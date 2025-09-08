Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Petrovac
  4. Mieszkania
  5. Condo

Condo na sprzedaż w Petrovac, Czarnogóra

Condo Usuwać
Wyczyść
9 obiektów total found
Condo w Petrovac, Czarnogóra
Condo
Petrovac, Czarnogóra
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 65 m²
Piętro 1/5
Nowy pięciopiętrowy budynek z windą i podziemnym parkingiem na terenie ośrodka Petrovac. Na …
$180,033
Zostaw prośbę
Condo w 13, Czarnogóra
Condo
13, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 41 m²
Piętro 3/4
Apartament na sprzedaż o łącznej powierzchni 41 m2 z widokiem na morze w miejscowości Resort…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Condo w Petrovac, Czarnogóra
Condo
Petrovac, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 88 m²
Piętro 3
W pełni umeblowane i wyposażone mieszkanie w kompleksie klubu nad plażą Lucice, Petrovac. Do…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Condo w Petrovac, Czarnogóra
Condo
Petrovac, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 169 m²
Piętro 7/7
Oferujemy na sprzedaż unikalny apartament na najwyższym piętrze kompleksu mieszkalnego o łąc…
$395,908
Zostaw prośbę
Condo 2 pokoi w Petrovac, Czarnogóra
Condo 2 pokoi
Petrovac, Czarnogóra
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 38 m²
Liczba kondygnacji 5
text
$112,318
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Języki komunikacji
English, Русский
Telegram Napisz w Telegram
Condo w Petrovac, Czarnogóra
Condo
Petrovac, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 88 m²
Piętro 3
text
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Języki komunikacji
English, Русский
Telegram Napisz w Telegram
Condo w Petrovac, Czarnogóra
Condo
Petrovac, Czarnogóra
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 65 m²
Piętro 1/5
text
$159,599
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Języki komunikacji
English, Русский
Telegram Napisz w Telegram
Condo w Petrovac, Czarnogóra
Condo
Petrovac, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 41 m²
Piętro 3/4
text
$125,618
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Języki komunikacji
English, Русский
Telegram Napisz w Telegram
Condo w Petrovac, Czarnogóra
Condo
Petrovac, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 169 m²
Piętro 7/7
text
$356,799
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Języki komunikacji
English, Русский
Telegram Napisz w Telegram
Realting.com
Udać się