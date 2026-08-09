Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Łotwa
  3. Jurmała
  4. Komercyjne
  5. Sklep

Sklepy na sprzedaż w Jurmała, Łotwa

;
nieruchomości komercyjne
40
hotele
7
dochodowa nieruchomość
4
nieruchomości inwestycyjne
8
Sklep Usuwać
Wyczyść
2 obiekty total found
Sklep 155 m² w Jurmała, Łotwa
Sklep 155 m²
Jurmała, Łotwa
Powierzchnia 155 m²
Piętro 1/4
$872,907
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Tribus Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
Sklep 294 m² w Jurmała, Łotwa
Sklep 294 m²
Jurmała, Łotwa
Pokoje 15
Powierzchnia 294 m²
Liczba kondygnacji 3
3-piętrowy apartamentowiec na sprzedaż położony w centrum Jurmali - w Dubulti. Budynek ma po…
$724,925
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się