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Nieruchomości inwestycyjne na sprzedaż w Herceg Novi Municipality, Czarnogóra

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3 obiekty total found
Nieruchomości inwestycyjne 520 m² w Denovici, Czarnogóra
Nieruchomości inwestycyjne 520 m²
Denovici, Czarnogóra
Sypialnie 8
Powierzchnia 520 m²
Boka Kotorskaya Bay, dystrykt Genovichi. Projekt inwestycyjny budynku czteropiętrowego Odle…
$523,656
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Nieruchomości inwestycyjne 51 m² w Herceg Novi, Czarnogóra
Nieruchomości inwestycyjne 51 m²
Herceg Novi, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 51 m²
Piętro 3
Ten przestronny i jasny apartament o powierzchni 51 m ² znajduje się na trzecim piętrze nowo…
$154,629
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A Building under Construction for Sale in Herceg Novi Municipality w Herceg Novi Municipality, Czarnogóra
A Building under Construction for Sale in Herceg Novi Municipality
Herceg Novi Municipality, Czarnogóra
Powierzchnia 330 m²
Liczba kondygnacji 3
Ten budynek znajduje się w gminie Herceg Novi, 5 km od centrum miasta, 1 km od morza i plaży…
$1,38M
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