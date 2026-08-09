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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Herceg Novi Municipality, Czarnogóra

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Herceg Novi
31
Bijela
4
Baosici
4
Josice
3
52 obiekty total found
Nieruchomości komercyjne 1 470 m² w Herceg Novi, Czarnogóra
Nieruchomości komercyjne 1 470 m²
Herceg Novi, Czarnogóra
Sypialnie 47
Liczba łazienek 47
Powierzchnia 1 470 m²
Luksusowy czterogwiazdkowy hotel na sprzedaż w Kumbor, Herceg NoviSize: 3.500m2 (1470 m2 pow…
$5,20M
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Nieruchomości komercyjne 300 m² w Herceg Novi, Czarnogóra
Nieruchomości komercyjne 300 m²
Herceg Novi, Czarnogóra
Sypialnie 10
Liczba łazienek 10
Powierzchnia 300 m²
Nieruchomość komercyjna na sprzedaż w Meljine, Herceg Novi Obiekt jest oddalony tylko 150 m …
$751,469
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Nieruchomości inwestycyjne 520 m² w Denovici, Czarnogóra
Nieruchomości inwestycyjne 520 m²
Denovici, Czarnogóra
Sypialnie 8
Powierzchnia 520 m²
Boka Kotorskaya Bay, dystrykt Genovichi. Projekt inwestycyjny budynku czteropiętrowego Odle…
$523,656
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TekceTekce
Nieruchomości komercyjne 420 m² w Baosici, Czarnogóra
Nieruchomości komercyjne 420 m²
Baosici, Czarnogóra
Powierzchnia 420 m²
Dokument pobytowy dla nieruchomości✅Nazywam się Leon, zapytaj mnie, dostępność i ceny muszą …
$1,47M
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Hotel 784 m² w Bijela, Czarnogóra
Hotel 784 m²
Bijela, Czarnogóra
Pokoje 24
Sypialnie 12
Liczba łazienek 12
Powierzchnia 784 m²
Powierzchnia: 784 m2Łączna liczba jednostek zakwaterowania: 12Ilość pokoi: 10Liczba apartame…
$3,46M
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Nieruchomości komercyjne w Kumbor, Czarnogóra
Nieruchomości komercyjne
Kumbor, Czarnogóra
U11- 001. Prime Land Okazja w pobliżu Porto Novi: Idealny dla ekskluzywnych williOdkryj wyją…
$3,37M
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Red Feniks Montenegro
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Hotel 100 m² w Herceg Novi, Czarnogóra
Hotel 100 m²
Herceg Novi, Czarnogóra
Powierzchnia 100 m²
Unikalne lokale handlowe są sprzedawane w samym sercu starego miasta Herceg Novy! Powierzchn…
$403,045
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Monteonline
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Nieruchomości komercyjne w Josice, Czarnogóra
Nieruchomości komercyjne
Josice, Czarnogóra
A11- 184. Ziemia na sprzedaż w Kamenari - Oszałamiający widok na morzeTyp: Mieszkalnictwo / …
$1,25M
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Red Feniks Montenegro
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Gotowy biznes 342 m² w Meljine, Czarnogóra
Gotowy biznes 342 m²
Meljine, Czarnogóra
Sypialnie 10
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 342 m²
Liczba kondygnacji 3
Na sprzedaż trzypiętrowy minihotel w miejscowości Melina, w pobliżu miasta Herceg Novi. Budy…
$870,960
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Gotowy biznes 790 m² w Bijela, Czarnogóra
Gotowy biznes 790 m²
Bijela, Czarnogóra
Sypialnie 19
Liczba łazienek 19
Powierzchnia 790 m²
Liczba kondygnacji 4
Hotel na sprzedaż zaledwie 50 metrów od morza w Biel, Herceg Novi. Powierzchnia hotelu wynos…
$2,83M
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Nieruchomości komercyjne 100 m² w Herceg Novi, Czarnogóra
Nieruchomości komercyjne 100 m²
Herceg Novi, Czarnogóra
Powierzchnia 100 m²
💰
$412,404
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Gotowy biznes 350 m² w Bijela, Czarnogóra
Gotowy biznes 350 m²
Bijela, Czarnogóra
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 350 m²
Liczba kondygnacji 3
Wspaniały dom na sprzedaż w Stoliv, Kotor. Dom znajduje się na działce o powierzchni 600 m2.…
$673,542
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Pomieszczenie biurowe 420 m² w Baosici, Czarnogóra
Pomieszczenie biurowe 420 m²
Baosici, Czarnogóra
Powierzchnia 420 m²
Oferujemy na sprzedaż przestronną, komercyjną przestrzeń o łącznej powierzchni 420 m2, znajd…
$1,44M
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Hotel 436 m² w Herceg Novi, Czarnogóra
Hotel 436 m²
Herceg Novi, Czarnogóra
Sypialnie 11
Liczba łazienek 11
Powierzchnia 436 m²
Na sprzedaż znajduje się willa z apartamentami zaledwie 100 m od morza w Meline Herceg Novi.…
$1,73M
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Monteonline
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Nieruchomości komercyjne 102 m² w Herceg Novi, Czarnogóra
Nieruchomości komercyjne 102 m²
Herceg Novi, Czarnogóra
Powierzchnia 102 m²
Unikalna powierzchnia biurowa 102 m ² jest na sprzedaż w zabytkowym kamiennym budynku w najb…
$412,875
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Mbroker
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Nieruchomości komercyjne w Josice, Czarnogóra
Nieruchomości komercyjne
Josice, Czarnogóra
A11- 189. Atrakcyjny plac budowlany na sprzedaż - Kamenari / BijelaCena: 101,000 EURPowierzc…
$115,476
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Red Feniks Montenegro
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Hotel w Herceg Novi, Czarnogóra
Hotel
Herceg Novi, Czarnogóra
Sypialnie 16
W miejscowości kurort Igalo, nowy hotel o łącznej powierzchni 830 m2 jest na sprzedaż. Obiek…
$2,17M
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Nieruchomości komercyjne 102 m² w Herceg Novi, Czarnogóra
Nieruchomości komercyjne 102 m²
Herceg Novi, Czarnogóra
Powierzchnia 102 m²
Położony w zabytkowym starym mieście Herceg Novi, ta przestrzeń handlowa oferuje wyjątkową o…
$441,797
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Gotowy biznes 550 m² w Zelenika, Czarnogóra
Gotowy biznes 550 m²
Zelenika, Czarnogóra
Sypialnie 9
Powierzchnia 550 m²
Na sprzeda ¿nowej willi o powierzchni 1000 m2 w Budwie, dzielnicy Krimovica. Przestronne dwu…
$673,542
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Hotel 388 m² w Lustica, Czarnogóra
Hotel 388 m²
Lustica, Czarnogóra
Powierzchnia 388 m²
Dokument pobytowy dla nieruchomości✅Nazywam się Leon, zapytaj mnie, dostępność i ceny muszą …
$788,891
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Nieruchomości komercyjne 102 m² w Herceg Novi, Czarnogóra
Nieruchomości komercyjne 102 m²
Herceg Novi, Czarnogóra
Sypialnie 1
Powierzchnia 102 m²
Odrestaurowana przestrzeń biurowa 102 m2 jest na sprzedaż w samym centrum Herceg Novi, kilka…
$404,637
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Hotel 534 m² w Herceg Novi, Czarnogóra
Hotel 534 m²
Herceg Novi, Czarnogóra
Sypialnie 16
Liczba łazienek 16
Powierzchnia 534 m²
Minihotel na pierwszej linii morza w Djenovicy jest gotową okazję inwestycyjną w jednym z na…
$1,61M
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Agencja
Monteonline
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Hotel 845 m² w Prijevor, Czarnogóra
Hotel 845 m²
Prijevor, Czarnogóra
Sypialnie 1
Powierzchnia 845 m²
Piętro 4
Luxury Hotel & SPA na sprzedaż - Lastva Grbaljska, BudvaLuksusowy hotel z centrum SPA jest n…
$6,36M
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Nieruchomości komercyjne 449 m² w Baosici, Czarnogóra
Nieruchomości komercyjne 449 m²
Baosici, Czarnogóra
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 449 m²
Piętro 1/3
Nowoczesne centrum biurowe, które składa się z hali wystawowej, piśmiennictwa i magazynów. I…
$1,16M
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Hotel w Herceg Novi, Czarnogóra
Hotel
Herceg Novi, Czarnogóra
Sypialnie 18
Wyjątkowy nowoczesny hotel butikowy nad Adriatykiem, z nowoczesnym designem i doskonałą jako…
$4,06M
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Nieruchomości inwestycyjne 51 m² w Herceg Novi, Czarnogóra
Nieruchomości inwestycyjne 51 m²
Herceg Novi, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 51 m²
Piętro 3
Ten przestronny i jasny apartament o powierzchni 51 m ² znajduje się na trzecim piętrze nowo…
$154,629
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Nieruchomości komercyjne w Herceg Novi, Czarnogóra
Nieruchomości komercyjne
Herceg Novi, Czarnogóra
U7- 001. Plot w sercu Herceg Novi do budowyWykres 1550 m2 z dobrymi warunkami w najbardziej …
$891,797
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Hotel 80 m² w Herceg Novi, Czarnogóra
Hotel 80 m²
Herceg Novi, Czarnogóra
Powierzchnia 80 m²
Na sprzedaż znajduje się funkcjonalna komercyjna przestrzeń o powierzchni 80 m2, położona na…
$317,144
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Nieruchomości komercyjne w Josice, Czarnogóra
Nieruchomości komercyjne
Josice, Czarnogóra
A11- 194. Urbanizowana wystawa z wyjątkowym widokiem na morze - Kamenari, Herceg NoviNa sprz…
$85,750
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Nieruchomości komercyjne w Herceg Novi, Czarnogóra
Nieruchomości komercyjne
Herceg Novi, Czarnogóra
D11- 086. Plot ziemi z oszałamiającymi widokiem na morze - Idealny dla Ethno VillageRzadka o…
$880,363
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Typy nieruchomości w Herceg Novi Municipality.

hotele
nieruchomości inwestycyjne
gotowy biznes
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