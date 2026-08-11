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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Ainazi, Łotwa

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3 obiekty total found
Mieszkanie 4 pokoi w Ainazi, Łotwa
Mieszkanie 4 pokoi
Ainazi, Łotwa
Pokoje 4
Powierzchnia 149 m²
Piętro 5/6
Oferujemy mieszkanie na Kr. Valdemara, 73. 149 mkw., Z czego powierzchnia mieszkalna 131 mkw…
$273,160
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Mieszkanie 5 pokojów w Ainazi, Łotwa
Mieszkanie 5 pokojów
Ainazi, Łotwa
Pokoje 5
Powierzchnia 135 m²
Piętro 5/6
Dwupoziomowe mieszkanie na Kr. Valdemara 71.5 pokoi, 135 m2 plus taras,ogrzewanie gazowe, 2 …
$303,628
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Dom 5 pokojów w Ainazi, Łotwa
Dom 5 pokojów
Ainazi, Łotwa
Pokoje 5
Powierzchnia 385 m²
Liczba kondygnacji 2
Dwa domy w spokojnej części Jurmali, Jaundubulty, w pobliżu lasu sosnowego, około 7 minut sp…
$709,165
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