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Lokale Biurowe w Budva Municipality, Czarnogóra

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Budva
12
Pomieszczenie biurowe Usuwać
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14 obiektów total found
Pomieszczenie biurowe 18 m² w Budva, Czarnogóra
Pomieszczenie biurowe 18 m²
Budva, Czarnogóra
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 18 m²
Powierzchnia biurowa 18 m2 znajduje się w samym centrum Budvy, w prestiżowej dzielnicy Centa…
$85,532
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Pomieszczenie biurowe 70 m² w Budva, Czarnogóra
Pomieszczenie biurowe 70 m²
Budva, Czarnogóra
Powierzchnia 70 m²
Nowy adres dla Twojej firmy w Czarnogóra z widokiem na morze! Budva, w centrum. Przestrzeń …
$366,560
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Pomieszczenie biurowe 660 m² w Boreti, Czarnogóra
Pomieszczenie biurowe 660 m²
Boreti, Czarnogóra
Powierzchnia 660 m²
Cena za 1 m2. Lokale handlowe o powierzchni 440m2 i 220m2 w słynnym kompleksie rezydencji Be…
$2,472
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TekceTekce
Pomieszczenie biurowe 18 m² w Petrovac, Czarnogóra
Pomieszczenie biurowe 18 m²
Petrovac, Czarnogóra
Powierzchnia 18 m²
Miejsce parkingowe w garażu, znajduje się w budynku mieszkalnym na 2. piętrze. Powierzchnia …
$18,037
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Pomieszczenie biurowe 16 m² w Budva, Czarnogóra
Pomieszczenie biurowe 16 m²
Budva, Czarnogóra
Powierzchnia 16 m²
Zamknięty garaż o powierzchni 16m2 w Dubovica. Z pilota jest zainstalowany system zamykający…
$29,675
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Pomieszczenie biurowe 24 m² w Budva, Czarnogóra
Pomieszczenie biurowe 24 m²
Budva, Czarnogóra
Powierzchnia 24 m²
Liczba kondygnacji 5
komercyjna przestrzeń biurowa w nowym nowoczesnym domu 2026.Pułapy 4 m2 - istnieje możliwość…
$109,227
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Agencja
Status-M, D.O.O
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Pomieszczenie biurowe 38 m² w Budva, Czarnogóra
Pomieszczenie biurowe 38 m²
Budva, Czarnogóra
Powierzchnia 38 m²
Piętro 1
Powierzchnia handlowa 38 m2 znajduje się w prestiżowym kompleksie mieszkalnym, w samym sercu…
$290,921
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Pomieszczenie biurowe 70 m² w Budva, Czarnogóra
Pomieszczenie biurowe 70 m²
Budva, Czarnogóra
Powierzchnia 70 m²
Luksusowe biuro w centrum biznesowym TQ Plaza, o łącznej powierzchni 70 metrów kwadratowych.…
$365,803
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Pomieszczenie biurowe 90 m² w Budva, Czarnogóra
Pomieszczenie biurowe 90 m²
Budva, Czarnogóra
Powierzchnia 90 m²
Powierzchnia biurowa 90 m2 na sprzedaż w budynku Nivelle, w doskonałej lokalizacji w mieście…
$334,307
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Pomieszczenie biurowe 70 m² w Budva, Czarnogóra
Pomieszczenie biurowe 70 m²
Budva, Czarnogóra
Powierzchnia 70 m²
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$334,786
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Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Języki komunikacji
English, Русский
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Pomieszczenie biurowe 52 m² w Budva, Czarnogóra
Pomieszczenie biurowe 52 m²
Budva, Czarnogóra
Powierzchnia 52 m²
Całkowita powierzchnia 52 metrów kwadratowych.m. Wysokość sufitu 6 metrów Odległość do mor…
$562,200
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Pomieszczenie biurowe 90 m² w Budva, Czarnogóra
Pomieszczenie biurowe 90 m²
Budva, Czarnogóra
Powierzchnia 90 m²
Na sprzedaż jest w pełni wyposażona restauracja ze wszystkimi urządzeniami i inwentaryzacją.…
$530,646
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commercial premises in Budva w Budva, Czarnogóra
commercial premises in Budva
Budva, Czarnogóra
Pokoje 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 119 m²
Liczba kondygnacji 1
sale of commercial premises in Budva, Tehnomax store area
$273,478
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Pomieszczenie biurowe 43 m² w Budva, Czarnogóra
Pomieszczenie biurowe 43 m²
Budva, Czarnogóra
Pokoje 18
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 43 m²
Real estate residence permit 8 I am a sinking, the presence
$134,625
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Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Języki komunikacji
English, Русский
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Typy nieruchomości w Budva Municipality.

nieruchomości komercyjne
restauracje
hotele
dochodowa nieruchomość
nieruchomości inwestycyjne
gotowy biznes
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