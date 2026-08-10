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Lokale Biurowe w Bar, Czarnogóra

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nieruchomości komercyjne
34
hotele
18
Pomieszczenie biurowe Usuwać
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3 obiekty total found
Pomieszczenie biurowe 12 m² w Bar, Czarnogóra
Pomieszczenie biurowe 12 m²
Bar, Czarnogóra
Powierzchnia 12 m²
Miejsce w garażu 12m2. Kompleks PAMC Residence zbudowany jest zgodnie z nowoczesnymi standar…
$20,966
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Pomieszczenie biurowe 83 m² w Bar, Czarnogóra
Pomieszczenie biurowe 83 m²
Bar, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 83 m²
Przestrzeń handlowa w samym centrum baru, o powierzchni 83m2. Dwa pokoje, łazienka. Elektryc…
$207,330
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Pomieszczenie biurowe 105 m² w Bar, Czarnogóra
Pomieszczenie biurowe 105 m²
Bar, Czarnogóra
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 105 m²
W samym centrum miasta, bar w budynku zajmuje dwa piętra i przestrzeni handlowej 105m2. Skła…
$249,404
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