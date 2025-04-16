  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Podgorica
  Dzielnica mieszkaniowa Central Point, Jednosoban stan, Izdavanje

Dzielnica mieszkaniowa Central Point, Jednosoban stan, Izdavanje

Podgorica, Czarnogóra
Cena na żądanie
;
4
ID: 30382
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 3.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Podgorica Capital City
  • Miasto
    Podgorica

O kompleksie

Izdavanje luksuznog stana – Central Point, Podgorica   📍 Lokacija: Central Point 🏠 Struktura: Jednosoban stan 📐 Površina: 47 m² 🚗 Garažno mjesto uključeno   Stan je moderno opremljen, svijetao i funkcionalan, smješten u jednoj od najtraženijih lokacija u Podgorici. U neposrednoj blizini se nalaze tržni centar, marketi, kafići, restorani i sve što je potrebno za ugodan život.   💶 Cijena: 700 € mjesečno (sa garažnim mjestom)

Lokalizacja na mapie

Podgorica, Czarnogóra
Edukacja
Opieka zdrowotna

