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Dochodowa nieruchomość na sprzedaż w Jurmała, Łotwa

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Dochodowa nieruchomość Usuwać
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4 obiekty total found
Dochodowa nieruchomość 1 322 m² w Jurmała, Łotwa
Dochodowa nieruchomość 1 322 m²
Jurmała, Łotwa
Pokoje 18
Powierzchnia 1 322 m²
Piętro 3/3
Na sprzedaż 4-gwiazdkowy kompleks hotelowy w najbardziej prestiżowej dzielnicy Jurmala. Możl…
$2,29M
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Dochodowa nieruchomość 612 m² w Jurmała, Łotwa
Dochodowa nieruchomość 612 m²
Jurmała, Łotwa
Pokoje 7
Powierzchnia 612 m²
Piętro 3/3
Dom położony jest w spokojnej części Jurmala, zaledwie 5 minut spacerem od morza. W pobliżu …
$1,44M
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Dochodowa nieruchomość 1 140 m² w Jurmała, Łotwa
Dochodowa nieruchomość 1 140 m²
Jurmała, Łotwa
Powierzchnia 1 140 m²
Liczba kondygnacji 2
Obiekt składa się z budynku 1 o powierzchni 950 mkw. oraz budynek 3 o powierzchni 190 m2 i 6…
$1,37M
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TekceTekce
Dochodowa nieruchomość 1 875 m² w Jurmała, Łotwa
Dochodowa nieruchomość 1 875 m²
Jurmała, Łotwa
Powierzchnia 1 875 m²
Liczba kondygnacji 5
Budynek znajduje się w najbardziej prestiżowej dzielnicy miasta - stare miasto jest na sprze…
$3,46M
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