Three-bedroom apartment on the seafront in Opatovo, Tivat

Tivat, Czarnogóra

od €292,600

Mieszkanie z 2 sypialniami znajduje się na drugim piętrze nowego kompleksu mieszkalnego. Znajduje się w spokojnej okolicy Donja Lastva, która jest uważana za perłę wybrzeża Czarnogóry. Ta ekskluzywna nieruchomość oferuje dwa przestronne tarasy z przepięknym widokiem na morze o łącznej powierzchni 77 metrów kwadratowych. Każde mieszkanie w kompleksie ma wyznaczone miejsce parkingowe, zapewniające bezpieczne miejsce do zaparkowania pojazdu. Elegancki kompleks mieszkaniowy został zbudowany przy użyciu materiałów najlepszej jakości, dzięki czemu dom i mieszkanie spełniają europejskie standardy i wyrafinowane gusta. Kompleks położony jest w spokojnej okolicy, która oferuje zapierające dech w piersiach widoki i jedność z naturą. Możesz łatwo dotrzeć do centrum życia biznesowego i kulturalnego, ponieważ dotarcie do Porto Czarnogóry zajmuje tylko 10 minut. Mieszkanie znajduje się w czteropiętrowym budynku z własną windą, dzięki czemu możesz łatwo dotrzeć do domu bez żadnych problemów. Kompleks zapewnia również dostęp do plaży, dzięki czemu możesz cieszyć się pięknem morza tuż za progiem. Dodatkowo promenada znajduje się zaledwie 3 minuty od hotelu i zapewnia łatwy dostęp do różnych restauracji, kawiarni i innych lokali rozrywkowych. Mieszkanie składa się z dwóch sypialni, co czyni go idealną opcją dla rodzin lub osób poszukujących dodatkowej przestrzeni. Dom i mieszkanie są wykończone wysokiej jakości materiałami, dzięki czemu każdy aspekt mieszkania spełnia najwyższe standardy luksusu i wyrafinowania. Podsumowując, ten apartament z 2 sypialniami to doskonała okazja inwestycyjna, która oferuje luksusowy styl życia, zapierające dech w piersiach widoki i bliskość wszystkich udogodnień. Skontaktuj się z nami już dziś, aby zaplanować oglądanie i uczynić to wymarzone mieszkanie swoim własnym.