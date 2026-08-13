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Nieruchomości inwestycyjne na sprzedaż w Budva Municipality, Czarnogóra

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Radenovici
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Nieruchomości inwestycyjne Usuwać
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10 obiektów total found
Nieruchomości inwestycyjne 35 m² w Rafailovici, Czarnogóra
Nieruchomości inwestycyjne 35 m²
Rafailovici, Czarnogóra
Powierzchnia 35 m²
Sklepy obiektowe: G + S + P + 12 ( 13 pięter naziemnych ) Powierzchnia apartamentu: od 25 m2…
$184,327
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Nieruchomości inwestycyjne 3 607 m² w Zecevo selo, Czarnogóra
Nieruchomości inwestycyjne 3 607 m²
Zecevo selo, Czarnogóra
Sypialnie 60
Powierzchnia 3 607 m²
Riwiera Budva, dystrykt Markovici. Projekt inwestycyjny jest gotowy na 80% Cały kompleks na …
$6,07M
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Nieruchomości inwestycyjne 2 000 m² w Radenovici, Czarnogóra
Nieruchomości inwestycyjne 2 000 m²
Radenovici, Czarnogóra
Powierzchnia 2 000 m²
Riwiera Budva, niedaleko Kuce. Strona dla elitarnej konstrukcji z panoramicznym widokiem Ws…
$930,945
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TekceTekce
Nieruchomości inwestycyjne 41 m² w Budva, Czarnogóra
Nieruchomości inwestycyjne 41 m²
Budva, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 41 m²
Oferujemy Państwu wyjątkową możliwość zakupu przestrzeni biznesowej w nowo wybudowanym budyn…
$158,117
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Nieruchomości inwestycyjne 777 m² w Zecevo selo, Czarnogóra
Nieruchomości inwestycyjne 777 m²
Zecevo selo, Czarnogóra
Powierzchnia 777 m²
Opis Riwiera Budva, dystrykt Markovici. Obiekt inwestycyjny w fazie budowy - piętrowy mały b…
$86,112
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Nieruchomości inwestycyjne 1 400 m² w Radenovici, Czarnogóra
Nieruchomości inwestycyjne 1 400 m²
Radenovici, Czarnogóra
Sypialnie 10
Powierzchnia 1 400 m²
Wszystkie uprawnienia są dostępne. Sprzedaż od właściciela. Niesamowite widoki na morze i gó…
$810,866
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Nieruchomości inwestycyjne w Przno, Czarnogóra
Nieruchomości inwestycyjne
Przno, Czarnogóra
Teraz Czarnogóra – jest jedynym państwem w Europie z istniejącym państwowym programem inwest…
$864,924
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Nieruchomości inwestycyjne 600 m² w Radenovici, Czarnogóra
Nieruchomości inwestycyjne 600 m²
Radenovici, Czarnogóra
Powierzchnia 600 m²
Opis Gotowy Projekt! Wszystkie zezwolenia zostały uzyskane! Kup i zbuduj swój wymarzony dom!…
$324,346
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Nieruchomości inwestycyjne 600 m² w Radenovici, Czarnogóra
Nieruchomości inwestycyjne 600 m²
Radenovici, Czarnogóra
Sypialnie 8
Powierzchnia 600 m²
Trzy obiekty - dla 50% trwającej budowy. Wszystkie uprawnienia są dostępne. Sprzedaż od właś…
$302,723
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Nieruchomości inwestycyjne w Budva, Czarnogóra
Nieruchomości inwestycyjne
Budva, Czarnogóra
Teraz Czarnogóra – jest jedynym państwem w Europie z istniejącym państwowym programem inwest…
$486,520
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Typy nieruchomości w Budva Municipality.

nieruchomości komercyjne
restauracje
hotele
pomieszczenia biurowe
dochodowa nieruchomość
gotowy biznes
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