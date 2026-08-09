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Nieruchomości inwestycyjne na sprzedaż w Jurmała, Łotwa

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8 obiektów total found
Nieruchomości inwestycyjne w Jurmała, Łotwa
Nieruchomości inwestycyjne
Jurmała, Łotwa
Pokoje 2
Piętro 1/3
Projekt inwestycyjny: ziemia z projektem w centrum Jurmala, w pobliżu morza, ulicy Jomas i s…
$1,09M
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Nieruchomości inwestycyjne 3 000 m² w Jurmała, Łotwa
Nieruchomości inwestycyjne 3 000 m²
Jurmała, Łotwa
Powierzchnia 3 000 m²
Piętro 5/5
Oferujemy zakup niedokończonego budynku w Jurmala, dystrykt Sloka. Cichy obszar do spania Ju…
$1,76M
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Nieruchomości inwestycyjne 1 740 m² w Jurmała, Łotwa
Nieruchomości inwestycyjne 1 740 m²
Jurmała, Łotwa
Pokoje 20
Powierzchnia 1 740 m²
Piętro 4/4
Sprzątanie na sprzedaż w Bulduri - w samym sercu Jurmala, tuż nad morzem, tuż za wydmami.Bud…
$3,38M
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TekceTekce
Nieruchomości inwestycyjne 12 114 m² w Jurmała, Łotwa
Nieruchomości inwestycyjne 12 114 m²
Jurmała, Łotwa
Powierzchnia 12 114 m²
An investment object with a total land area of 12114 m2 is being sold. On the land area ther…
$2,31M
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Nieruchomości inwestycyjne 2 815 m² w Jurmała, Łotwa
Nieruchomości inwestycyjne 2 815 m²
Jurmała, Łotwa
Powierzchnia 2 815 m²
Liczba kondygnacji 3
Oferujemy atrakcyjny projekt inwestycyjny w samym centrum Jurmala - na Dzintaru Avenue.Unika…
$1,75M
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Nieruchomości inwestycyjne 1 640 m² w Jurmała, Łotwa
Nieruchomości inwestycyjne 1 640 m²
Jurmała, Łotwa
Pokoje 32
Powierzchnia 1 640 m²
Piętro 4/4
Projekt inwestycyjny w Bulduri składa się z działki 3748 m2 oraz budynku o łącznej powierzch…
$1,39M
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Nieruchomości inwestycyjne 8 000 m² w Jurmała, Łotwa
Nieruchomości inwestycyjne 8 000 m²
Jurmała, Łotwa
Powierzchnia 8 000 m²
nieruchomość inwestycyjna o łącznej powierzchni 8000 m2 jest sprzedawana. Na posiadłości jes…
$1,38M
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Nieruchomości inwestycyjne 650 m² w Jurmała, Łotwa
Nieruchomości inwestycyjne 650 m²
Jurmała, Łotwa
Pokoje 10
Powierzchnia 650 m²
Liczba kondygnacji 2
Oferujemy zakup budynku z przestronnym terytorium prywatnym, który znajduje się w Jurmala, w…
$1,11M
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