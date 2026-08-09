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Bliźniaki na sprzedaż w Herceg Novi Municipality, Czarnogóra

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3 obiekty total found
Bliźniak 3 pokoi w Baosici, Czarnogóra
Bliźniak 3 pokoi
Baosici, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Piętro 2
Beautiful Three-Sypialnia Duplex Apartament 100m ² ze Spectacular Sea View - Baošići, Herceg…
$306,313
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Bliźniak 3 pokoi w Provodina, Czarnogóra
Bliźniak 3 pokoi
Provodina, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 122 m²
Liczba kondygnacji 2
A 2 bedroom sea view duplex is for sale with fantastic views over Herceg Novi, the bay and s…
$373,824
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Bliźniak 3 pokoi w Provodina, Czarnogóra
Bliźniak 3 pokoi
Provodina, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 128 m²
Liczba kondygnacji 2
A 3 bedroom hilltop duplex is for sale with fantastic views over Herceg Novi, the bay and su…
$389,304
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Parametry nieruchomości w Herceg Novi Municipality, Czarnogóra

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