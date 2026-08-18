Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr Północny
  3. Famagusta
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie
  6. Widok na góry

Mieszkania w górach na sprzedaż w Famagusta, Cypr Północny

;
penthouse’y
69
kawalerki
11
1 pokojowe
71
2 pokojowe
65
Pokaż więcej
Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
93 obiekty total found
Penthouse 2 pokoi w Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
Penthouse 2 pokoi
Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 118 m²
Liczba kondygnacji 2
Eleganckie Apartamenty w Projekcie Blisko Morza na Cyprze Północnym Gazimağusa Eleganckie ap…
$283,833
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
Mieszkanie 2 pokoi
Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 46 m²
Liczba kondygnacji 2
Eleganckie Apartamenty na Sprzedaż Blisko Morza w Tatlısu na Cyprze Północnym Tatlısu to spo…
$243,626
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
Mieszkanie 3 pokoi
Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 99 m²
Liczba kondygnacji 2
Apartamenty w Kompleksie Deweloperskim na Cyprze Północnym Tatlısu Apartamenty zlokalizowane…
$341,683
Zostaw prośbę
Orbis ExchangeOrbis Exchange
Mieszkanie 2 pokoi w Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
Mieszkanie 2 pokoi
Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Liczba kondygnacji 2
Nieruchomości w Luksusowym Kompleksie na Cyprze Północnym Tatlısu Cypr, spokojny raj na Morz…
$323,062
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
Mieszkanie 1 pokój
Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Liczba kondygnacji 2
Apartamenty na Sprzedaż w Kompleksie Zintegrowanym z Naturą w Tatlısu Cypr Północny, jeden z…
$243,939
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
Mieszkanie 3 pokoi
Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Liczba kondygnacji 2
Apartamenty w Dobrze Zagospodarowanym Kompleksie w Tatlısu Gazimağusa Cypr, trzecia co do wi…
$339,215
Zostaw prośbę
TekceTekce
Penthouse 2 pokoi w Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
Penthouse 2 pokoi
Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 87 m²
Piętro 1
Apartamenty Inwestycyjne w Odległości Spaceru od Morza w Tatlısu, Cypr Północny Tatlısu, jed…
$378,444
Zostaw prośbę
Penthouse 2 pokoi w Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
Penthouse 2 pokoi
Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 82 m²
Piętro 1
Apartamenty w Niewielkiej Odległości od Morza w Gazimağusa na Cyprze Północnym Tatlısu położ…
$236,527
Zostaw prośbę
Penthouse 1 pokój w Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
Penthouse 1 pokój
Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 43 m²
Piętro 1/2
Apartamenty Blisko Morza na Cyprze Północnym w Tatlısu Cypr jest trzecią co do wielkości wys…
$174,223
Zostaw prośbę
Penthouse 3 pokoi w Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
Penthouse 3 pokoi
Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 180 m²
Piętro 1/2
Apartamenty w Odległości Krótkiego Spaceru od Plaży na Cyprze Północnym Tatlısu Küçükerenköy…
$983,351
Zostaw prośbę
Penthouse 3 pokoi w Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
Penthouse 3 pokoi
Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
Piętro 2/2
Apartamenty na Dobrze Zagospodarowanym Osiedlu w Tatlısu Cypr jest trzecią co do wielkości w…
$281,728
Zostaw prośbę
Penthouse 2 pokoi w Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
Penthouse 2 pokoi
Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 53 m²
Piętro 1/2
Apartamenty z Niezakłóconym Widokiem na Morze w Tatlısu, Gazimağusa Tatlısu, jeden z wyjątko…
$311,568
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
Mieszkanie 2 pokoi
Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Liczba kondygnacji 2
Apartamenty w Kompleksie Deweloperskim na Cyprze Północnym Tatlısu Apartamenty zlokalizowane…
$226,306
Zostaw prośbę
Mieszkanie 5 pokojów w Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
Mieszkanie 5 pokojów
Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 143 m²
Liczba kondygnacji 2
Apartamenty na Dobrze Zagospodarowanym Osiedlu w Tatlısu Cypr jest trzecią co do wielkości w…
$432,026
Zostaw prośbę
Penthouse 2 pokoi w Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
Penthouse 2 pokoi
Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 85 m²
Piętro 1/2
Apartamenty w Pobliżu Portu Tatlısu na Cyprze Północnym Gazimağusa Cypr Północny jest trzeci…
$236,527
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
Mieszkanie 3 pokoi
Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 134 m²
Liczba kondygnacji 2
Apartamenty w Odległości Krótkiego Spaceru od Plaży na Cyprze Północnym Tatlısu Küçükerenköy…
$814,247
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
Mieszkanie 2 pokoi
Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 73 m²
Liczba kondygnacji 2
Nieruchomości na Sprzedaż na Osiedlu w Tatlısu Gazimağusa Piękna śródziemnomorska wyspa Cypr…
$203,214
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
Mieszkanie 1 pokój
Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 48 m²
Liczba kondygnacji 2
Apartamenty w Kompleksie w Stylu Resortu Wakacyjnego w Tatlısu, Gazimağusa Wyspa Cypr to trz…
$161,570
Zostaw prośbę
Penthouse 2 pokoi w Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
Penthouse 2 pokoi
Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 96 m²
Piętro 1/2
Apartamenty w Dobrze Zagospodarowanym Kompleksie w Tatlısu Gazimağusa Cypr, trzecia co do wi…
$211,296
Zostaw prośbę
Penthouse 2 pokoi w Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
Penthouse 2 pokoi
Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 89 m²
Piętro 1/2
Apartamenty w Kompleksie w Stylu Resortu Wakacyjnego w Tatlısu, Gazimağusa Wyspa Cypr to trz…
$219,379
Zostaw prośbę
Penthouse 2 pokoi w Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
Penthouse 2 pokoi
Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 74 m²
Piętro 2/2
Nieruchomości z Wyjątkowymi Widokami na Cyprze Północnym Gazimağusa Nieruchomości zlokalizow…
$213,452
Zostaw prośbę
Penthouse 1 pokój w Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
Penthouse 1 pokój
Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 78 m²
Piętro 2/2
Nieruchomości z Widokiem na Morze w Dużym Projekcie na Cyprze Północnym Gazimağusa Luksusowe…
$264,282
Zostaw prośbę
Penthouse 4 pokoi w Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
Penthouse 4 pokoi
Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 230 m²
Liczba kondygnacji 2
Apartamenty w Kompleksie Deweloperskim na Cyprze Północnym Tatlısu Apartamenty zlokalizowane…
$524,686
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
Mieszkanie 1 pokój
Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Liczba kondygnacji 2
Apartamenty na Sprzedaż w Kompleksie Otoczonym Naturą w Tatlısu, Gazimağusa Położony wzdłuż …
$182,299
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
Mieszkanie 4 pokoi
Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Piętro 1/2
Apartamenty na Dobrze Zagospodarowanym Osiedlu w Tatlısu Cypr jest trzecią co do wielkości w…
$400,654
Zostaw prośbę
Penthouse 2 pokoi w Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
Penthouse 2 pokoi
Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 61 m²
Piętro 2/2
Apartamenty na Dobrze Zagospodarowanym Osiedlu w Tatlısu Cypr jest trzecią co do wielkości w…
$178,110
Zostaw prośbę
Penthouse 2 pokoi w Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
Penthouse 2 pokoi
Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 133 m²
Liczba kondygnacji 2
Apartamenty w Kompleksie Deweloperskim na Cyprze Północnym Tatlısu Apartamenty zlokalizowane…
$299,986
Zostaw prośbę
Penthouse 3 pokoi w Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
Penthouse 3 pokoi
Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 106 m²
Piętro 1
Apartamenty Inwestycyjne w Odległości Spaceru od Morza w Tatlısu, Cypr Północny Tatlısu, jed…
$446,625
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
Mieszkanie 2 pokoi
Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 56 m²
Apartamenty w Niewielkiej Odległości od Morza w Gazimağusa na Cyprze Północnym Tatlısu położ…
$210,142
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
Mieszkanie 2 pokoi
Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 73 m²
Liczba kondygnacji 2
Stylowe Apartamenty w Kompleksie przy Plaży w Tatlısu na Cyprze Północnym Tatlısu to słynne…
$289,811
Zostaw prośbę

Parametry nieruchomości w Famagusta, Cypr Północny

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na morze
z Basen
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się