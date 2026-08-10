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Domy na sprzedaż w Tivat Municipality, Czarnogóra

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Tivat
250
Krasici
105
Radovici
58
Donja Lastva
23
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501 obiekt total found
Willa w Tivat, Czarnogóra
Willa
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Śnisz o domu nad morzem w Czarnogórze? Te stylowe domy są idealnym rozwiązaniem dla komforto…
$296,014
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Dom 4 pokoi w Luštica Bay Golf Course, Czarnogóra
Dom 4 pokoi
Luštica Bay Golf Course, Czarnogóra
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 300 m²
Willa na pierwszej linii do morza w Krasici, Tivat Główne wejście do willi jest z poziomu ul…
$2,43M
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Dom 3 pokoi w Tivat, Czarnogóra
Dom 3 pokoi
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Waterfront willa na sprzedaż, TivatStylish nabrzeża willa w Opatovo, Tivat, znajduje się zal…
$1,39M
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LDV InvestLDV Invest
Dom 5 pokojów w Luštica Bay Golf Course, Czarnogóra
Dom 5 pokojów
Luštica Bay Golf Course, Czarnogóra
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 516 m²
Premium Villa nad morzem, Lustica Peninsular Willa jest budynkiem typu cascade o całkowitej …
$6,36M
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Dom 5 pokojów w Luštica Bay Golf Course, Czarnogóra
Dom 5 pokojów
Luštica Bay Golf Course, Czarnogóra
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 328 m²
Przedstawiamy Państwu nową willę, znajdującą się w jednym z najbardziej malowniczych i spoko…
$1,50M
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Dom 4 pokoi w Luštica Bay Golf Course, Czarnogóra
Dom 4 pokoi
Luštica Bay Golf Course, Czarnogóra
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 172 m²
Ten piękny dom znajduje się na działce 220 m2 i jest rozmieszczony na dwóch poziomach. 1 poz…
$1,85M
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Willa 1 pokój w Radovici, Czarnogóra
Willa 1 pokój
Radovici, Czarnogóra
Pokoje 1
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 186 m²
Nowoczesna Elegancja. Bez szwu. Niedobór uroku wybrzeża. Położony w ekskluzywnej enklawie Lu…
$3,06M
VAT
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Willa 1 pokój w Tivat, Czarnogóra
Willa 1 pokój
Tivat, Czarnogóra
Pokoje 1
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 242 m²
Odkryj wyjątkowe możliwości inwestycyjne w Kalimanj, Tivat, jednej z najbardziej pożądanych …
$1
VAT
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Dom 3 pokoi w Tivat, Czarnogóra
Dom 3 pokoi
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 179 m²
Dom na sprzedaż w Dumidran, Tivat. Dom o łącznej powierzchni 179 m2 znajduje się na powierzc…
Cena na zgłoszenie
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Dom 2 pokoi w Luštica Bay Golf Course, Czarnogóra
Dom 2 pokoi
Luštica Bay Golf Course, Czarnogóra
Sypialnie 2
Powierzchnia 243 m²
Willa Two-bedrom o powierzchni 253 m2 dostępna poza planem w zatoce Lustica, w bezpośrednim …
$2,93M
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Dom 4 pokoi w Tivat, Czarnogóra
Dom 4 pokoi
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 176 m²
Nowoczesny rozwój w Kavac obejmuje 30 domów z ogrodami, na prywatnej powierzchni 23 000 m2. …
$693,505
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Dom 7 pokojów w Tivat, Czarnogóra
Dom 7 pokojów
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 7
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 1 400 m²
Wyjątkowa willa jest na sprzedaż w Tivat oferuje bezpośredni widok na superajacht Porto Czar…
$5,78M
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Dom 3 pokoi w Tivat, Czarnogóra
Dom 3 pokoi
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 312 m²
Oszałamiająca willa w Tivat, odległość od Porto Montenegro Willa jest zbudowana z naturalnyc…
Cena na zgłoszenie
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Dom 44 pokoi w Tivat, Czarnogóra
Dom 44 pokoi
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 44
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 250 m²
Ta nowo wybudowana, nowoczesna willa znajduje się w spokojnej dzielnicy Mrcevac, zaledwie ki…
$918,895
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Dom w Tivat, Czarnogóra
Dom
Tivat, Czarnogóra
Powierzchnia 200 m²
Dwie wille na sprzeda ¿w Krasici, zaledwie 10 m od morza frontVilla nr. 1: 200m2, znajduje s…
$612,596
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Willa w Tivat, Czarnogóra
Willa
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 7
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 250 m²
Na sprzedaż przestronny dom z dużą żyzną działką w starej części wsi Radovichy, na malownicz…
$967,616
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Agencja
Monteonline
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Dom 4 pokoi w Tivat, Czarnogóra
Dom 4 pokoi
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 317 m²
Powierzchnia mieszkalna: 317 m2 Powierzchnia całkowita z tarasami i podziemnymi: 480 m2. Par…
$2,89M
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Dom 5 pokojów w Luštica Bay Golf Course, Czarnogóra
Dom 5 pokojów
Luštica Bay Golf Course, Czarnogóra
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 240 m²
Przestronna willa nabrzeża z cumownictwem w Krasici, Lustica. Willa składa się z 5 sypialni,…
$2,20M
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Willa 1 pokój w Radovici, Czarnogóra
Willa 1 pokój
Radovici, Czarnogóra
Pokoje 1
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 275 m²
Elegancja architektoniczna. Absolutna Dyskrecja. Prime Golf & Sea Widoki. Zapraszamy do najb…
$4,22M
VAT
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Dom 7 pokojów w Tivat, Czarnogóra
Dom 7 pokojów
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 7
Powierzchnia 316 m²
Numer obiektu: 539090. Usługi Agencji do zwalczania transakcji pod kluczem jest bezpłatny dl…
$1,12M
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Willa w Tivat, Czarnogóra
Willa
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 128 m²
Idealny dom dla tych, którzy cenią przestrzeń, naturę i komfort! Ten nowoczesny dom o powier…
$285,586
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Agencja
Monteonline
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Dom 2 pokoi w Tivat, Czarnogóra
Dom 2 pokoi
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Nieruchomości, Czarnogóra, Tivat - Donja Lastva, RuljinaDom rodzinny o powierzchni 161m ² (1…
$543,246
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Willa 1 pokój w Radovici, Czarnogóra
Willa 1 pokój
Radovici, Czarnogóra
Pokoje 1
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 107 m²
Unique Stone House for Sale on the Coast – Exclusive Real Estate in the Heart of Bjelila, Mo…
$869,062
VAT
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Willa w Tivat, Czarnogóra
Willa
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 250 m²
Odkryj tę elegancką, ruchomą willę w spokojnej dzielnicy mieszkalnej Mrčevac, Tivat - zaledw…
$922,444
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Szeregowiec w Tivat, Czarnogóra
Szeregowiec
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 357 m²
RESIDENCE PERMIT FOR REAL ESTATE✅ My name is Leon, ask me your question, availability and pr…
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Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Dom 4 pokoi w Tivat, Czarnogóra
Dom 4 pokoi
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 4
Powierzchnia 300 m²
3-Storey Villa w Tivat z widokiem na morze, 650 m ²Nowoczesna willa na sprzedaż w jednym z n…
$1,03M
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Agencja
Mbroker
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Willa 5 pokojów w Krasici, Czarnogóra
Willa 5 pokojów
Krasici, Czarnogóra
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 350 m²
Liczba kondygnacji 2
Luksusowa willa na sprzedaż - 350 m ²; Cube, KrašićiWyjątkowa willa dwupoziomowa dostępna je…
$1,51M
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Agencja
Horizon Real Estate
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Dom 5 pokojów w Tivat, Czarnogóra
Dom 5 pokojów
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Na sprzedaż: dwupiętrowy dom o powierzchni 590m ² z otwartym panoramicznym widokiem na morze…
$1,82M
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Willa w Tivat, Czarnogóra
Willa
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 4
Powierzchnia 250 m²
Przedmieście Tivat. nowa willa z basenem i czterema sypialniami Zakończenie budowy - grudzi…
$872,761
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Willa 3 pokoi w Tivat, Czarnogóra
Willa 3 pokoi
Tivat, Czarnogóra
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 236 m²
Piętro 2/2
Ready- to- move- w domu z 2 sypialniami garaż 2- samochodów w nowym kompleksie klasy premier…
$659,461
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Agencja
VALUE.ONE
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Typy nieruchomości w Tivat Municipality.

wille
szeregowcy
bliźniaki

Parametry nieruchomości w Tivat Municipality, Czarnogóra

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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