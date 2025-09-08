Condo na sprzedaż w Donja Lastva, Czarnogóra

Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Condo w Donja Lastva, Czarnogóra
Condo
Donja Lastva, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Liczba kondygnacji 4
Apartamenty na sprzedaż w eleganckim czteropiętrowym kompleksie mieszkalnym położonym w dogo…
$168,729
Condo 2 pokoi w Donja Lastva, Czarnogóra
Condo 2 pokoi
Donja Lastva, Czarnogóra
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 66 m²
Piętro 1/4
Dom mieszkalny znajduje się na pierwszej linii wybrzeża Adriatyku - zaledwie 10 metrów od pl…
$409,729
Condo w Donja Lastva, Czarnogóra
Condo
Donja Lastva, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 147 m²
Piętro 4/4
Przynosimy do Państwa uwagi wyśmienite dwupokojowe mieszkanie w prestiżowej okolicy Doña Las…
$573,949
Condo w Donja Lastva, Czarnogóra
Condo
Donja Lastva, Czarnogóra
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 28 m²
Liczba kondygnacji 5
W malowniczej okolicy Donja Lastva, położonej w mieście Tivat, planowane jest wybudowanie ek…
$140,475
Condo w Donja Lastva, Czarnogóra
Condo
Donja Lastva, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 66 m²
Kompleks apartamentów w spokojnej okolicy w pobliżu centrum miastaMamy przyjemność przedstaw…
$386,537
Condo w Donja Lastva, Czarnogóra
Condo
Donja Lastva, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 126 m²
Dwupokojowe mieszkanie na sprzedaż w nowym kompleksie mieszkalnym w centrum Tivat. Całkowit…
$468,530
Condo w Donja Lastva, Czarnogóra
Condo
Donja Lastva, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 46 m²
Piętro 3/3
Sprzedaż mieszkań w luksusowym kompleksie Prezentujemy Państwu mieszkanie w nowym kompleksi…
$182,755
Condo w Donja Lastva, Czarnogóra
Condo
Donja Lastva, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 126 m²
text
$412,276
Condo w Donja Lastva, Czarnogóra
Condo
Donja Lastva, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 46 m²
Piętro 3/3
text
$164,702
Condo w Donja Lastva, Czarnogóra
Condo
Donja Lastva, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 67 m²
Piętro 3/4
text
$238,509
Condo w Donja Lastva, Czarnogóra
Condo
Donja Lastva, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Liczba kondygnacji 4
text
$152,062
Condo w Donja Lastva, Czarnogóra
Condo
Donja Lastva, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 66 m²
text
$298,900
