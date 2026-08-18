Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Łotwa
  3. Limbazu novads
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie

Mieszkania na sprzedaż w Limbazu novads, Łotwa

;
Vidrizu pagasts
8
Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
11 obiektów total found
Mieszkanie 4 pokoi w Vidrizi, Łotwa
Mieszkanie 4 pokoi
Vidrizi, Łotwa
Pokoje 4
Powierzchnia 219 m²
Piętro 1/2
Oferujemy przestronny apartament w odnowionym domu, część nowego projektu w Jurmala PineWood…
$715,637
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Vidrizi, Łotwa
Mieszkanie 4 pokoi
Vidrizi, Łotwa
Pokoje 4
Powierzchnia 186 m²
Piętro 2/7
Oferujemy elegancki apartament w wyjątkowym projekcie HOFT ( House of Flying Trees ) – Dom l…
$915,692
Zostaw prośbę
Mieszkanie 5 pokojów w Vidrizi, Łotwa
Mieszkanie 5 pokojów
Vidrizi, Łotwa
Pokoje 5
Powierzchnia 262 m²
Piętro 2/2
Oferujemy elegancki apartament z tarasem w odnowionym domu, część nowego projektu w Jurmala …
$842,605
Zostaw prośbę
Orbis ExchangeOrbis Exchange
Mieszkanie 4 pokoi w Ainazi, Łotwa
Mieszkanie 4 pokoi
Ainazi, Łotwa
Pokoje 4
Powierzchnia 149 m²
Piętro 5/6
Oferujemy mieszkanie na Kr. Valdemara, 73. 149 mkw., Z czego powierzchnia mieszkalna 131 mkw…
$273,160
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Vidrizi, Łotwa
Mieszkanie 4 pokoi
Vidrizi, Łotwa
Pokoje 4
Powierzchnia 123 m²
Piętro 2/7
Projekt HOFT znajduje się na terenie o powierzchni 1212 metrów kwadratowych. Projekt repreze…
$438,296
Zostaw prośbę
Mieszkanie 9 pokojów w Vidrizi, Łotwa
Mieszkanie 9 pokojów
Vidrizi, Łotwa
Pokoje 9
Powierzchnia 371 m²
Piętro 5/7
Projekt HOFT znajduje się na terenie o powierzchni 1212 metrów kwadratowych. Projekt repreze…
$2,26M
Zostaw prośbę
TekceTekce
Mieszkanie 3 pokoi w Vidrizi, Łotwa
Mieszkanie 3 pokoi
Vidrizi, Łotwa
Pokoje 3
Powierzchnia 82 m²
Piętro 2/7
Projekt HOFT znajduje się na obszarze krajobrazowym o powierzchni 1212 metrów kwadratowych. …
$293,269
Zostaw prośbę
Mieszkanie 8 pokojów w Vidrizi, Łotwa
Mieszkanie 8 pokojów
Vidrizi, Łotwa
Pokoje 8
Powierzchnia 298 m²
Piętro 7/7
Projekt HOFT znajduje się na obszarze krajobrazowym o powierzchni 1212 metrów kwadratowych. …
$1,78M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Limbazi, Łotwa
Mieszkanie 2 pokoi
Limbazi, Łotwa
Pokoje 2
Powierzchnia 40 m²
Piętro 5/5
Dystrykt Dreilini znajduje się we wschodniej części Rygi i graniczy z obszarami Plavnieci, P…
$71,442
Zostaw prośbę
Mieszkanie 5 pokojów w Ainazi, Łotwa
Mieszkanie 5 pokojów
Ainazi, Łotwa
Pokoje 5
Powierzchnia 135 m²
Piętro 5/6
Dwupoziomowe mieszkanie na Kr. Valdemara 71.5 pokoi, 135 m2 plus taras,ogrzewanie gazowe, 2 …
$303,628
Zostaw prośbę
Mieszkanie 5 pokojów w Vidrizi, Łotwa
Mieszkanie 5 pokojów
Vidrizi, Łotwa
Pokoje 5
Powierzchnia 189 m²
Piętro 5/7
Projekt HOFT znajduje się na obszarze krajobrazowym o powierzchni 1212 metrów kwadratowych. …
$1,14M
Zostaw prośbę

Parametry nieruchomości w Limbazu novads, Łotwa

z Taras
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się