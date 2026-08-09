Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Herceg Novi Municipality
  4. Mieszkania
  5. Willa

Wille na sprzedaż w Herceg Novi Municipality, Czarnogóra

;
Herceg Novi
77
Lustica
41
Kumbor
22
Portonovi
19
Pokaż więcej
Willa Usuwać
Wyczyść
192 obiekty total found
Willa 5 pokojów w Provodina, Czarnogóra
TOP TOP
Willa 5 pokojów
Provodina, Czarnogóra
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 530 m²
Liczba kondygnacji 4
! Jest to jedyny wykaz tej nieruchomości, która pochodzi bezpośrednio od właściciela!!!Skont…
$907,532
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Prywatny sprzedawca
Języki komunikacji
English, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Willa w Lustica, Czarnogóra
TOP TOP
Willa
Lustica, Czarnogóra
Powierzchnia 184 m²
Dokument pobytowy dla nieruchomości✅Nazywam się Leon, zapytaj mnie, dostępność i ceny muszą …
$2,53M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Języki komunikacji
English, Русский
Telegram Napisz w Telegram
Willa w Lustica, Czarnogóra
Willa
Lustica, Czarnogóra
Sypialnie 5
Powierzchnia 400 m²
Liczba kondygnacji 2
Dokument pobytowy dla nieruchomości✅Nazywam się Leon, zapytaj mnie, dostępność i ceny muszą …
$5,86M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Języki komunikacji
English, Русский
Telegram Napisz w Telegram
TekceTekce
Willa w Lustica, Czarnogóra
Willa
Lustica, Czarnogóra
Sypialnie 4
Powierzchnia 352 m²
Liczba kondygnacji 2
Dokument pobytowy dla nieruchomości✅Nazywam się Leon, zapytaj mnie, dostępność i ceny muszą …
$4,85M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Języki komunikacji
English, Русский
Telegram Napisz w Telegram
Willa w Lustica, Czarnogóra
Willa
Lustica, Czarnogóra
Powierzchnia 185 m²
Dokument pobytowy dla nieruchomości✅Nazywam się Leon, zapytaj mnie, dostępność i ceny muszą …
$3,05M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Języki komunikacji
English, Русский
Telegram Napisz w Telegram
Willa w Herceg Novi, Czarnogóra
Willa
Herceg Novi, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 107 m²
Na sprzedaż znajduje się oryginalny kamienny dom o powierzchni 107 m2, położony na działce 3…
$208,035
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Monteonline
Języki komunikacji
English, Русский, Српски
Telegram Napisz w Telegram
Willa w Lustica, Czarnogóra
Willa
Lustica, Czarnogóra
Sypialnie 3
Na sprzedaż znajduje się ekskluzywna willa z widokiem na morze, położona w drugim rzędzie od…
$3,46M
Zostaw prośbę
Willa w Lustica, Czarnogóra
Willa
Lustica, Czarnogóra
Sypialnie 3
Na sprzedaż znajduje się ekskluzywna willa z widokiem na morze, położona w drugim rzędzie od…
$3,46M
Zostaw prośbę
Willa w Lustica, Czarnogóra
Willa
Lustica, Czarnogóra
Sypialnie 3
Na jednym z najbardziej ekskluzywnych miejsc na wybrzeżu Czarnogóry, na Półwyspie Luštica, w…
$5,54M
Zostaw prośbę
Willa w Lustica, Czarnogóra
Willa
Lustica, Czarnogóra
Sypialnie 3
Na sprzedaż znajduje się ekskluzywna willa nad morzem, położona w pierwszym rzędzie przy lin…
$4,39M
Zostaw prośbę
Willa w Lustica, Czarnogóra
Willa
Lustica, Czarnogóra
Sypialnie 3
WYŁĄCZENIE SPRZEDAŻY - LUKSURY VILLA Z PRYWATEM BEACH, MIRIŠTE (LUŠTICA) Położony w jednym…
$4,39M
Zostaw prośbę
Willa 8 pokojów w Lustica, Czarnogóra
Willa 8 pokojów
Lustica, Czarnogóra
Pokoje 8
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 558 m²
Piętro 2/2
Z przyjemnością zaprezentujemy nową luksusową willę na Półwyspie Łużyckim, oazę odosobnienia…
$3,48M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VALUE.ONE
Języki komunikacji
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Napisz w Telegram
Willa w Lustica, Czarnogóra
Willa
Lustica, Czarnogóra
Powierzchnia 492 m²
Na sprzedaż znajdują się dwa piękne działki o łącznej powierzchni 985 m ² w słonecznej miejs…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Willa w Herceg Novi, Czarnogóra
Willa
Herceg Novi, Czarnogóra
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 550 m²
Liczba kondygnacji 3
Luksusowa willa na sprzedaż w Herceg Novi na wybrzeżu Adriatyku. Idealne miejsce na pobyt i …
$2,32M
Zostaw prośbę
Willa w Lustica, Czarnogóra
Willa
Lustica, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Przedstawiamy Państwu prestiżową willę G- 1C1- V1, znajdującą się w elitarnej posiadłości PE…
$4,69M
Zostaw prośbę
Willa w Kumbor, Czarnogóra
Willa
Kumbor, Czarnogóra
Sypialnie 1
Powierzchnia 54 m²
Herceg Novi, dystrykt Kumbor. Nowy kompleks mieszkalny sześciu domów Nabywca jest zwolniony…
$203,644
Zostaw prośbę
Willa w Lustica, Czarnogóra
Willa
Lustica, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Przedstawiamy Państwu prestiżową willę G- 1C11- V5, znajdującą się w elitarnej osadzie PEAKS…
$4,85M
Zostaw prośbę
Willa w Kumbor, Czarnogóra
Willa
Kumbor, Czarnogóra
Sypialnie 1
Powierzchnia 54 m²
Herceg Novi, dystrykt Kumbor. Nowy kompleks mieszkalny sześciu domów Nabywca jest zwolniony…
$188,516
Zostaw prośbę
Willa w Herceg Novi, Czarnogóra
Willa
Herceg Novi, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 611 m²
Liczba kondygnacji 2
LOKACJATa willa znajduje się w Herceg Novi, 7 km od centrum miasta. Do morza i plaży jest ty…
$8,14M
Zostaw prośbę
Willa w Herceg Novi, Czarnogóra
Willa
Herceg Novi, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 52 m²
Na sprzedaż jest przytulny jednopiętrowy dom w malowniczej Herceg Novi, w okolicy Bijela. Te…
$314,375
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Monteonline
Języki komunikacji
English, Русский, Српски
Telegram Napisz w Telegram
Willa 4 pokoi w Ultramarine Street, Czarnogóra
Willa 4 pokoi
Ultramarine Street, Czarnogóra
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 287 m²
Liczba kondygnacji 1
Przestronny willa z jacuzzi na dachu - Wiejskie Rezydencje w luksusowym kompleksie Portonovy…
$3,14M
Zostaw prośbę
Willa w Herceg Novi, Czarnogóra
Willa
Herceg Novi, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 92 m²
Piękny odrestaurowany tradycyjny kamienny dom, który ma 400 lat, znajduje się zaledwie 40 me…
$472,139
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Monteonline
Języki komunikacji
English, Русский, Српски
Telegram Napisz w Telegram
Willa 4 pokoi w Kameno, Czarnogóra
Willa 4 pokoi
Kameno, Czarnogóra
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 338 m²
Piętro 2/2
Willa w The Peaks Lustica Bay, pierwsze 18-dołkowe pole golfowe Czarnogóry, są dostępne na s…
$4,04M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VALUE.ONE
Języki komunikacji
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Napisz w Telegram
Willa w Lustica, Czarnogóra
Willa
Lustica, Czarnogóra
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 417 m²
Liczba kondygnacji 3
Dokument pobytowy dla nieruchomości✅Nazywam się Leon, zapytaj mnie, dostępność i ceny muszą …
$5,24M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Języki komunikacji
English, Русский
Telegram Napisz w Telegram
Willa w Durici, Czarnogóra
Willa
Durici, Czarnogóra
Sypialnie 3
Powierzchnia 375 m²
Nowoczesna willa we wsi Kamenari. Powierzchnia willi: 118 m. 2) Powierzchnia działki: 375 m.…
$337,468
Zostaw prośbę
Willa w Podi, Czarnogóra
Willa
Podi, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 232 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż jest premium panoramiczna willa 232 m2, wykonana w nowoczesnym stylu z elementam…
$1,50M
Zostaw prośbę
Willa w Kumbor, Czarnogóra
Willa
Kumbor, Czarnogóra
Sypialnie 1
Powierzchnia 104 m²
Herceg Novi, dystrykt Kumbor. Nowy kompleks mieszkalny sześciu domów Nabywca jest zwolniony…
$203,644
Zostaw prośbę
Willa 4 pokoi w Kumbor, Czarnogóra
Willa 4 pokoi
Kumbor, Czarnogóra
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 207 m²
Piętro 2/2
Osłonięty kompleks willi nad projektem Portonovi w Kumbor jest nowoczesnym i luksusowym komp…
$1,16M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VALUE.ONE
Języki komunikacji
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Napisz w Telegram
Willa w Herceg Novi, Czarnogóra
Willa
Herceg Novi, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 240 m²
Jeden-historia willa w klubie wsi Villa Square 240 m2: - Trzy sypialnie z łazienkami; - sal…
$1,50M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Monteonline
Języki komunikacji
English, Русский, Српски
Telegram Napisz w Telegram
Willa w Lusticka, Czarnogóra
Willa
Lusticka, Czarnogóra
$1,12M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch

Parametry nieruchomości w Herceg Novi Municipality, Czarnogóra

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się