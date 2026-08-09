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Hotele na sprzedaż w Herceg Novi Municipality, Czarnogóra

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Herceg Novi
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19 obiektów total found
Hotel 784 m² w Bijela, Czarnogóra
Hotel 784 m²
Bijela, Czarnogóra
Pokoje 24
Sypialnie 12
Liczba łazienek 12
Powierzchnia 784 m²
Powierzchnia: 784 m2Łączna liczba jednostek zakwaterowania: 12Ilość pokoi: 10Liczba apartame…
$3,46M
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Hotel 100 m² w Herceg Novi, Czarnogóra
Hotel 100 m²
Herceg Novi, Czarnogóra
Powierzchnia 100 m²
Unikalne lokale handlowe są sprzedawane w samym sercu starego miasta Herceg Novy! Powierzchn…
$403,045
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Monteonline
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Hotel 436 m² w Herceg Novi, Czarnogóra
Hotel 436 m²
Herceg Novi, Czarnogóra
Sypialnie 11
Liczba łazienek 11
Powierzchnia 436 m²
Na sprzedaż znajduje się willa z apartamentami zaledwie 100 m od morza w Meline Herceg Novi.…
$1,73M
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Monteonline
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TekceTekce
Hotel w Herceg Novi, Czarnogóra
Hotel
Herceg Novi, Czarnogóra
Sypialnie 16
W miejscowości kurort Igalo, nowy hotel o łącznej powierzchni 830 m2 jest na sprzedaż. Obiek…
$2,17M
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Hotel 388 m² w Lustica, Czarnogóra
Hotel 388 m²
Lustica, Czarnogóra
Powierzchnia 388 m²
Dokument pobytowy dla nieruchomości✅Nazywam się Leon, zapytaj mnie, dostępność i ceny muszą …
$788,891
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Hotel 534 m² w Herceg Novi, Czarnogóra
Hotel 534 m²
Herceg Novi, Czarnogóra
Sypialnie 16
Liczba łazienek 16
Powierzchnia 534 m²
Minihotel na pierwszej linii morza w Djenovicy jest gotową okazję inwestycyjną w jednym z na…
$1,61M
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Monteonline
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Hotel 845 m² w Prijevor, Czarnogóra
Hotel 845 m²
Prijevor, Czarnogóra
Sypialnie 1
Powierzchnia 845 m²
Piętro 4
Luxury Hotel & SPA na sprzedaż - Lastva Grbaljska, BudvaLuksusowy hotel z centrum SPA jest n…
$6,36M
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Hotel w Herceg Novi, Czarnogóra
Hotel
Herceg Novi, Czarnogóra
Sypialnie 18
Wyjątkowy nowoczesny hotel butikowy nad Adriatykiem, z nowoczesnym designem i doskonałą jako…
$4,06M
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Hotel 80 m² w Herceg Novi, Czarnogóra
Hotel 80 m²
Herceg Novi, Czarnogóra
Powierzchnia 80 m²
Na sprzedaż znajduje się funkcjonalna komercyjna przestrzeń o powierzchni 80 m2, położona na…
$317,144
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Agencja
Monteonline
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Hotel w Herceg Novi, Czarnogóra
Hotel
Herceg Novi, Czarnogóra
Kwadrat: 1000 m2Sleepy: 18ParkingGatunek morza
$4,05M
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Agencja
Аталанта
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Hotel 280 m² w Herceg Novi, Czarnogóra
Hotel 280 m²
Herceg Novi, Czarnogóra
Sypialnie 7
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 280 m²
Przestronna, trzypiętrowa willa z basenem i panoramicznym widokiem na morze we wsi. Genovich…
$903,973
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Monteonline
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Hotel w Herceg Novi, Czarnogóra
Hotel
Herceg Novi, Czarnogóra
Sypialnie 5
Dom / mini hotel na sprzedaż zarówno dla wypoczynku i biznesu. Dom znajduje się w miejscowoś…
$764,567
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Hotel 111 m² w Herceg Novi, Czarnogóra
Hotel 111 m²
Herceg Novi, Czarnogóra
Powierzchnia 111 m²
Herceg novi Hotel 7 pokoje, 111 m2, 223 M2 Działka, odległość od morza: pierwsza linia N…
$2,31M
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Hotel w Herceg Novi, Czarnogóra
Hotel
Herceg Novi, Czarnogóra
Sypialnie 12
Czteropiętrowy minihotel na sprzedaż w okolicy Baosici, w pobliżu miasta Herceg Novi. Budyne…
$1,10M
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Hotel w Herceg Novi, Czarnogóra
Hotel
Herceg Novi, Czarnogóra
Sypialnie 22
Trzygwiazdkowy hotel położony jest na pierwszej linii od morza w Baosici, Herceg Novi jest n…
$4,08M
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Hotel w Herceg Novi, Czarnogóra
Hotel
Herceg Novi, Czarnogóra
Sypialnie 19
Na sprzedaż hotel składający się z dwóch budynków - trzypiętrowy i czteropiętrowy - w Igalo,…
$1,69M
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Hotel w Herceg Novi, Czarnogóra
Hotel
Herceg Novi, Czarnogóra
Sypialnie 19
Hotel na sprzedaż zaledwie 50 metrów od morza w Bijela, Herceg Novi. Powierzchnia hotelu wyn…
$2,85M
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Hotel w Herceg Novi, Czarnogóra
Hotel
Herceg Novi, Czarnogóra
Sypialnie 11
Minihotel na sprzedaż w kurorcie Igalo, w pobliżu miasta Herceg Novi, który jest tylko 80 me…
$2,21M
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Hotel w Herceg Novi, Czarnogóra
Hotel
Herceg Novi, Czarnogóra
Sypialnie 10
Trzypiętrowy minihotel na sprzedaż w okolicy Meljine, w pobliżu miasta Herceg Novi. Budynek …
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Typy nieruchomości w Herceg Novi Municipality.

nieruchomości komercyjne
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