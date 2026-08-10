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Bliźniaki na sprzedaż w Tivat Municipality, Czarnogóra

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Tivat
4
Krasici
7
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13 obiektów total found
Bliźniak 2 pokoi w Krasici, Czarnogóra
Bliźniak 2 pokoi
Krasici, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 119 m²
Piętro 2
Na sprzedaż jest ekskluzywny dwupoziomowy apartament o łącznej powierzchni 119 m ², położony…
$573,528
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Bliźniak w Krasici, Czarnogóra
Bliźniak
Krasici, Czarnogóra
Luksusowy apartament Duplex na sprzedaż w Kotor, Czarnogóra - 119.2 m ² z panoramem Widok na…
$577,739
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Bliźniak 1 pokój w Tivat, Czarnogóra
Bliźniak 1 pokój
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 76 m²
Piętro 2
Przedstawiamy Państwu nowoczesny dwupoziomowy apartament o powierzchni 76 m ², położony w no…
$351,376
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TekceTekce
Bliźniak 2 pokoi w Krasici, Czarnogóra
Bliźniak 2 pokoi
Krasici, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 119 m²
Luksusowy apartament Duplex na sprzedaż w Kotor, Czarnogóra - 119.2 m ² z panoramem Widok na…
$577,739
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Bliźniak 1 pokój w Krasici, Czarnogóra
Bliźniak 1 pokój
Krasici, Czarnogóra
Pokoje 1
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 350 m²
An exceptional luxury duplex villa for sale in The Cube development, located in the peaceful…
$1,51M
VAT
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Bliźniak 2 pokoi w Krasici, Czarnogóra
Bliźniak 2 pokoi
Krasici, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 130 m²
Piętro 2
Ten nowoczesny kompleks nowoczesnej architektury jest nowością na rynku nieruchomości w Czar…
$584,293
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Bliźniak 1 pokój w Tivat, Czarnogóra
Bliźniak 1 pokój
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 78 m²
Piętro 2
Przedstawiamy Państwu nowoczesny dwupoziomowy apartament o powierzchni 78 m ², położony w no…
$360,623
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Bliźniak 1 pokój w Krasici, Czarnogóra
Bliźniak 1 pokój
Krasici, Czarnogóra
Pokoje 1
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 350 m²
Wyjątkowa luksusowa willa dwupoziomowa na sprzedaż w The Cube development, położona w spokoj…
$1,51M
VAT
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Bliźniak 2 pokoi w Tivat, Czarnogóra
Bliźniak 2 pokoi
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 101 m²
Piętro 5
Nieruchomości, CzarnogóraNowoczesny dwupokojowy dwupokojowy apartament o powierzchni 101,5 m…
$517,817
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Bliźniak 1 pokój w Tivat, Czarnogóra
Bliźniak 1 pokój
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 84 m²
Piętro 2
Przedstawiamy Państwu nowoczesny dwupoziomowy apartament o powierzchni 83.84 m ², położony w…
$396,685
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Bliźniak 2 pokoi w Durasevici, Czarnogóra
Bliźniak 2 pokoi
Durasevici, Czarnogóra
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Liczba kondygnacji 2
Oferujemy na sprzedaż nowoczesne kamienice położone w pięknym miejscu – na półwyspie Luštica…
$249,212
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Bliźniak 2 pokoi w Durasevici, Czarnogóra
Bliźniak 2 pokoi
Durasevici, Czarnogóra
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
Oferujemy na sprzedaż nowoczesne kamienice położone w pięknym miejscu – na półwyspie Luštica…
$207,677
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Bliźniak 5 pokojów w Krasici, Czarnogóra
Bliźniak 5 pokojów
Krasici, Czarnogóra
Pokoje 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Liczba kondygnacji 2
NAJLEPSZY OFERT W TIVAT, KRAŠIĆI!Oferujemy na sprzedaż komfortowy dom panoramiczny w rzędzie…
$436,871
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Parametry nieruchomości w Tivat Municipality, Czarnogóra

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Tanie
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