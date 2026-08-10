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Wille na sprzedaż w Tivat Municipality, Czarnogóra

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Tivat
152
Krasici
61
Radovici
29
Donja Lastva
4
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272 obiekty total found
Willa w Tivat, Czarnogóra
Willa
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Śnisz o domu nad morzem w Czarnogórze? Te stylowe domy są idealnym rozwiązaniem dla komforto…
$296,014
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Willa 1 pokój w Radovici, Czarnogóra
Willa 1 pokój
Radovici, Czarnogóra
Pokoje 1
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 186 m²
Nowoczesna Elegancja. Bez szwu. Niedobór uroku wybrzeża. Położony w ekskluzywnej enklawie Lu…
$3,06M
VAT
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Willa 1 pokój w Tivat, Czarnogóra
Willa 1 pokój
Tivat, Czarnogóra
Pokoje 1
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 242 m²
Odkryj wyjątkowe możliwości inwestycyjne w Kalimanj, Tivat, jednej z najbardziej pożądanych …
$1
VAT
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TekceTekce
Willa w Tivat, Czarnogóra
Willa
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 7
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 250 m²
Na sprzedaż przestronny dom z dużą żyzną działką w starej części wsi Radovichy, na malownicz…
$967,616
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Willa 1 pokój w Radovici, Czarnogóra
Willa 1 pokój
Radovici, Czarnogóra
Pokoje 1
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 275 m²
Elegancja architektoniczna. Absolutna Dyskrecja. Prime Golf & Sea Widoki. Zapraszamy do najb…
$4,22M
VAT
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Willa w Tivat, Czarnogóra
Willa
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 128 m²
Idealny dom dla tych, którzy cenią przestrzeń, naturę i komfort! Ten nowoczesny dom o powier…
$285,586
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Willa 1 pokój w Radovici, Czarnogóra
Willa 1 pokój
Radovici, Czarnogóra
Pokoje 1
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 107 m²
Unique Stone House for Sale on the Coast – Exclusive Real Estate in the Heart of Bjelila, Mo…
$869,062
VAT
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Willa w Tivat, Czarnogóra
Willa
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 250 m²
Odkryj tę elegancką, ruchomą willę w spokojnej dzielnicy mieszkalnej Mrčevac, Tivat - zaledw…
$922,444
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Willa 5 pokojów w Krasici, Czarnogóra
Willa 5 pokojów
Krasici, Czarnogóra
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 350 m²
Liczba kondygnacji 2
Luksusowa willa na sprzedaż - 350 m ²; Cube, KrašićiWyjątkowa willa dwupoziomowa dostępna je…
$1,51M
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Horizon Real Estate
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Willa w Tivat, Czarnogóra
Willa
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 4
Powierzchnia 250 m²
Przedmieście Tivat. nowa willa z basenem i czterema sypialniami Zakończenie budowy - grudzi…
$872,761
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Willa 3 pokoi w Tivat, Czarnogóra
Willa 3 pokoi
Tivat, Czarnogóra
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 236 m²
Piętro 2/2
Ready- to- move- w domu z 2 sypialniami garaż 2- samochodów w nowym kompleksie klasy premier…
$659,461
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VALUE.ONE
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Willa w Krasici, Czarnogóra
Willa
Krasici, Czarnogóra
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 241 m²
Liczba kondygnacji 3
Na sprzedaż znajduje się willa z apartamentami na pierwszej linii w miejscowości Krasichi Pó…
$1,27M
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Willa w Tivat, Czarnogóra
Willa
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 199 m²
Willa została wybudowana w 2019 roku,Znajduje się na powierzchni 424 m2.Powierzchnia willi 1…
$702,101
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MONTBEL D.O.O.
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Willa 5 pokojów w Radovici, Czarnogóra
Willa 5 pokojów
Radovici, Czarnogóra
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 173 m²
Piętro 2/2
Nowoczesna willa z basenem na Półwyspie Lustica.Ta ekskluzywna willa łączy w sobie ciszę, zi…
$1,15M
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Agencja
VALUE.ONE
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Willa w Tivat, Czarnogóra
Willa
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 328 m²
Przedstawiamy Państwu nową willę znajdującą się w jednym z najbardziej malowniczych i spokoj…
$1,50M
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Monteonline
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Willa w Tivat, Czarnogóra
Willa
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Nieruchomość na sprzedaż, Czarnogóra, TivatNiepowtarzalna willa z 4 luksusowymi apartamentam…
$1,09M
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Willa 5 pokojów w 5 Marica, Czarnogóra
Willa 5 pokojów
5 Marica, Czarnogóra
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 3
🌟 WILLAS DLA SPRZEDAŻY - Twój dom z wizją ADRIATIC📐 Specyfikacje:• Powierzchnia całkowita: 2…
$820,183
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Willa w Tivat, Czarnogóra
Willa
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 283 m²
Niepowtarzalny dom rodzinny z zielonym dziedzińcem zaledwie kilka kroków od plaży w najpiękn…
$1,09M
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Monteonline
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Willa w Tivat, Czarnogóra
Willa
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 119 m²
Oferujemy na sprzedaż dom rodzinny o powierzchni 119 m2 z działką 526 m2, położony na ulicy …
$437,592
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Willa w Tivat, Czarnogóra
Willa
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Na sprzedaż jest przestronny i komfortowy dom o powierzchni 200 m2, gdzie każdy szczegół jes…
$381,515
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Willa 6 pokojów w Radovici, Czarnogóra
Willa 6 pokojów
Radovici, Czarnogóra
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 400 m²
Piętro 2/2
5-pokojowa willa w The Peaks, Luštica Bay.Panoramiczne widoki na morze i pole golfowe. Prywa…
$5,93M
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VALUE.ONE
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Willa w Krasici, Czarnogóra
Willa
Krasici, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 119 m²
Luksusowy apartament Duplex na sprzedaż w Kotor, Czarnogóra - 119.2 m ² z panoramem Widok na…
$579,072
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Willa w Krasici, Czarnogóra
Willa
Krasici, Czarnogóra
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 240 m²
Przedstawiamy państwu willę na pierwszej linii morza w słynnej wiosce Krasichi.  Każdy pokój…
$2,19M
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Willa w Tivat, Czarnogóra
Willa
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 168 m²
Duży, trzypiętrowy budynek z panoramicznym widokiem 150 m od morza i plaży. Dom ma 3 poziom…
$241,827
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Willa w Krasici, Czarnogóra
Willa
Krasici, Czarnogóra
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 240 m²
Willa w Czarnogórze na pierwszej linii Połączenie z miejskimi sieciami użyteczności publicz…
$2,11M
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MONTBEL D.O.O.
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Willa w Krasici, Czarnogóra
Willa
Krasici, Czarnogóra
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 420 m²
Piętro 3/3
Wspaniały willa znajduje się w malowniczym miejscu Krasichi, na Półwyspie Łużyckim, na samym…
Cena na zgłoszenie
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Willa w Tivat, Czarnogóra
Willa
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 3
Powierzchnia 105 m²
W obszarze modnej Porto Czarnogóry (g. Tivat) na samym brzegu Zatoki Boca-Cotor sprzedawana …
$1,11M
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Willa w Tivat, Czarnogóra
Willa
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 180 m²
Trzypiętrowy budynek z widokiem na morze w Tivat. Powierzchnia obiektu wynosi 363 m2, a powi…
$587,294
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Willa w Tivat, Czarnogóra
Willa
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 315 m²
Przedstawiamy Państwu nasz nowy projekt - wille w Tivat, Krashichi. Jest to spokojny, cichy …
$863,668
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Willa w Tivat, Czarnogóra
Willa
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 220 m²
Trzypiętrowa willa z 5 sypialniami i basenem 2 minuty od morza w miejscowości. Krasichi. W o…
$846,395
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Parametry nieruchomości w Tivat Municipality, Czarnogóra

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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