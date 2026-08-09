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Hotele na sprzedaż w Jurmała, Łotwa

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7 obiektów total found
Hotel 1 000 m² w Jurmała, Łotwa
Hotel 1 000 m²
Jurmała, Łotwa
Pokoje 15
Powierzchnia 1 000 m²
Piętro 1/3
Nowy budynek na sprzedaż w Jurmala, Mellugi: trzypiętrowy hotel przy autostradzie Mellugi, w…
Cena na zgłoszenie
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Hotel 1 000 m² w Jurmała, Łotwa
Hotel 1 000 m²
Jurmała, Łotwa
Powierzchnia 1 000 m²
Hotel położony jest w samym sercu Jurmala na Majori. W miejscu obok głównej ulicy - Jomas, k…
$2,27M
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Hotel 1 126 m² w Jurmała, Łotwa
Hotel 1 126 m²
Jurmała, Łotwa
Powierzchnia 1 126 m²
Na sprzedaż nieruchomości komercyjnych na ulicy Jomas w Jurmala z zatwierdzonym projektem od…
$1,36M
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Agencja
Metropolis Riga
Języki komunikacji
English, Русский
TekceTekce
Hotel 2 479 m² w Jurmała, Łotwa
Hotel 2 479 m²
Jurmała, Łotwa
Powierzchnia 2 479 m²
Liczba kondygnacji 3
Na sprzedaż 4 * hotel Segevold, w jednym z najpiękniejszych miast na Łotwie – w Sigulda, w p…
$1,51M
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Hotel 1 342 m² w Jurmała, Łotwa
Hotel 1 342 m²
Jurmała, Łotwa
Powierzchnia 1 342 m²
Piętro 2/2
Wyjątkowy luksusowy hotel butikowy w samym sercu Jurmala, zaledwie 200 metrów od plaży i uli…
Cena na zgłoszenie
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Hotel 330 m² w Jurmała, Łotwa
Hotel 330 m²
Jurmała, Łotwa
Pokoje 7
Powierzchnia 330 m²
Piętro 3/3
Oferujemy kupić pensjonat lub apartament, położony w samym centrum Jurmala, w Bulduri. Jeden…
Cena na zgłoszenie
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Hotel 1 342 m² w Jurmała, Łotwa
Hotel 1 342 m²
Jurmała, Łotwa
Powierzchnia 1 342 m²
Wyjątkowy luksusowy hotel butikowy w samym sercu Jurmala, zaledwie 200 metrów od plaży i uli…
Cena na zgłoszenie
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