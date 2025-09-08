Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Condo na sprzedaż w Budva, Czarnogóra

70 obiektów total found
Condo 2 pokoi w Budva, Czarnogóra
Condo 2 pokoi
Budva, Czarnogóra
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 61 m²
Liczba kondygnacji 14
Nie przegap szansy na zakup mieszkania w luksusowym Riwiera Czarnogóra 5 * Hotel & Residence…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Condo w Budva, Czarnogóra
Condo
Budva, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 77 m²
Piętro 8/15
Apartament o powierzchni 77 m2 na 8. piętrze z pięknym widokiem na morze i stare miasto z pe…
$350,226
Zostaw prośbę
Condo w Budva, Czarnogóra
Condo
Budva, Czarnogóra
Sypialnie 2
Powierzchnia 90 m²
Po raz pierwszy na sprzedaż ekskluzywne 2-pokojowe mieszkanie w elitarnym domu w samym sercu…
$620,802
Zostaw prośbę
AdriastarAdriastar
Condo w Budva, Czarnogóra
Condo
Budva, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 105 m²
Liczba kondygnacji 6
Oferujemy na sprzedaż wspaniały apartament w nowym nowoczesnym domu znajduje się w jednym z …
$333,828
Zostaw prośbę
Condo w Budva, Czarnogóra
Condo
Budva, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 61 m²
Piętro 2/5
Piękny stylowy apartament z widokiem na Stare Miasto i St. Nicholas Island Opis przedmiotu …
$374,824
Zostaw prośbę
Condo w Budva, Czarnogóra
Condo
Budva, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 236 m²
Piętro 2/3
Apartamenty znajdują się na Morzu Adriatyckim na terenie kompleksu mieszkalnego Dukley z mal…
$1,84M
Zostaw prośbę
Condo w Budva, Czarnogóra
Condo
Budva, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 108 m²
Piętro 2/6
Nowoczesny luksusowy kompleks mieszkalny w centrum Budvy w pobliżu hotelu Alexander i Sloven…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Condo 4 pokoi w Budva, Czarnogóra
Condo 4 pokoi
Budva, Czarnogóra
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 105 m²
Piętro 3/6
Do Państwa uwagi, nowy kompleks mieszkalny w budowie w cichym centrum kurortu miasta Budva. …
$345,541
Zostaw prośbę
Condo w Budva, Czarnogóra
Condo
Budva, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 72 m²
Piętro 9/13
Wielofunkcyjny luksusowy kompleks mieszkalny Porto Budva. Kompleks znajduje się na pierwsze…
$356,520
Zostaw prośbę
Condo w Budva, Czarnogóra
Condo
Budva, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 49 m²
Piętro 5/8
Na sprzedaż jest w pełni umeblowany apartament z dwoma sypialniami, położony na 5 piętrze 7-…
$128,846
Zostaw prośbę
Condo w Budva, Czarnogóra
Condo
Budva, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 79 m²
Liczba kondygnacji 14
Przestronny apartament z panoramicznym widokiem na morze w kompleksie "Harmony", BudvaW jedn…
$456,817
Zostaw prośbę
Condo w Budva, Czarnogóra
Condo
Budva, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 43 m²
Piętro 6/8
Mieszkanie na sprzedaż w Budva, Maslinak Lokalizacja: Maslin Street, BudvaCena: 160.000 euro…
$187,412
Zostaw prośbę
Condo w Budva, Czarnogóra
Condo
Budva, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 25 m²
Liczba kondygnacji 5
Przedstawiamy Państwu nowy kompleks mieszkalny w budowie w stolicy kurortu Czarnogóry - mias…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Condo w Budva, Czarnogóra
Condo
Budva, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 86 m²
Piętro 4/5
Na sprzedaż przestronny apartament dwupokojowy z nowoczesnym układem i doskonałą lokalizacją…
$368,967
Zostaw prośbę
Condo w Budva, Czarnogóra
Condo
Budva, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 51 m²
Piętro 9/11
Bardzo przytulny apartament z 1 sypialnią, o powierzchni 51 m2 z widokiem na morze i Budva w…
$245,978
Zostaw prośbę
Condo w Budva, Czarnogóra
Condo
Budva, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 119 m²
Piętro 2/7
Oferujemy Państwu przestronny i jasny apartament położony w jednym z najbardziej wysokiej ja…
$473,215
Zostaw prośbę
Condo w Budva, Czarnogóra
Condo
Budva, Czarnogóra
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 26 m²
Piętro 1/7
Nowy kompleks mieszkalny w samym sercu Budva ROYAL CENTRALNY REZYDENCE jest doskonałym połąc…
$150,867
Zostaw prośbę
Condo w Budva, Czarnogóra
Condo
Budva, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 123 m²
Liczba kondygnacji 3
Wyjątkowy projekt dużej firmy budowlanej nad Budwą, zaledwie 350 metrów od starożytnej częśc…
$556,379
Zostaw prośbę
Condo w Budva, Czarnogóra
Condo
Budva, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 103 m²
Piętro 6/9
Przestronny apartament w Budva z widokiem na morze! Szukasz idealnego miejsca do życia czy …
$503,670
Zostaw prośbę
Condo w Budva, Czarnogóra
Condo
Budva, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 39 m²
Liczba kondygnacji 7
Luksusowy kompleks mieszkalny w Budwie: inwestycja w styl, komfort i zdrowie Przedstawiamy …
$221,380
Zostaw prośbę
Condo w Budva, Czarnogóra
Condo
Budva, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 47 m²
Piętro 10/13
Na sprzedaż stylowy apartament 1-pokojowy w prestiżowym kompleksie "Fontanna" w samym sercu …
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Condo w Budva, Czarnogóra
Condo
Budva, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 61 m²
Liczba kondygnacji 4
Wyłączne apartamenty na sprzedaż w zamkniętym kompleksie z basenem w mieście Budva. Dostępne…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Condo w Budva, Czarnogóra
Condo
Budva, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 86 m²
Piętro -1/10
Oferujemy luksusowy apartament jednopokojowy w prestiżowym kompleksie mieszkalnym na Półwysp…
$445,104
Zostaw prośbę
Condo w Budva, Czarnogóra
Condo
Budva, Czarnogóra
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Liczba kondygnacji 16
Kompleks mieszkalny na 1 linii w mieście Budva, składa się z kilku budynków.Obiekt posiada a…
$139,388
Zostaw prośbę
Condo w Budva, Czarnogóra
Condo
Budva, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 89 m²
Piętro 2/7
Przytulny apartament w nowym domuNa sprzeda? 1- pokojowe mieszkanie 45 m2 w nowym domu, znaj…
$263,548
Zostaw prośbę
Condo w Budva, Czarnogóra
Condo
Budva, Czarnogóra
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 23 m²
Liczba kondygnacji 10
Nowy kompleks mieszkalny w budwie. Kompleks jest w trakcie aktywnej budowy. Zakończenie budo…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Condo w Budva, Czarnogóra
Condo
Budva, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 64 m²
Apartament z jedną sypialnią na sprzedaż w prestiżowym kompleksie Dukley Residence z widokie…
$503,670
Zostaw prośbę
Condo w Budva, Czarnogóra
Condo
Budva, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Piętro 2/5
Apartament znajduje się w małym kompleksie mieszkalnym w spokojnej okolicy Budva, w pobliżu …
$179,213
Zostaw prośbę
Condo w Budva, Czarnogóra
Condo
Budva, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 104 m²
Piętro 11/16
Przestronne trzypokojowe mieszkanie w luksusowym kompleksie mieszkalnym na pierwszej linii o…
$548,180
Zostaw prośbę
Condo w Budva, Czarnogóra
Condo
Budva, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 86 m²
Piętro 3/5
Na sprzeda? nowy dom zwi? kszonego komfortu w Budva. Doskonała lokalizacja - zaledwie 3 minu…
$456,817
Zostaw prośbę

Parametry nieruchomości w Budva, Czarnogóra

z garażem
z Widok na góry
z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
