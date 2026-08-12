Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Budva Municipality
  4. Komercyjne

Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Budva Municipality, Czarnogóra

;
Budva
112
Becici
20
Rafailovici
6
Przno
6
Pokaż więcej
182 obiekty total found
Hotel 575 m² w Budva, Czarnogóra
UP UP
Hotel 575 m²
Budva, Czarnogóra
Pokoje 15
Sypialnie 10
Liczba łazienek 10
Powierzchnia 575 m²
Liczba kondygnacji 5
Przedstawiamy Państwa uwagę, gotowy biznes w Budwie. Hotel operacyjny 950m od słoweńskiej pl…
$1,49M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Prywatny sprzedawca
Języki komunikacji
English, Русский, Crnogorski
Telegram Napisz w Telegram
Pomieszczenie biurowe 18 m² w Budva, Czarnogóra
Pomieszczenie biurowe 18 m²
Budva, Czarnogóra
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 18 m²
Powierzchnia biurowa 18 m2 znajduje się w samym centrum Budvy, w prestiżowej dzielnicy Centa…
$85,532
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 85 m² w Budva, Czarnogóra
Nieruchomości komercyjne 85 m²
Budva, Czarnogóra
Powierzchnia 85 m²
Lokalizacja handlowa 85 m ² jest dostępna na sprzedaż w hotelu Diplomat, położonym wzdłuż ob…
$415,665
Zostaw prośbę
TekceTekce
Hotel 1 530 m² w Seoca, Czarnogóra
Hotel 1 530 m²
Seoca, Czarnogóra
Pokoje 1
Sypialnie 20
Liczba łazienek 20
Powierzchnia 1 530 m²
Wyjątkowa możliwość inwestycji pod klucz w Seoce, Budva, oferująca możliwość nabycia nowo wy…
$1
VAT
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 85 m² w Budva, Czarnogóra
Nieruchomości komercyjne 85 m²
Budva, Czarnogóra
Powierzchnia 85 m²
W hotelu Diplomat, zlokalizowanym przy obwodnicy Budvy, w ruchliwej i bardzo widocznej lokal…
$3,002
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 100 m² w Budva, Czarnogóra
Nieruchomości komercyjne 100 m²
Budva, Czarnogóra
Powierzchnia 100 m²
Piętro 1
K4- 164. Lokale handlowe w BudvaNa sprzedaż lokale w BudvaPowierzchnia powierzchni 100m2 i z…
$297,266
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Red Feniks Montenegro
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Nieruchomości komercyjne 626 m² w Budva, Czarnogóra
Nieruchomości komercyjne 626 m²
Budva, Czarnogóra
Powierzchnia 626 m²
Piętro 1
Na sprzedaż przytulny apartament w cichej miejscowości wypoczynkowej Boko - Kotor Bay Prchan…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 105 m² w Budva, Czarnogóra
Nieruchomości komercyjne 105 m²
Budva, Czarnogóra
Powierzchnia 105 m²
Liczba kondygnacji 2
Lokale handlowe w centrum handlowym TQ-Plaza. & I Nbsp; TQ-Plaza jest dobrze położony w sam…
$521,383
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VALUE.ONE
Języki komunikacji
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Napisz w Telegram
Hotel 200 m² w Becici, Czarnogóra
Hotel 200 m²
Becici, Czarnogóra
Sypialnie 9
Powierzchnia 200 m²
$244,373
Zostaw prośbę
Gotowy biznes 823 m² w Becici, Czarnogóra
Gotowy biznes 823 m²
Becici, Czarnogóra
Pokoje 17
Sypialnie 17
Liczba łazienek 17
Powierzchnia 823 m²
Liczba kondygnacji 5
Oferujemy na sprzedaż apartament o powierzchni 72 m2 z dwoma sypialniami, położony w nowym b…
$2,42M
Zostaw prośbę
Hotel w Budva, Czarnogóra
Hotel
Budva, Czarnogóra
Ten uroczy mini hotel oferuje doskonałą okazję inwestycyjną. Na powierzchni 487 metrów kwadr…
$1,27M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Аталанта
Języki komunikacji
English, Русский, Türkçe
Hotel 1 000 m² w Stanisici, Czarnogóra
Hotel 1 000 m²
Stanisici, Czarnogóra
Pokoje 17
Powierzchnia 1 000 m²
For sale:Hotel, 4 floor with a total area of 1,000 m², featuring 17 fully equipped apartment…
$2,43M
VAT
Zostaw prośbę
Hotel 1 800 m² w Budva, Czarnogóra
Hotel 1 800 m²
Budva, Czarnogóra
Sypialnie 16
Liczba łazienek 16
Powierzchnia 1 800 m²
Prezentujemy na sprzedaż unikalny projekt inwestycyjny składający się z kompleksu mieszkalne…
$3,72M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Monteonline
Języki komunikacji
English, Русский, Српски
Telegram Napisz w Telegram
Nieruchomości komercyjne 120 m² w Budva, Czarnogóra
Nieruchomości komercyjne 120 m²
Budva, Czarnogóra
Powierzchnia 120 m²
Piętro 1
Restauracja na sprzedaż w Budva - 100 m ² + TarasNieruchomość komercyjna na sprzedaż w Budva…
$544,461
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Mbroker
Języki komunikacji
English, Русский, Українська, Српски, Hrvatski, Crnogorski
Telegram Napisz w Telegram
Hotel 345 m² w Becici, Czarnogóra
Hotel 345 m²
Becici, Czarnogóra
Sypialnie 10
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 345 m²
Wysokiej jakości budynek mieszkalny (hotel), idealny do wynajęcia turystom lub jako mieszkan…
$994,090
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 70 m² w Budva, Czarnogóra
Nieruchomości komercyjne 70 m²
Budva, Czarnogóra
Powierzchnia 70 m²
Piętro 3
Wysokiej klasy lokale handlowe na sprzedaż w wielofunkcyjnym kompleksie TQ Plaza, położony w…
$365,497
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Mbroker
Języki komunikacji
English, Русский, Українська, Српски, Hrvatski, Crnogorski
Telegram Napisz w Telegram
Nieruchomości komercyjne 425 m² w Petrovac, Czarnogóra
Nieruchomości komercyjne 425 m²
Petrovac, Czarnogóra
Powierzchnia 425 m²
Sprzedaż lokali handlowych dla banku, restauracji lub sklepu
$581,841
Zostaw prośbę
Hotel w Becici, Czarnogóra
Hotel
Becici, Czarnogóra
Sypialnie 18
W Bečići, około 200 m od morza, dostępny jest w pełni wyposażony hotel z restauracją. Hote…
$2,67M
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 70 m² w Budva, Czarnogóra
Pomieszczenie biurowe 70 m²
Budva, Czarnogóra
Powierzchnia 70 m²
Nowy adres dla Twojej firmy w Czarnogóra z widokiem na morze! Budva, w centrum. Przestrzeń …
$366,560
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 660 m² w Boreti, Czarnogóra
Pomieszczenie biurowe 660 m²
Boreti, Czarnogóra
Powierzchnia 660 m²
Cena za 1 m2. Lokale handlowe o powierzchni 440m2 i 220m2 w słynnym kompleksie rezydencji Be…
$2,472
Zostaw prośbę
Hotel 44 m² w Budva, Czarnogóra
Hotel 44 m²
Budva, Czarnogóra
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 44 m²
Gotowy -wykonane wypożyczalnia jest lokalem handlowym w centrum handlowym TQ Plaza na 1 pięt…
$207,280
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Monteonline
Języki komunikacji
English, Русский, Српски
Telegram Napisz w Telegram
Hotel 2 700 m² w Denjasi Cesminovo, Czarnogóra
Hotel 2 700 m²
Denjasi Cesminovo, Czarnogóra
Powierzchnia 2 700 m²
Gorąca oferta: sprzedaż hoteli w Czarnogórze - kompleks typu klubowegoHotel znajduje się w m…
$2,05M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
MONTBEL D.O.O.
Języki komunikacji
English, Русский, Српски, Crnogorski
Telegram Napisz w Telegram
Hotel 317 m² w Budva, Czarnogóra
Hotel 317 m²
Budva, Czarnogóra
Pokoje 9
Sypialnie 9
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 317 m²
We are pleased to present an exceptional investment opportunity: a newly built, fully operat…
$1,33M
VAT
Zostaw prośbę
Hotel 1 056 m² w Budva Municipality, Czarnogóra
Hotel 1 056 m²
Budva Municipality, Czarnogóra
Powierzchnia 1 056 m²
Liczba kondygnacji 2
LOKACJATen ekskluzywny kompleks willi położony jest w spokojnej, naturalnej okolicy w gminie…
$4,59M
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 268 m² w Budva, Czarnogóra
Nieruchomości komercyjne 268 m²
Budva, Czarnogóra
Pokoje 6
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 268 m²
Powierzchnia mieszkalna: 268m2 (4 x 67m2)Sypialnie: 3Kąpiele: 3Podłoga: 4Powierzchnia handlo…
$1,73M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
Języki komunikacji
English
Hotel 132 m² w Budva, Czarnogóra
Hotel 132 m²
Budva, Czarnogóra
Powierzchnia 132 m²
Na sprzedaż jest w pełni wyposażone komercyjne założenie o powierzchni 132 m2, znajduje się …
$439,321
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Monteonline
Języki komunikacji
English, Русский, Српски
Telegram Napisz w Telegram
Nieruchomości komercyjne 70 m² w Budva, Czarnogóra
Nieruchomości komercyjne 70 m²
Budva, Czarnogóra
Powierzchnia 70 m²
Liczba kondygnacji 7
Ekskluzywne lokale komercyjne w   kompleks wielofunkcyjny   TQ   Plaza   w centrum Budva – g…
$365,781
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VALUE.ONE
Języki komunikacji
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Napisz w Telegram
Nieruchomości komercyjne 70 m² w Budva, Czarnogóra
Nieruchomości komercyjne 70 m²
Budva, Czarnogóra
Powierzchnia 70 m²
Piętro 3/7
Na wynajem długoterminowy: wysokiej klasy powierzchni biurowej w mieszanym kompleksie premiu…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VALUE.ONE
Języki komunikacji
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Napisz w Telegram
Hotel 950 m² w Becici, Czarnogóra
Hotel 950 m²
Becici, Czarnogóra
Powierzchnia 950 m²
Ten nowoczesny 4-gwiazdkowy hotel Garni położony jest w popularnej miejscowości turystycznej…
$3,15M
Zostaw prośbę
Gotowy biznes 957 m² w Buljarica, Czarnogóra
Gotowy biznes 957 m²
Buljarica, Czarnogóra
Sypialnie 11
Liczba łazienek 11
Powierzchnia 957 m²
Liczba kondygnacji 4
Hotel na sprzedaż, położony w Boullarica, na wzgórzu, z widokiem na całą zatokę Boullarica. …
$2,67M
Zostaw prośbę

Typy nieruchomości w Budva Municipality.

restauracje
hotele
pomieszczenia biurowe
dochodowa nieruchomość
nieruchomości inwestycyjne
gotowy biznes
Realting.com
Udać się