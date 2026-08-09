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Condo na sprzedaż w Tivat, Czarnogóra

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54 obiekty total found
Condo 3 pokoi w Tivat, Czarnogóra
Condo 3 pokoi
Tivat, Czarnogóra
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 89 m²
Piętro 5/8
Umeblowany apartament z dwiema sypialniami, budynek Alba, kompleks Boka Place, Tivat Ten jas…
$749,539
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Condo 3 pokoi w Tivat, Czarnogóra
Condo 3 pokoi
Tivat, Czarnogóra
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 91 m²
Luksusowy apartament z 2 sypialniami, budynek Sirocco, Boka Place, Porto Czarnogóra • 2 sypi…
$868,060
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Condo 3 pokoi w Tivat, Czarnogóra
Condo 3 pokoi
Tivat, Czarnogóra
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 102 m²
Piętro 8/8
Nowoczesny apartament z dwoma sypialniami w budynku Alba, kompleks Boka Place, Porto Czarnog…
$834,699
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LDV InvestLDV Invest
Condo 3 pokoi w Tivat, Czarnogóra
Condo 3 pokoi
Tivat, Czarnogóra
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 175 m²
Piętro 2/6
W pełni umeblowany apartament z dwoma sypialniami i panoramicznym widokiem na morze w Porto …
Cena na zgłoszenie
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Condo 2 pokoi w 2B, Czarnogóra
Condo 2 pokoi
2B, Czarnogóra
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 83 m²
Piętro 3/6
Luksusowy apartament jednopokojowy 83 m2 w budynku Elena, położony w kompleksie Porto Czarno…
$952,249
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Condo 3 pokoi w Tivat, Czarnogóra
Condo 3 pokoi
Tivat, Czarnogóra
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 121 m²
Piętro 3/4
Apartament z dwoma sypialniami i garażem w Porto Montenegro - rezydencja Teuta, w Tivat • Po…
$1,35M
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Condo 5 pokojów w Tivat, Czarnogóra
Condo 5 pokojów
Tivat, Czarnogóra
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 244 m²
Liczba kondygnacji 2
Oferujemy na sprzedaż ekskluzywny penthouse w kompleksie Baia pod kierownictwem Regent 5 ″ h…
Cena na zgłoszenie
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Condo 3 pokoi w Tivat, Czarnogóra
Condo 3 pokoi
Tivat, Czarnogóra
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 152 m²
Piętro 2/4
W pełni umeblowany apartament z dwoma sypialniami - Tara budynku w elitarnym kompleksie Port…
$1,73M
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Condo 3 pokoi w Tivat, Czarnogóra
Condo 3 pokoi
Tivat, Czarnogóra
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
Apartament z dwoma sypialniami i panoramicznym widokiem na morze w Porto Montenegro - rezyde…
$1,14M
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Condo 3 pokoi w Tivat, Czarnogóra
Condo 3 pokoi
Tivat, Czarnogóra
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 178 m²
Piętro 3/4
Luksusowy apartament z dwiema sypialniami w Regent 5 *, kompleks Porto Montenegro w Tivat • …
$2,48M
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Condo 3 pokoi w Tivat, Czarnogóra
Condo 3 pokoi
Tivat, Czarnogóra
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 137 m²
Przestronny apartament z 2 sypialniami w nowoczesnym kompleksie mieszkalnym Ostro, który jes…
$1,10M
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Condo 3 pokoi w Tivat, Czarnogóra
Condo 3 pokoi
Tivat, Czarnogóra
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 237 m²
Piętro 4/4
ekskluzywny apartament z dwoma sypialniami i prywatnym basenem krytym w budynku Ksenija, Por…
Cena na zgłoszenie
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Condo 2 pokoi w Tivat, Czarnogóra
Condo 2 pokoi
Tivat, Czarnogóra
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 64 m²
Piętro 1/4
Apartament z jedną sypialnią i widokiem na morze w Porto Montenegro - budynek Tara w Tivat •…
Cena na zgłoszenie
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Condo 3 pokoi w Tivat, Czarnogóra
Condo 3 pokoi
Tivat, Czarnogóra
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 87 m²
Piętro 5/8
Nowoczesny i jasny apartament z dwoma sypialniami w domu Ostro, w ramach nowego kwartału Bok…
$795,664
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Condo w Tivat, Czarnogóra
Condo
Tivat, Czarnogóra
Liczba kondygnacji 5
* Zdjęcie typowego mieszkania w kompleksie * Oferujemy na sprzedaż apartamenty w premium kom…
$124,885
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Condo 5 pokojów w Tivat, Czarnogóra
Condo 5 pokojów
Tivat, Czarnogóra
Pokoje 5
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 135 m²
Liczba kondygnacji 6
Parametry podstawowe: Położenie: Porto Czarnogóra, Tivat. Plac: 135 m2 Struktura: 2 sypialni…
$1,56M
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Condo 4 pokoi w Tivat, Czarnogóra
Condo 4 pokoi
Tivat, Czarnogóra
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 437 m²
Piętro 6/6
Elitarny apartament z 3 sypialniami i panoramicznym widokiem na morze w rezydencji Elena, Po…
Cena na zgłoszenie
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Condo w Tivat, Czarnogóra
Condo
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Liczba kondygnacji 8
Porto Montenegro jest symbolem elitarnego życia na wybrzeżu Adriatyku. Położony w samym serc…
Cena na zgłoszenie
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Condo w 7, Czarnogóra
Condo
7, Czarnogóra
Liczba kondygnacji 4
Oferujemy na sprzedaż apartamenty w nowym kompleksie mieszkalnym Boka Verde, położony w obsz…
$276,667
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Condo w Tivat, Czarnogóra
Condo
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 42 m²
Liczba kondygnacji 6
Dreams by Dukley to nowy projekt w Porto Montenegro, jednym z najbardziej atrakcyjnych i luk…
Cena na zgłoszenie
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Condo 4 pokoi w Tivat, Czarnogóra
Condo 4 pokoi
Tivat, Czarnogóra
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 199 m²
Piętro 8/8
Przestronny apartament z trzema sypialniami w budynku Ostro, część nowej luksusowej dzielnic…
$2,09M
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Condo w Tivat, Czarnogóra
Condo
Tivat, Czarnogóra
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 28 m²
Liczba kondygnacji 4
Supreior Residence prezentuje szereg apartamentów dla każdego smaku w swoim nowym kompleksie…
Cena na zgłoszenie
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Condo 4 pokoi w Tivat, Czarnogóra
Condo 4 pokoi
Tivat, Czarnogóra
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Penthouse z 3 sypialniami i widokiem na morze - Ostro budynku, Boka Place, w kompleksie Port…
$1,85M
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Condo w Tivat, Czarnogóra
Condo
Tivat, Czarnogóra
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 28 m²
Liczba kondygnacji 3
Dom nad morzem - nowa estetyka życia na wybrzeżu Adriatyku Dom nad morzem jest premium kompl…
$130,574
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Condo 2 pokoi w Tivat, Czarnogóra
Condo 2 pokoi
Tivat, Czarnogóra
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 69 m²
Piętro 2/6
Umeblowany apartament z jedną sypialnią i widokiem na morze, Baia, Regent Pool Club, Porto C…
Cena na zgłoszenie
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Condo 3 pokoi w Tivat, Czarnogóra
Condo 3 pokoi
Tivat, Czarnogóra
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 179 m²
Piętro 8/8
Luksusowy apartament: dwupoziomowy apartament z widokiem na morze i marina Porto Montenegro …
$2,07M
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Condo 2 pokoi w Tivat, Czarnogóra
Condo 2 pokoi
Tivat, Czarnogóra
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 67 m²
Piętro 2/4
Przytulny w pełni urządzony apartament z jedną sypialnią w budynku Ksenija, Porto Czarnogóra…
Cena na zgłoszenie
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Condo 4 pokoi w Tivat, Czarnogóra
Condo 4 pokoi
Tivat, Czarnogóra
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 247 m²
Piętro 4/4
Elegancki penthouse z trzema sypialniami i bezpośrednim dostępem do basenu na dachu, budynek…
Cena na zgłoszenie
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Condo w Tivat, Czarnogóra
Condo
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 104 m²
Liczba kondygnacji 5
Zanurz się w świecie niesamowitego luksusu i wyrafinowanego stylu z nowym projektem wspaniał…
$1,50M
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Condo 2 pokoi w Tivat, Czarnogóra
Condo 2 pokoi
Tivat, Czarnogóra
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 77 m²
Liczba kondygnacji 4
Umeblowany apartament z jedną sypialnią i widokiem na morze - budynek Ksenija, Porto Czarnog…
$714,945
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