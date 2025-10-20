Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Dobrota
  4. Mieszkania
  5. Condo

Condo na sprzedaż w Dobrota, Czarnogóra

Condo Usuwać
Wyczyść
9 obiektów total found
Condo 1 pokój w Dobrota, Czarnogóra
Condo 1 pokój
Dobrota, Czarnogóra
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 53 m²
Piętro 1/3
Życie, o którym marzyłeś Przedstawiamy Państwu ekskluzywny kompleks mieszkalny, ucieleśnieni…
$298,977
Zostaw prośbę
Condo w Dobrota, Czarnogóra
Condo
Dobrota, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 65 m²
Piętro 1/3
"Saint Mattew place" jest niesamowicie przytulny, pochowany w koronach wiecznie zielonych dr…
$292,427
Zostaw prośbę
Condo w Dobrota, Czarnogóra
Condo
Dobrota, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 62 m²
Piętro 4/7
Nowoczesny apartament w Dobrota, w pobliżu historycznego Kotora Przestronny jednopokojowy ap…
$279,560
Zostaw prośbę
Condo w Dobrota, Czarnogóra
Condo
Dobrota, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 158 m²
Piętro 3
Apartament na sprzedaż z widokiem panoramicznym w Dobrota, Boka- Kotor Bay Odkryj życie nad …
$695,976
Zostaw prośbę
Condo w Dobrota, Czarnogóra
Condo
Dobrota, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 196 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowa wioska turystyczna w Dobrocie, składająca się z butikowego hotelu, willi pierwszej lini…
$1,40M
Zostaw prośbę
Condo w Dobrota, Czarnogóra
Condo
Dobrota, Czarnogóra
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 26 m²
Piętro 1/3
Kompleks mieszkalny w Dobrocie jest nowoczesnym zespołem budynków, w pobliżu miasta Kotor, g…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
ResideReside
Condo w Dobrota, Czarnogóra
Condo
Dobrota, Czarnogóra
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 26 m²
Piętro 1/3
text
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Języki komunikacji
English, Русский
Telegram Napisz w Telegram
Condo w Dobrota, Czarnogóra
Condo
Dobrota, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 84 m²
Piętro 4/4
Eleganckie życie nad morzem - ekskluzywny dom w sercu Zatoki KotorOdkryj wyrafinowany luksus…
$877,280
Zostaw prośbę
Condo 1 pokój w Dobrota, Czarnogóra
Condo 1 pokój
Dobrota, Czarnogóra
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 32 m²
Liczba kondygnacji 5
Zobacz wszystkie apartamenty w kompleksie!! Nowy kompleks znajduje się w Zatoce Kotor, zale…
$139,488
Zostaw prośbę
Property InvestProperty Invest
Realting.com
Udać się