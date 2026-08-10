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Domy Szeregowe w Tivat Municipality, Czarnogóra

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Tivat
19
Radovici
6
Szeregowiec Usuwać
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27 obiektów total found
Szeregowiec w Tivat, Czarnogóra
Szeregowiec
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 357 m²
RESIDENCE PERMIT FOR REAL ESTATE✅ My name is Leon, ask me your question, availability and pr…
Cena na zgłoszenie
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Szeregowiec w Tivat, Czarnogóra
Szeregowiec
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 84 m²
Dokument pobytowy dla nieruchomości✅Nazywam się Leon, zapytaj mnie, dostępność i ceny muszą …
$349,106
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Szeregowiec 3 pokoi w Tivat, Czarnogóra
Szeregowiec 3 pokoi
Tivat, Czarnogóra
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż: Nowoczesne Mediterranean- Style TownhousesIdealny do życia i inwestycji!2 piętr…
$394,567
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Szeregowiec w Radovici, Czarnogóra
Szeregowiec
Radovici, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 186 m²
Liczba kondygnacji 2
LOKACJAZnajduje się w ekskluzywnej dzielnicy golfowej na wzgórzu na wybrzeżu Czarnogóry, ten…
$2,89M
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Szeregowiec w Tivat, Czarnogóra
Szeregowiec
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 3
Powierzchnia 130 m²
ChatGPT said: Townhouses in Tivat — Donja Lastva Modern townhouses in one of the most pres…
$753,938
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Szeregowiec w Radovici, Czarnogóra
Szeregowiec
Radovici, Czarnogóra
Sypialnie 3
Powierzchnia 201 m²
Luštica Bay - Your new home under the rays of the Adriatic sun, surrounded by majestic beaut…
$1,28M
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Szeregowiec 2 pokoi w Tivat, Czarnogóra
Szeregowiec 2 pokoi
Tivat, Czarnogóra
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 154 m²
Liczba kondygnacji 3
Prodiutsya novaye taunhousы in gilome complex premium- classa Lassia Park, TivatID- 358📍 Lok…
$718,761
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Szeregowiec w 28, Czarnogóra
Szeregowiec
28, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Liczba kondygnacji 2
Stylowe domy szeregowe na sprzedaż w jednej z najbardziej atrakcyjnych dzielnic Tivatu – Don…
$758,118
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Szeregowiec w Tivat, Czarnogóra
Szeregowiec
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
Liczba kondygnacji 2
LOKACJADom znajduje się w centrum Tivat, zaledwie 100 m od morza i plaży. Lotnisko Tivat odd…
$347,543
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Szeregowiec w Radovici, Czarnogóra
Szeregowiec
Radovici, Czarnogóra
Sypialnie 2
Powierzchnia 155 m²
Townhouses of the Mimoza complex LušticaBay - Your new home under the rays of the Adriatic s…
$980,726
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Szeregowiec w Tivat, Czarnogóra
Szeregowiec
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 3
Powierzchnia 101 m²
Domy miejskie: 141 m2 (2 sypialnie) + 64 m2 podwórze + 13 m2 basen - €964 000; 136 m2 (2 syp…
$705,064
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Szeregowiec w Tivat, Czarnogóra
Szeregowiec
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 352 m²
Liczba kondygnacji 3
$1,18M
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Szeregowiec w Tivat, Czarnogóra
Szeregowiec
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 4
Powierzchnia 193 m²
Opis Tivat Riviera, dystrykt Kavach. Nowe wille od Dewelopera z panoramicznym widokiem na za…
$486,520
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Szeregowiec w Tivat, Czarnogóra
Szeregowiec
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 241 m²
Liczba kondygnacji 3
$784,568
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Szeregowiec w Tivat, Czarnogóra
Szeregowiec
Tivat, Czarnogóra
Powierzchnia 80 m²
Czarnogóra. UPRAWNIENIE. Szczęście🌏🇲🇪Premium kompleks mieszkalny, unikalny w swojej lokaliza…
$317,925
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Szeregowiec w Tivat, Czarnogóra
Szeregowiec
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 4
Powierzchnia 236 m²
Opis Tivat Riviera, dystrykt Kavach. Nowe wille od Dewelopera z panoramicznym widokiem na za…
$702,751
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Szeregowiec 3 pokoi w Gornja Lastva, Czarnogóra
Szeregowiec 3 pokoi
Gornja Lastva, Czarnogóra
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 288 m²
Liczba kondygnacji 4
$1,16M
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Szeregowiec w Tivat, Czarnogóra
Szeregowiec
Tivat, Czarnogóra
Powierzchnia 100 m²
Na sprzedaż kamienic 50 metrów od morza w Djurasevici, Tivat.Dwupoziomowe domy o powierzchni…
$249,597
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Szeregowiec w Donja Lastva, Czarnogóra
Szeregowiec
Donja Lastva, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Liczba kondygnacji 2
Luxury Townhouses Donja Lastva: an enclave of luxury living in Donja Lastva, Montenegro. Nin…
$602,004
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Szeregowiec w Radovici, Czarnogóra
Szeregowiec
Radovici, Czarnogóra
Sypialnie 3
Powierzchnia 214 m²
Riwiera Tivat, Półwysep Lustica. Nowe apartamenty od dewelopera Deweloper zapewnia elastycz…
$1,97M
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Szeregowiec w Tivat, Czarnogóra
Szeregowiec
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 236 m²
Liczba kondygnacji 3
$660,119
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Szeregowiec w Tivat, Czarnogóra
Szeregowiec
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 286 m²
$830,018
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Szeregowiec w Tivat, Czarnogóra
Szeregowiec
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Liczba kondygnacji 2
Tivat-Westfalia Apartamenty dwupoziomowe. Dom szeregowy w wiosce 36 domów. Składa się z 4…
$338,257
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Szeregowiec w Radovici, Czarnogóra
Szeregowiec
Radovici, Czarnogóra
Sypialnie 3
Powierzchnia 217 m²
Riwiera Tivat, Półwysep Lustica. Nowe apartamenty od dewelopera Deweloper zapewnia elastycz…
$2,00M
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Szeregowiec w Tivat, Czarnogóra
Szeregowiec
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 3
Powierzchnia 113 m²
Opis Tivat Riviera, dystrykt Kavach. Nowe wille od Dewelopera z panoramicznym widokiem na za…
$297,318
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Szeregowiec 3 pokoi w Radovici, Czarnogóra
Szeregowiec 3 pokoi
Radovici, Czarnogóra
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 2
Montenegros’ first Golf Course, now offering residential villas on the golf course with pano…
$2,01M
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Szeregowiec w Tivat, Czarnogóra
Szeregowiec
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 288 m²
Liczba kondygnacji 3
$1,04M
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Parametry nieruchomości w Tivat Municipality, Czarnogóra

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