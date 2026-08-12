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Restauracje na sprzedaż w Budva Municipality, Czarnogóra

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3 obiekty total found
Lokale gastronomiczne 480 m² w Budva, Czarnogóra
Lokale gastronomiczne 480 m²
Budva, Czarnogóra
Powierzchnia 480 m²
Cena na zgłoszenie
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Lokale gastronomiczne 960 m² w Rafailovici, Czarnogóra
Lokale gastronomiczne 960 m²
Rafailovici, Czarnogóra
Powierzchnia 960 m²
Budvan Riviera, dystrykt Rafailovichi, pierwsza linia nad morzem. Restauracja Pokój Odległo…
Cena na zgłoszenie
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Lokale gastronomiczne 90 m² w Budva, Czarnogóra
Lokale gastronomiczne 90 m²
Budva, Czarnogóra
Powierzchnia 90 m²
Liczba kondygnacji 1
# Sprzedając # BudvaID 362.🍴 Restauracja na sprzedaż w Budva🔎 Powierzchnia restauracji: 90 m…
$601,838
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