z basenem na sprzedaż w Famagusta, Cypr Północny

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6 obiektów total found
Mieszkanie w Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
Mieszkanie
Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 37 m²
Studio apartament w Tatlis - nieruchomości Północnego Cypru nad morzemPółnocny Cypr nierucho…
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Mieszkanie 3 pokoi w Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
Mieszkanie 3 pokoi
Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 78 m²
Piętro 6
2- Sypialnia Apartament w Sky Sakarya, Famagusta 🌆Nowoczesny apartament dwupokojowy (2 + 1) …
$151,203
VAT
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Mieszkanie w Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
Mieszkanie
Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 37 m²
Studio apartament w Tatlis - nieruchomości Północnego Cypru nad morzemPółnocny Cypr nierucho…
$117,263
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Mieszkanie 3 pokoi w Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
Mieszkanie 3 pokoi
Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 88 m²
Piętro 12
Niebo SakaryaDoskonała lokalizacja: W odległości spaceru od ulicy Sakarya, Citymall i liczny…
$204,713
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Kawalerka 1 pokój w Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 51 m²
Piętro 10
Odblokuj dom swoich marzeń: ekskluzywna zniżka 15% + 2-letnie zabezpieczenie wynajmu! Wyo…
$134,479
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Mieszkanie 2 pokoi w Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
Mieszkanie 2 pokoi
Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 51 m²
Piętro 10
Sky Sakarya Doskonała lokalizacja: W odległości spaceru od ulicy Sakarya, Citymall i lic…
$130,720
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LDV InvestLDV Invest

Parametry nieruchomości w Famagusta, Cypr Północny

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Pole golfowe
Tanie
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