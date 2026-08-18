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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Limbazu novads, Łotwa

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Vidrizu pagasts
9
Skultes pagasts
3
Ainazi
3
19 obiektów total found
Dom 5 pokojów w Skulte, Łotwa
Dom 5 pokojów
Skulte, Łotwa
Pokoje 5
Powierzchnia 330 m²
Piętro 1/3
$234,542
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Agencja
Tribus Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
Dom w Gravas, Łotwa
Dom
Gravas, Łotwa
Niepowtarzalny wiejski majątek na sprzedaż w lesie - 9,8 ha działki ziemi z czystym stawem, …
$495,635
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Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Dom w Ainazu pagasts, Łotwa
Dom
Ainazu pagasts, Łotwa
Powierzchnia 76 m²
Liczba kondygnacji 1
$80,884
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Agencja
Tribus Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
Orbis ExchangeOrbis Exchange
Mieszkanie 4 pokoi w Vidrizi, Łotwa
Mieszkanie 4 pokoi
Vidrizi, Łotwa
Pokoje 4
Powierzchnia 219 m²
Piętro 1/2
Oferujemy przestronny apartament w odnowionym domu, część nowego projektu w Jurmala PineWood…
$715,637
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Dom 5 pokojów w Limbazu pagasts, Łotwa
Dom 5 pokojów
Limbazu pagasts, Łotwa
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 208 m²
Na sprzedaż w malowniczym regionie Limbaži. Cisza, szerokość i komfort natury!Lokalizacja i …
$387,569
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Agencja
Metropolis Riga
Języki komunikacji
English, Русский
Mieszkanie 4 pokoi w Vidrizi, Łotwa
Mieszkanie 4 pokoi
Vidrizi, Łotwa
Pokoje 4
Powierzchnia 186 m²
Piętro 2/7
Oferujemy elegancki apartament w wyjątkowym projekcie HOFT ( House of Flying Trees ) – Dom l…
$915,692
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 5 pokojów w Vidrizi, Łotwa
Mieszkanie 5 pokojów
Vidrizi, Łotwa
Pokoje 5
Powierzchnia 262 m²
Piętro 2/2
Oferujemy elegancki apartament z tarasem w odnowionym domu, część nowego projektu w Jurmala …
$842,605
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Dom 4 pokoi w Limbazi, Łotwa
Dom 4 pokoi
Limbazi, Łotwa
Pokoje 4
Powierzchnia 220 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż prywatny dom z doskonałą działką - jasny i słoneczny dziedziniec. Dom musi zosta…
$1,42M
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Dom 5 pokojów w Ainazi, Łotwa
Dom 5 pokojów
Ainazi, Łotwa
Pokoje 5
Powierzchnia 385 m²
Liczba kondygnacji 2
Dwa domy w spokojnej części Jurmali, Jaundubulty, w pobliżu lasu sosnowego, około 7 minut sp…
$709,165
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Dom 5 pokojów w Skulte, Łotwa
Dom 5 pokojów
Skulte, Łotwa
Pokoje 5
Powierzchnia 259 m²
Liczba kondygnacji 2
Dobrze utrzymany 2-piętrowy prywatny dom w centrum Jurmali, zaledwie 100 metrów od czystej, …
$945,554
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Dom 3 pokoi w Skultes pagasts, Łotwa
Dom 3 pokoi
Skultes pagasts, Łotwa
Pokoje 3
Powierzchnia 109 m²
Piętro 1/2
$69,918
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Agencja
Tribus Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
Mieszkanie 4 pokoi w Ainazi, Łotwa
Mieszkanie 4 pokoi
Ainazi, Łotwa
Pokoje 4
Powierzchnia 149 m²
Piętro 5/6
Oferujemy mieszkanie na Kr. Valdemara, 73. 149 mkw., Z czego powierzchnia mieszkalna 131 mkw…
$273,160
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Mieszkanie 4 pokoi w Vidrizi, Łotwa
Mieszkanie 4 pokoi
Vidrizi, Łotwa
Pokoje 4
Powierzchnia 123 m²
Piętro 2/7
Projekt HOFT znajduje się na terenie o powierzchni 1212 metrów kwadratowych. Projekt repreze…
$438,296
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Mieszkanie 9 pokojów w Vidrizi, Łotwa
Mieszkanie 9 pokojów
Vidrizi, Łotwa
Pokoje 9
Powierzchnia 371 m²
Piętro 5/7
Projekt HOFT znajduje się na terenie o powierzchni 1212 metrów kwadratowych. Projekt repreze…
$2,26M
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Mieszkanie 3 pokoi w Vidrizi, Łotwa
Mieszkanie 3 pokoi
Vidrizi, Łotwa
Pokoje 3
Powierzchnia 82 m²
Piętro 2/7
Projekt HOFT znajduje się na obszarze krajobrazowym o powierzchni 1212 metrów kwadratowych. …
$293,269
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Mieszkanie 8 pokojów w Vidrizi, Łotwa
Mieszkanie 8 pokojów
Vidrizi, Łotwa
Pokoje 8
Powierzchnia 298 m²
Piętro 7/7
Projekt HOFT znajduje się na obszarze krajobrazowym o powierzchni 1212 metrów kwadratowych. …
$1,78M
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Mieszkanie 2 pokoi w Limbazi, Łotwa
Mieszkanie 2 pokoi
Limbazi, Łotwa
Pokoje 2
Powierzchnia 40 m²
Piętro 5/5
Dystrykt Dreilini znajduje się we wschodniej części Rygi i graniczy z obszarami Plavnieci, P…
$71,442
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Mieszkanie 5 pokojów w Ainazi, Łotwa
Mieszkanie 5 pokojów
Ainazi, Łotwa
Pokoje 5
Powierzchnia 135 m²
Piętro 5/6
Dwupoziomowe mieszkanie na Kr. Valdemara 71.5 pokoi, 135 m2 plus taras,ogrzewanie gazowe, 2 …
$303,628
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Mieszkanie 5 pokojów w Vidrizi, Łotwa
Mieszkanie 5 pokojów
Vidrizi, Łotwa
Pokoje 5
Powierzchnia 189 m²
Piętro 5/7
Projekt HOFT znajduje się na obszarze krajobrazowym o powierzchni 1212 metrów kwadratowych. …
$1,14M
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Typy nieruchomości w Limbazu novads.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w Limbazu novads, Łotwa

z Taras
z Basen
Tanie
Luksusowe
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