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Hotele na sprzedaż w Budva Municipality, Czarnogóra

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Budva
53
Becici
8
Przno
4
Sveti Stefan
3
Hotel Usuwać
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85 obiektów total found
Hotel 575 m² w Budva, Czarnogóra
UP UP
Hotel 575 m²
Budva, Czarnogóra
Pokoje 15
Sypialnie 10
Liczba łazienek 10
Powierzchnia 575 m²
Liczba kondygnacji 5
Przedstawiamy Państwa uwagę, gotowy biznes w Budwie. Hotel operacyjny 950m od słoweńskiej pl…
$1,49M
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Hotel 1 530 m² w Seoca, Czarnogóra
Hotel 1 530 m²
Seoca, Czarnogóra
Pokoje 1
Sypialnie 20
Liczba łazienek 20
Powierzchnia 1 530 m²
Wyjątkowa możliwość inwestycji pod klucz w Seoce, Budva, oferująca możliwość nabycia nowo wy…
$1
VAT
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Hotel 200 m² w Becici, Czarnogóra
Hotel 200 m²
Becici, Czarnogóra
Sypialnie 9
Powierzchnia 200 m²
$244,373
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TekceTekce
Hotel w Budva, Czarnogóra
Hotel
Budva, Czarnogóra
Ten uroczy mini hotel oferuje doskonałą okazję inwestycyjną. Na powierzchni 487 metrów kwadr…
$1,27M
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Agencja
Аталанта
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Hotel 1 000 m² w Stanisici, Czarnogóra
Hotel 1 000 m²
Stanisici, Czarnogóra
Pokoje 17
Powierzchnia 1 000 m²
For sale:Hotel, 4 floor with a total area of 1,000 m², featuring 17 fully equipped apartment…
$2,43M
VAT
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Hotel 1 800 m² w Budva, Czarnogóra
Hotel 1 800 m²
Budva, Czarnogóra
Sypialnie 16
Liczba łazienek 16
Powierzchnia 1 800 m²
Prezentujemy na sprzedaż unikalny projekt inwestycyjny składający się z kompleksu mieszkalne…
$3,72M
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Agencja
Monteonline
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Hotel 345 m² w Becici, Czarnogóra
Hotel 345 m²
Becici, Czarnogóra
Sypialnie 10
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 345 m²
Wysokiej jakości budynek mieszkalny (hotel), idealny do wynajęcia turystom lub jako mieszkan…
$994,090
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Hotel w Becici, Czarnogóra
Hotel
Becici, Czarnogóra
Sypialnie 18
W Bečići, około 200 m od morza, dostępny jest w pełni wyposażony hotel z restauracją. Hote…
$2,67M
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Hotel 44 m² w Budva, Czarnogóra
Hotel 44 m²
Budva, Czarnogóra
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 44 m²
Gotowy -wykonane wypożyczalnia jest lokalem handlowym w centrum handlowym TQ Plaza na 1 pięt…
$207,280
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Agencja
Monteonline
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Hotel 2 700 m² w Denjasi Cesminovo, Czarnogóra
Hotel 2 700 m²
Denjasi Cesminovo, Czarnogóra
Powierzchnia 2 700 m²
Gorąca oferta: sprzedaż hoteli w Czarnogórze - kompleks typu klubowegoHotel znajduje się w m…
$2,05M
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Agencja
MONTBEL D.O.O.
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Hotel 317 m² w Budva, Czarnogóra
Hotel 317 m²
Budva, Czarnogóra
Pokoje 9
Sypialnie 9
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 317 m²
We are pleased to present an exceptional investment opportunity: a newly built, fully operat…
$1,33M
VAT
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Hotel 1 056 m² w Budva Municipality, Czarnogóra
Hotel 1 056 m²
Budva Municipality, Czarnogóra
Powierzchnia 1 056 m²
Liczba kondygnacji 2
LOKACJATen ekskluzywny kompleks willi położony jest w spokojnej, naturalnej okolicy w gminie…
$4,59M
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Hotel 132 m² w Budva, Czarnogóra
Hotel 132 m²
Budva, Czarnogóra
Powierzchnia 132 m²
Na sprzedaż jest w pełni wyposażone komercyjne założenie o powierzchni 132 m2, znajduje się …
$439,321
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Agencja
Monteonline
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Hotel 950 m² w Becici, Czarnogóra
Hotel 950 m²
Becici, Czarnogóra
Powierzchnia 950 m²
Ten nowoczesny 4-gwiazdkowy hotel Garni położony jest w popularnej miejscowości turystycznej…
$3,15M
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Hotel 700 m² w Budva, Czarnogóra
Hotel 700 m²
Budva, Czarnogóra
Sypialnie 12
Liczba łazienek 14
Powierzchnia 700 m²
Piętro 4
Opis: Odkryj wyjątkową okazję do posiadania kwitnącego hotelu w samym sercu Budvy, w odległo…
$1,63M
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Hotel 480 m² w Budva, Czarnogóra
Hotel 480 m²
Budva, Czarnogóra
Sypialnie 15
Liczba łazienek 11
Powierzchnia 480 m²
Hotel do odnowy z panoramicznym widokiem na morze w Petrovat. Dom ma 4 piętra 120m2 każdego …
$739,325
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Agencja
Monteonline
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Hotel w Budva, Czarnogóra
Hotel
Budva, Czarnogóra
Powierzchnia hotelu: 400 m2 Powierzchnia działki: 600 m2 Obszar: Podoshlyun Odległość od …
$1,29M
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Agencja
MONTBEL D.O.O.
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Hotel 537 m² w Budva, Czarnogóra
Hotel 537 m²
Budva, Czarnogóra
Sypialnie 12
Liczba łazienek 12
Powierzchnia 537 m²
Czterokondygnacyjny dom (dom wiejski) w Czarnogórze (Czarnogóra) w Budwie 536.78 m kw., jest…
Cena na zgłoszenie
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Agencja
MONTBEL D.O.O.
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Hotel 96 m² w Budva, Czarnogóra
Hotel 96 m²
Budva, Czarnogóra
Powierzchnia 96 m²
Wyjątkowa przestrzeń handlowa dla restauracji jest na sprzedaż w nowym kompleksie Old Bakery…
$362,741
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Agencja
Monteonline
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Hotel 382 m² w Budva, Czarnogóra
Hotel 382 m²
Budva, Czarnogóra
Sypialnie 9
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 382 m²
Na sprzedaż jest przytulny minihotel w malowniczej Lastva Grbaljska, idealne miejsce na rela…
Cena na zgłoszenie
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Agencja
Monteonline
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Hotel 350 m² w Budva, Czarnogóra
Hotel 350 m²
Budva, Czarnogóra
Powierzchnia 350 m²
Hotel na sprzedaż w Budva, 500 metrów od centrum miasta. Hotel ma powierzchnię 350 m2.Hotel …
$1,74M
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Agencja
Аталанта
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Hotel 358 m² w Przno, Czarnogóra
Hotel 358 m²
Przno, Czarnogóra
Pokoje 20
Sypialnie 10
Liczba łazienek 10
Powierzchnia 358 m²
Powierzchnia: 358 m2Powierzchnia gruntów: 386 m2Apartamenty: 10OdbiórMinihotel z 10 apartame…
Cena na zgłoszenie
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Agencja
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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English
Hotel 950 m² w Becici, Czarnogóra
Hotel 950 m²
Becici, Czarnogóra
Powierzchnia 950 m²
Ten nowoczesny 4-gwiazdkowy hotel Garni położony jest w popularnej miejscowości turystycznej…
$3,14M
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Hotel 537 m² w Budva, Czarnogóra
Hotel 537 m²
Budva, Czarnogóra
Sypialnie 13
Liczba łazienek 13
Powierzchnia 537 m²
Prawidłowy biznes hotelowy w Czarnogórze. Obecnie wszystko jest przekazywane. Czteropiętrowy…
$1,73M
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Agencja
Monteonline
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Hotel w Budva, Czarnogóra
Hotel
Budva, Czarnogóra
Hotel 5 gwiazd w Budva z doskonałą lokalizacją - na sprzedaż. Położony przy wejściu do miast…
$23,40M
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Agencja
MONTBEL D.O.O.
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Hotel 317 m² w Budva, Czarnogóra
Hotel 317 m²
Budva, Czarnogóra
Sypialnie 9
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 317 m²
Mamy przyjemność przedstawić wyjątkową okazję inwestycyjną: nowo wybudowany, w pełni operacy…
$1,34M
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Hotel 288 m² w Budva, Czarnogóra
Hotel 288 m²
Budva, Czarnogóra
Sypialnie 7
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 288 m²
Trzypiętrowy dom w przytulnej i cichej okolicy Bethansa Budva do osobistego użytku i / lub d…
$967,308
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Agencja
Monteonline
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Hotel 1 000 m² w Stanisici, Czarnogóra
Hotel 1 000 m²
Stanisici, Czarnogóra
Pokoje 17
Powierzchnia 1 000 m²
Na sprzedaż: Hotel, 4 piętro o łącznej powierzchni 1000 m ², z 17 w pełni wyposażone apartam…
$2,43M
VAT
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Hotel 300 m² w Budva, Czarnogóra
Hotel 300 m²
Budva, Czarnogóra
Sypialnie 11
Liczba łazienek 11
Powierzchnia 300 m²
Sprzedaż! Wspaniały - hotel w Budva z 11 pokojami, centrum Budva.Powierzchnia: 300 m2Do morz…
$1,54M
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Agencja
MONTBEL D.O.O.
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Hotel 70 m² w Budva, Czarnogóra
Hotel 70 m²
Budva, Czarnogóra
Powierzchnia 70 m²
Sprzedaż wysokiej klasy lokali handlowych w wielofunkcyjnym kompleksie TQ Plaza w centrum Bu…
$362,741
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Agencja
Monteonline
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Typy nieruchomości w Budva Municipality.

nieruchomości komercyjne
restauracje
pomieszczenia biurowe
dochodowa nieruchomość
nieruchomości inwestycyjne
gotowy biznes
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