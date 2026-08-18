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Domy na sprzedaż w Limbazu novads, Łotwa

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Skultes pagasts
3
8 obiektów total found
Dom 5 pokojów w Skulte, Łotwa
Dom 5 pokojów
Skulte, Łotwa
Pokoje 5
Powierzchnia 330 m²
Piętro 1/3
$234,542
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Agencja
Tribus Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
Dom w Gravas, Łotwa
Dom
Gravas, Łotwa
Niepowtarzalny wiejski majątek na sprzedaż w lesie - 9,8 ha działki ziemi z czystym stawem, …
$495,635
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Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Dom w Ainazu pagasts, Łotwa
Dom
Ainazu pagasts, Łotwa
Powierzchnia 76 m²
Liczba kondygnacji 1
$80,884
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Agencja
Tribus Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
Orbis ExchangeOrbis Exchange
Dom 5 pokojów w Limbazu pagasts, Łotwa
Dom 5 pokojów
Limbazu pagasts, Łotwa
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 208 m²
Na sprzedaż w malowniczym regionie Limbaži. Cisza, szerokość i komfort natury!Lokalizacja i …
$387,569
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Agencja
Metropolis Riga
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English, Русский
Dom 4 pokoi w Limbazi, Łotwa
Dom 4 pokoi
Limbazi, Łotwa
Pokoje 4
Powierzchnia 220 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż prywatny dom z doskonałą działką - jasny i słoneczny dziedziniec. Dom musi zosta…
$1,42M
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Dom 5 pokojów w Ainazi, Łotwa
Dom 5 pokojów
Ainazi, Łotwa
Pokoje 5
Powierzchnia 385 m²
Liczba kondygnacji 2
Dwa domy w spokojnej części Jurmali, Jaundubulty, w pobliżu lasu sosnowego, około 7 minut sp…
$709,165
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LDV InvestLDV Invest
Dom 5 pokojów w Skulte, Łotwa
Dom 5 pokojów
Skulte, Łotwa
Pokoje 5
Powierzchnia 259 m²
Liczba kondygnacji 2
Dobrze utrzymany 2-piętrowy prywatny dom w centrum Jurmali, zaledwie 100 metrów od czystej, …
$945,554
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Dom 3 pokoi w Skultes pagasts, Łotwa
Dom 3 pokoi
Skultes pagasts, Łotwa
Pokoje 3
Powierzchnia 109 m²
Piętro 1/2
$69,918
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Agencja
Tribus Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu

Parametry nieruchomości w Limbazu novads, Łotwa

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